Hablando de Kensel, su pensamiento y legado en la Universidad Veracruzana

Por: Magda Zayas Fecha: Junio 19, 2023, 07:02 a.m.

La Universidad Veracruzana (UV) realizó del 12 al 16 de junio, el Seminario Internacional "Hans Kelsen: una revisión de su pensamiento a 50 años de su fallecimiento", siendo considerado el jurista más influyente del Siglo XX. Su doctrina iuspositivista ha influido notablemente en el pensamiento jurídico universal y sus obras se siguen siendo objeto de estudio en las diversas escuelas de Derecho del mundo.

Con la organización de Eduardo de la Torre Jaramillo y en coorganización del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a cargo del Arturo Chipuli, la Dirección de la Facultad de Derecho que dirige la Dr. Araceli Reyes, la Secretaría Académica, que encabeza Juan Ortiz Escamilla, la Escuela Judicial que preside la magistrada Denisse Uribe, la Dirección del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad que dirige la Dr. Ana Gamboa Trejo, entre otros, se llevó a cabo el seminario de talla internacional.

Durante toda una semana, estudiosos del derecho dialogaron sobre las obras de Kensel, entre las que destacan: esencia y valor de la democracia (1920), Teoría general del Estado (1925) y, la más emblemática de su producción, Teoría pura del Derecho (1935), mediante la que buscó desarrollar una teoría del derecho positivo en general y no de un derecho particular. Una teoría general del derecho y no una interpretación de tal o cual orden jurídico, nacional o internacional.

Entre los temas que más destacaron durante el seminario internacional se encuentran justicia, democracia, soberanía, estado de derecho, igualdad, constitucionalismo, entre muchos otros, en los que se estableció la vigencia del pensamiento de Kensel y sus obras a un siglo de su construcción. Con ello la Universidad Veracruzana se colocó, una vez más como pionera en eventos de relevancia internacional y mundial.

Durante la inauguración de la semana de actividades, Juan Ortiz Escamilla, secretario Académico destacó que la concepción del derecho de Kensel como técnica para resolver los conflictos sociales le convierten en uno de los principales teóricos de la democracia; destacó el esfuerzo que representa hacer, en una semana, un análisis profundo del pensamiento de quien concibió el sistema democrático liberal como "el único que permite la expresión libre de valores e intereses diversos".

Eduardo de la Torre Jaramillo ofreció la conferencia "Hans Kelsen, una revisión de su pensamiento a 50 años de su fallecimiento", planteando ¿en qué sentido, libertad y orden social siguen siendo el mismo conflicto observado por Kelsen en 1920 y en 1929? Destacó que "la vigencia de Hans Kelsen parte de la defensa de la modernidad, porque en Occidente es la defensa de la democracia".

El aporte de Kensel, sin lugar a dudas sigue vigente y aún en el desconocimiento filosófico y jurídico, su pensamiento sigue siendo retomado, estudiado y analizado en la vida diaria. El aporte de Kelsen ocupa un lugar preponderante en el pensamiento jurídico contemporáneo de una Teoría general del derecho, su intento de extraer los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico y la estructura propia de ese sistema legal, es destacable.

Su ejemplo de vida en defensa de los postulados de la libertad del conocimiento científico y jurídico, en tiempos complejos es más valioso aún y de ahí la importancia de recordar y ejemplificar a hombres que han hecho historia a través de sus pensamientos y letras, más aún en tiempos donde el derecho, la democracia y mil conceptos más, necesitan reforzarse y recordarse para replantear la importancia de mantenerlos vigentes.

