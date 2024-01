Los riesgos del proceso electoral

Enero 23, 2024, 07:18 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Enero 23, 2024, 07:18 a.m.

La empresa de consultoría política Integralia, que encabeza el ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, dio a conocer un interesante estudio sobre las elecciones del presente año en México.

En dicho trabajo, la agencia de consultoría identifica algunos riesgos del proceso electoral; el más alto se refiere a las “violaciones reiteradas al marco normativo: actos electorales fuera de los tiempos legales, e injerencia de servidores públicos (incluyendo al presidente) en actividades proselitistas y de operación política, así como el uso de recursos públicos para fines clientelares. La normativa actual parece haber quedado rebasada por la realidad política”.

Sobre este tema, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz dio a conocer de forma reciente que en lo que va del actual proceso, es decir, durante las precampañas, se han recibido 24 quejas; los expedientes se están integrando y serán canalizados al Tribunal Electoral.

Integralia también alerta por la “violencia política e injerencia del crimen organizado: ataques a candidatos o personajes políticamente relevantes en las entidades donde dos o más grupos delictivos se disputan el control territorial –buscarán sustituir o continuar sustituyendo a las autoridades como agentes reguladores– e injerencia operativa para beneficiar a candidatos aliados cuando la competencia sea cerrada”.

En la entidad no se podría descartar un escenario de violencia contra actores políticos destacados; recordemos, como antecedente, los hechos registrados el sábado 5 de junio de 2021, cuando un comando asesinó a balazos al candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, zona norte de Veracruz.

No es el único caso: en octubre de 2023 fue victimado el ex alcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales; en abril de ese mismo año fue atacado a balazos el excandidato a la presidencia municipal de Zozocolco, Eduardo Bonilla; y un mes antes, en marzo, sujetos desconocidos asesinaron al ex diputado morenista Alexis Sánchez.

Los actos anticipados de campaña y la violencia contra políticos no son los únicos riesgos que identifica el estudio difundido por integralia; la empresa de consultoría ubica como un nivel de riesgo alto los “ataques reputacionales a autoridades electorales”; señala que ello podría provocar falta de confianza en los resultados, dado que “tanto el INE como el Tribunal Electoral han recibido ataques constantes. La reiterada violación de las reglas, resultará en procesos electorales con excesiva litigiosidad, lo que a su vez, acarreará desgaste”.

Probablemente ese sea uno de los riesgos del proceso electoral que no se observan con claridad en Veracruz, donde la relación entre el gobierno estatal y el OPLE es más bien de respeto; incluso, ante el llamado del órgano electoral para eliminar una publicación del ejecutivo estatal con la aspirante de Morena a la gubernatura, el mandatario veracruzano aclaró que dicho material ya se había eliminado; y pidió al OPLE que con la misma vara midiera a todos los actores políticos, a efecto de garantizar equidad en el proceso.

En términos generales, las violaciones a las leyes y tiempos electorales, la injerencia de servidores públicos en las elecciones; y la amenaza del ambiente de violencia contra políticos son los riesgos más altos que enfrenta el actual proceso, desde la óptica de la empresa que encabeza Ugalde Ramírez.

