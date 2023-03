¡Hasta pronto Tony!

Con profundo pesar me enteré ayer en la mañana del muy lamentable fallecimiento de Don Antonio Chedraui Mafud, distinguido empresario veracruzano quien con enorme visión para los negocios y amplia generosidad en cuanto a su compromiso social, creódiversas empresas que le dieron empleo permanente a cientos de mexicanos.

Ante la crisis económica generada por el COVID-19 y su consiguiente baja en las ventas, recomendaba a los empresarios con quienes conversaba el aguantar el temporal y no despedir a nadie, para no trasladarles el impacto de la crisis a los colaboradores.

Hombre sencillo y profundamente creyente dedicó parte de sus esfuerzos y de sus recursos a apoyar a los demás a través una fundación y de ayuda directa a asociaciones que apoyaban causas nobles.

Recuerdo una anécdota que me narró emocionado cuando durante una severa crisis económica de las tantas por las que ha atravesado el país, los problemas de su negocio se agravaron y no sabiendo qué camino seguir, acudió a rezar a la Iglesia de San Pedro y San Pablo, misma que estaba apenas en construcción. Al llegar encontró pegada en una puerta rústica de maderauna estampita con la imagen de la Virgen de Guadalupe y abajo de esta una leyenda que decía: "No temas. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?."

El mensaje lo conmovió. Con el permiso del padre encargado del templo recogió la imagen y la llevó a su oficina. Con el ánimo ya recuperado por el mensaje leído, trabajó, trabajó y luchó hasta salir adelante lo cual logró. La imagen la enmarcó y desde entonces estuvo siempre junto a su escritorio.

A través del programa Se tu Amigo contribuyó a combatir las adicciones entre la juventud y a rescatar a muchos jóvenes de la drogadicción.

Fui testigo presencial del apoyo económico desinteresado que otorgó a diversas organizaciones sociales destinadas a servir a los demás.

Persona prudente, se mostró siempre reacio a recibir reconocimientos por las acciones que realizó a favor de los demás.

Apoyó la cultura, fue un gran amigo y un buen ciudadano. Queda a su hijos, nietos y bisnietos el enorme reto, la gran tarea, de continuar con el ejemplo de trabajo, visión empresarial, don de gentes y generosidad que les dio su señor padre, que en paz descanse.

Gracias mi estimado Tony por la amistad con que me distinguiste desde hace casi 50 años.

Descansa en paz con la satisfacción del deber cumplido.

Que Dios Nuestro Señor te tenga en su Santa Gloria y le dé a tu apreciable familia y a tus numerosos amigos la resignación y la conformidad que se requiere en estos momentos difíciles.

¡Hasta pronto Tony!