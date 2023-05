Se alinea el PVEM a Morena

Mayo 29, 2023, 07:04 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Mayo 29, 2023, 07:04 a.m.

Luego de que la cúpula del Partido Verde anunciara su apoyo al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, haciendo a un lado a su propio aspirante a dicho cargo, Lenin Pérez, el escenario político parece modificarse en lo que se refiere a la alianza de la 4T –Morena-PVEM-PT–.

Este sábado, la plana mayor del Verde, encabezada por la dirigente nacional, Karen Castrejón, y por el coordinador de la bancada del partido en el Senado, Manuel Velasco, se reunió con el líder morenista Mario Delgado.

En dicha reunión, las partes acordaron bajar de la candidatura a Lenin Pérez, a quien, al retirarle el respaldo del partido, prácticamente orillan a declinar por el candidato morenista.

En Coahuila, la 4T parece desesperada en su intento por contrarrestar el avance de Manolo Jiménez, abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD.

Desde hace poco menos de un mes, el dirigente nacional de Morena ha exhortado a PVEM y del PT para que declinen a efecto de "consolidar la transformación". Sin embargo, sólo la dirigencia del Verde, y no su candidato, parece haber acatado el llamado; en tanto que el abanderado del PT, Ricardo Mejía, adelantó que quien debería declinar es Armando Guadiana.

Lo cierto es que probablemente juntos, Morena, PT, PVEM y el local Unidad Democrática por Coahuila, que apoya a Lenin Pérez, no tengan lo suficiente para frenar a la alianza PRI-PAN-PRD, que aparece con una intención de voto cercana al 45 por ciento.

Al final, el escenario político del presente año en Coahuila y particularmente en Estado de México tendrá un efecto importante en la sucesión presidencial de 2024, así como en laelección estatal veracruzana.

Si el Partido Verde ya había dejado entrever que iría con candidato propio (Manuel Velasco), hoy parece más probable que mantenga su alianza con Morena tanto en la presidencial como en los estados donde habrá comicios (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán).

En Veracruz, en el caso de que el Verde fuera en solitario al proceso local, se perfilaba como probable candidato el ex diputado federal y ex alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos; pero si esta fuerza política define mantenerse en la alianza, entonces no tendrá abanderado a la gubernatura y su mejor posición, una candidatura al Senado, podría estar reservada para Javier Herrera Borunda, la principal carta del partido en la entidad.

En el Verde nada parece definido, ni las alianzas ni las candidaturas, porque a pesar del amago de Manuel Velasco sobre la aspiración a la presidencia, lo más probable es que esta fuerza política se mantenga unida a la 4T.

Aun así, no se puede perder de vista a nombres como los del propio Javier Herrera, quien podría integrar la próxima bancada del partido en la Cámara Alta; María del Carmen Pinete, en Tantoyuca; Alberto Silva, en Tuxpan; y Vania López, en Córdoba, quienes están entre los principales activos de esta fuerza política en la entidad. @luisromero85

