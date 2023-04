La 'cargada' en Coatzacoalcos

En el argot del priismo setentero, se le denominaba "cargada" a un fenómeno político que tiene que ver con el apoyo a un determinado personaje o partido con altas posibilidades de llegar al poder.

"La cargada" es el apoyo en masa a un candidato designado desde el poder.

El diccionario del español de México, que difunde el Colmex, consigna otra acepción: "congregación de oportunistas, sobre todo en el ámbito político, que se reúne espontáneamente para adherirse a un personaje que tenga el poder o las mejores posibilidades de hacerse de él".

Es un término de los muchos que podrían describir el apoyo que desde ahora reciben las muy probables postulaciones de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, a la presidencia de la República por Morena; y de la secretaria de Energía del Gobierno Federal, Rocío Nahle García, al gobierno estatal.

Prácticamente todo el aparato gubernamental veracruzano, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García, se trasladó a Coatzacoalcos para manifestar su apoyo a quien parece la favorita de Palacio Nacional para encarar la sucesión.

Un día antes, al senador Ricardo Monreal prácticamente le hicieron el vacío desde el gobierno estatal. Aun así, el presidente de la Jucopo en la Cámara Alta tuvo buena convocatoria; incluso, la presidenta municipal del Puerto, Patricia Lobeira, estuvo en el evento.

Sin embargo, más atención tuvieron en el sur de la entidad Claudia Sheinbaum, arropada por el ejecutivo estatal, diputados locales y federales, así como alcaldes morenistas; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien encabezó dos eventos destacables en Minatitlán y Acayucan: reunión con miles de integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; y con el sector agropecuario del sur de la entidad.

El titular de la Segob estuvo en el rancho de las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut, donde también recibió muestras de respaldo.

En ninguno de esos dos eventos se observó la presencia del gobernador del Estado; ni siquiera por elemental cortesía estuvo algún representante del Ejecutivo.

Es probable que en esas ausencias influyó el hecho de que los eventos para Adán Augusto López fueron organizados por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, por quien desde Palacio de Gobierno de Xalapa hay especial animadversión.

El tema fue abordado por el delegado de programas para el bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien rechazó "las viejas prácticas del uso del aparato de gobierno para favorecer a las corcholatas que visitan el sur del Estado".

Advirtió el delegado que esas prácticas demuestran que esos personajes no son conocidos. "Yo mismo he dicho que la gente los escuche, que los conozca, porque no hay mesías, no hay dedazo, no hay cargada, no se puede decir que ya es el elegido o la elegida, cuando el aparato de gobierno se usa para querer provocar una cargada eso ya no es correcto".

Parece que en Morena todavía no hay consensos con relación a las candidaturas, aunque es evidente cómo se mueven los grupos y dónde están los compromisos y las alianzas internas. @luisromero85

