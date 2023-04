Historia del derecho, permite formar abogados que no conciban el presente como la única realidad jurídica posible

Es indiscutible que para un país y sus habitantes resulta complicado evolucionar y construir un futuro mejor si no se conoce su historia en profundidad; crecer sin historia puede hacer creer que lo que se vive, es lo único que se ha tenido y que no hay opciones de cambiar el presente porque éste siempre ha prevalecido.

Hay que recordar la famosa frase atribuida por algunos al poeta y filósofo de origen español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y por otros al abogado, periodista, político, estadista y presidente de Argentina entre 1874 y 1880, Nicolás Avellaneda: "Quien no conoce su historia está condenado a repetirla".

Esto me viene a la mente, luego de participar en el simposium de Justicia Constitucional, Derechos Humanos y Educación Jurídica, organizado en coordinación por 3 universidades, entre ellas la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas que preside el Dr. Arturo Chipulli Castillo y la Universidad Anáhuac campus Xalapa; ahí se abordó la importancia de que los estudiantes en Derecho continúen recibiendo la catedra sobre la historia del derecho.

Fue la Dr. Ana Brisa Oropeza, subdirectora académica de la Universidad Anáhuac, campus Xalapa quien destacó que el problema no es que los alumnos no sepan de historia, sino que les de igual saberlo, pues destacó "que ante la indiferencia el riesgo es generar egresados como técnicos de control social al servicio del mercado o del poder que creen que la realidad que nos ha tocado vivir es la única realidad posible".

Y que razón en ello, en particular esa reflexión ha sacudido mis pensamientos, pues es precisamente eso, lo que urge, conocer la historia del derecho para formar no solo expertos, sino ciudadanos con juicios claros respecto de la evolución del derecho, donde al igual que avances, han existido retrocesos que es importante tengan presentes para corregirlos en el tiempo y enmendar el camino.

De lo contrario, los nuevos abogados entenderán el derecho solo desde el presente y ahí el riesgo como lo dijo la catedrática de formar solo técnicos jurídicos, sin aprecio por la lucha, por la historia, por lo conquistado y logrado; urge egresados que sepan defender lo que sea perdido y lo que hace falta al país partiendo de la lucha a lo largo de la historia.

Y es que como bien dijo la Doctora Oropeza la historia del derecho desde una óptica formativa a estudiantes de derecho permite desarrollar a éstos, el sentido crítico; mayor capacidad de interpretación; compresión de las consecuencias jurídicas a mediano y largo plazo; mayor posibilidad de innovación; dotar de contenido a los ideales axiológicos del derecho; experiencia en el manejo sistemático e interpretación de grandes volúmenes de información y fuentes en historia del derecho "y cultura general que tan importante es, en nuestro tiempo".

Y es que dijo "como concebir a un jurista capaz de realizar valoraciones objetivas sobre el derecho vigente si no conoce los principios, los procesos generales, las fuentes que lo hicieron posible" así es que reitero, el problema no es que los alumnos no sepan de historia, sino que les de igual saber de ello. Tan importante la historia en la actualidad para poder avanzar en la construcción de un país donde el estado de derecho y la democracia se fortalezcan y no lo contrario.

