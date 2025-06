Morena, ¿quién falló en Papantla?

Al interior de Morena han surgido voces que advierten la necesidad de una renovación en la dirigencia estatal del partido.

La figura de Esteban Ramírez Zepeta parece insostenible en dicha posición, no sólo por los resultados adversos en dos tercios de los municipios veracruzanos, sino sobre todo por los errores en la selección de candidaturas.

Si bien Morena ganó la mayoría de las cabeceras distritales, el número de municipios perdidos sugiere la necesidad de un golpe de timón, un movimiento que permita cambiar el rumbo del partido.

En ese contexto, la salida de Ramírez Zepeta, personaje que representa los intereses de la pasada administración veracruzana, parece un movimiento necesario, para dar paso a figuras más identificadas con el actual gobierno estatal.

En el tema de los errores en la selección de las candidaturas morenistas aparecen municipios como Papantla, cabecera distrital y uno de los diez más poblados del estado, donde Movimiento Ciudadano, que llevó como candidato a Mariano Romero González, está a punto de propinar un duro revés a la 4T y su abanderado, Gonzalo Flores Castellanos.

La diferencia entre ambos es de apenas 401 votos: 26,707 de MC contra 26,306 de Morena; y todo parece indicar que el resultado se definirá en los tribunales.

En este municipio, la "encuesta" de Morena favoreció a Gonzalo Flores, alfil del ex alcalde y actual subsecretario de Finanzas, Eric Domínguez Flores, cuyo grupo es antagonista del diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe.

El control del ayuntamiento y, por tanto, del presupuesto municipal; el enorme apoyo que significa la marca Morena y los padrones de los programas sociales fueron insuficientes para garantizar una victoria para la 4T. En retrospectiva, Gonzalo Flores fue un candidato que desaprovechó todas las ventajas competitivas con las que contaba.

Parece que a Flores Castellanos le afectó su cercanía con un ex alcalde tan desgastado como Eric Domínguez.

En la interna por la candidatura de Morena, en el camino se quedó el ex alcalde Federico Márquez Pérez, quien tenía lista una estructura de apoyo basada en grupos indígenas, en pequeños productores rurales y en representantes comunitarios, ex agentes municipales y comisariados ejidales.

Federico Márquez no logró la postulación y terminó por disciplinarse ante una decisión tomada por la dirigencia del partido; sin embargo, en Papantla se ha extendido la percepción de que si la "encuesta" le hubiera favorecido, MC no hubiera llegado lejos; y Morena no tendría la necesidad de llegar a los tribunales para definir el resultado.

Como sea, para el grupo de Eric Domínguez la elección por la alcaldía de Papantla significó un fracaso porque evidenció la falta de control político e influencia en una comunidad tan compleja y tan orgullosa de sus raíces como la papanteca.

