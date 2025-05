Campañas en Xalapa: la batalla por el segundo lugar

En Xalapa, tres candidatos protagonizan una cerrada batalla electoral por el segundo lugar: Silvio Lagos Galindo, del PRI; Román Moreno Hernández, de Movimiento Ciudadano; y Maribel Ramírez Topete, del PAN. Todos buscan acercarse a Daniela Griego Ceballos, abanderada de Morena, quien encabeza con claridad las preferencias en la contienda por la Presidencia Municipal.

De ganar en la jornada electoral del primer domingo de junio, Griego Ceballos se convertiría en la cuarta alcaldesa surgida del morenismo. La precederían Hipólito Rodríguez, Ricardo Ahued y, como suplente, Alberto Islas.

La contienda por la capital veracruzana se refleja en una notable presencia de propaganda de gran formato y actividad en redes sociales por parte de los tres principales candidatos opositores.

Este fin de semana, Silvio Lagos recibió el respaldo de José Francisco Yunes, excandidato a la gubernatura por la alianza PAN-PRI-PRD. Por su parte, Román Moreno intensificó su campaña con el eslogan "Xalapa, ta´quero mucho", un juego de palabras que hace referencia a su actividad profesional, mientras que Maribel Ramírez apuesta por un mensaje más estructurado, basado en cuatro propuestas: agua, seguridad, movilidad y juventud.

En un giro inesperado, el Partido del Trabajo rompió con su tradicional alianza con Morena y postuló a Yolanda del Rosario Hernández Aburto, una abogada que busca abrirse paso en el ámbito político local.

Más allá de los colores partidistas, hay coincidencias temáticas en los discursos: todos los candidatos centran sus propuestas a los xalapeños en tres ejes: seguridad, movilidad y, en especial, el abasto de agua.

Otro rasgo común en esta campaña es la fuerte presencia digital. Si la cantidad de seguidores en redes sociales equivaliera a votos, el resultado ya estaría cantado. En Facebook, por ejemplo, Daniela Griego lidera con 7,500 seguidores, seguida por Hernández Aburto del PT, con 6,500. Muy detrás se encuentran Maribel Ramírez (3,700), Silvio Lagos (2,200 amigos y 500 seguidores) y Román Moreno (1,900).

No obstante, las redes sociales no votan. Un "me gusta" no siempre se traduce en un sufragio.

En esta elección, la campaña en tierra será decisiva, así como la capacidad de movilización de las estructuras partidistas.

El gran reto para la oposición es que, tanto en redes como en recorridos por colonias, Morena y su candidata muestran una presencia dominante. A ello se suma el efecto tangible de los programas sociales, que podrían inclinar aún más la balanza.

Concluida la primera semana de campaña, todo indica que, salvo un giro político inesperado, la contienda está definida en sus extremos: Morena va por su tercer periodo consecutivo en el municipio, mientras la oposición, dividida y dispersa, pelea por no quedarse fuera del mapa.

