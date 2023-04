Gran gira de Adán Augusto López Hernández, en Veracruz

Abril 24, 2023, 07:12 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Abril 24, 2023, 07:12 a.m.









*Felicito al maestro José Pablo Robles Martínez y al capitán Héctor Robles Baraja, por el 44 aniversario del Diario del Istmo, que vengas más años de éxitos.

*Felicito a mi gran amigo Víctor Nazariego Ortiz, por un año más de vida.

*La semana pasada anduvo de gira en el estado de Veracruz, el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, quien es una de las corcholatas más fuerte para la candidatura de Morena a la presidencia de la república, su primer acto lo realizó en la ciudad de Minatitlán, con el sindicato nacional de trabajadores petroleros, donde los líderesde las secciones 10 de Minatitlán, 11 Nanchital, 26 las Choapas, 31 Coatzacoalcos, 22 Agua Dulce y 16 Cuichapa, se aplicaron y movilizaron a sus trabajadores para darle su respaldo al secretario de Gobernación, quien también estuvo presente fue el líder nacional de STPRM, Ricardo Aldana Prieto, quien en su participación comentó que con Adán Augusto los petroleros caminarán de la mano para lograr mejores beneficios para los trabajadores, de ahí el secretario se trasladó a la ciudad Acayucan, donde lo esperaba un gran evento, organizado por las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut, en el rancho histórico "EL MANGAL", donde estuvieron más de 10 mil invitados de los diversos municipios de la zona sur, la verdad Adán Augusto estuvo súper feliz en dicho evento por la participación de todos los presentes, quien junto a las hermanas Vázquez organizó la gira por el sur de Veracruz fue el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien se le vio muy pegado al secretario de Gobernación, por ser uno de sus allegados por eso no hay que perder de vista esa mancuerna, Adán Augusto-Sergio Gutiérrez, traen mucho futuro político.

*Por otro lado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los senadores, diputados federales, locales, alcaldes de Morena junto con el gabinete estatal, se la jugaron abiertamente con la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien también es una de las corcholatas que compite para ser tomada en cuenta en la encuesta que realizará Morena para elegir su candidato a la Presidencia de la República y también con la zacatecana Roció Nahle, para la gubernatura de Veracruz, en el evento que realizaron en Coatzacoalcos, en donde por cierto llevaron al gabinete completo y ni así pudieron llenarlo, ojalá no les falle sus cálculos dentro de Morena, y resulte otro candidato y no el de ellos, porque estoy de acuerdo de simpatizar con alguien pero ellos debieron (el gabinete), ser más prudentes por ser autoridades, pero en política todo se vale y a veces cuando uno no escucha consejos y cree estar en los cuernos de la luna, comete errores fatales que más adelante se pagan caro, esperemos los tiempos y veamos a dónde acaba el gobernador y su equipo de trabajo políticamente.

*Quien va caminando poco a poquito es el agente municipal de Villa Allende (Coatzacoalcos), Alejandro Trujillo Hernández, quien a pesar de las dificultades económicas que existen, ahí la lleva trabajando a favor de su congregación, con el respaldo del alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, se han realizado diversas obras en beneficios de su gente; rehabilitación de un kilómetro de la carretera costera de Villa Allende, (zona conocida como la recta a la monoboya), y la rehabilitación de la calle Juárez, en la colonia El Faro, así también las cuadrillas de la agencia municipal, trabajan de manera constante para mantener limpia y podadas las calles de la villa, también se gestionan más obras para beneficio de la población, Alejandro Trujillo seguirá tocando puertas para poder hacer más por la heroica Villa Allende, adelante.

*El pasado domingo 16 de abril del presente año en las instalaciones del centro de convenciones de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se llevó a cabo la LXI Asamblea General Ordinaria, de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú., donde se efectuó la elección de la nueva mesa directiva, para el periodo 2023/2025, donde participaron dos planillas una encabezada por el Veracruzano, Oscar Thomas Obregón y la otra por el Tabasqueño Cesar Lastra Guajardo, a donde asistieron más de 2500 socios de todo el país, para sufragar su voto y así elegir una nueva directiva nacional, la cual durara dos años, siendo la ganadora por mayoría de votos de los asistentes, y electo como nuevo presidente nacional, el ganadero Veracruzano Oscar Thomas, también quedo como integrante en la nueva directiva el presidente del comité de raza sardo negro sin cuernos de la AMCC, en Veracruz, el ganadero Manuel Díaz Rivera, con el cargo de Secretario del Consejo de Vigilancia Nacional, en hora buena para estos dos extraordinarios Veracruzanos.

*Quien sigue avanzado cada día más fuerte en busca de la candidatura a la presidencia del comité directivo estatal de PRI en Veracruz es el ex diputado local, ex alcalde de Cosoleacaque y actualmente asesor para a la agenda legislativa del presidente de la Junta de la coordinación política del PRI, en el congreso de la unión, Cirilo Vázquez Parissi, quien es bien visto por las bases priista del estado de Veracruz., esperemos que salga ya la ansiada convocaría, para ver el método que los priistas podrán elegir a su nuevo comité estatal, y así iniciar una nueva etapa para el 2024.

Nos Leemos la próxima semana.

