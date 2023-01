Checo muestra su músculo político

*Gran bienvenida recibió el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por parte de la familia Robles Barajas, en las oficinas del corporativo "Imagen", enhorabuena.

*Hacía mucho tiempo que no se veía en Veracruz tanta actividad política como en los tiempos priistas; la semana pasada con la visita del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el Estado se vio muy movido, principalmente todos los grupos políticos de Morena, quienes querían quedar bien con él, más aquellos que hace algunos meses se adelantaron dándole su respaldo a Claudia Sheinbaum (para la candidatura a la Presidencia de la República), nos estamos refiriendo al grupo de Gobierno de Estado, (Eleazar Guerrero Pérez, Zenyanzen Escobar García, Juan Javier Gómez Cazarín y algunos más), no sabían cómo quedar bien con Adán Augusto, empezando por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien por más que sonreía se veía muy falso, en el evento realizado en Word Trade Center de Boca del Río, donde el Secretario de Gobernación, dio una ponencia sobre el tema "Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México", se concentraron gente del todo el Estado, pero quienes llevaron más simpatizantes fueron los huestes del Diputado Federal Minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna, que por cierto los organizadores del evento (los de Gobierno Estatal) pensaron que no se iba a llenar, por lo que destinaron un salón con capacidad para solo 700 personas y se llevaron una gran sorpresa al ver a más de 2 mil personas, la mayoría simpatizantes del diputado Gutiérrez Luna, por lo que tuvieron que improvisar y abrir más alas de los salones adherentes en el WTC, ya que a la gente no la dejaban pasar al salón principal, porque estaban rebasados en capacidad, por lo que la gente se empezó a desesperar y a gritar "queremos entrar, queremos entrar" y no hubo de otra que dejarlas pasar, si no esto hubiese terminado muy mal.

Ya adentro del salón quienes se llevaron el aplausómetro fueron sin duda el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, a quien le gritaron "Presidente, Presidente" y al Diputado Federal, Sergio Gutiérrez "Gobernador, Gobernador", lo que no gustó a los organizadores a quienes solo les quedó hacer caritas feas; una vez más el Diputado Gutiérrez Luna, demostró junto con su equipo de trabajo su músculo político, por lo que no hay que perderlo de vista en los próximos meses, así la grilla en Veracruz.

*Una vez más quienes están demostrando su gran trabajo político en el sur de Veracruz son las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut, ya que están trabajando muy fuerte en el equipo del Diputado Federal, Sergio Gutiérrez Luna quien coordina en el Estado el proyecto "QUE SIGA LÓPEZ, ESTAMOS AGUSTO"; las Vázquez, en días pasados realizaron un súper evento del día del niño en su natal Acayucan, donde reunieron a más de mil mamás y sus pequeños, recibiendo un regalito de parte del equipo de las hermanas, por lo que no hay que perder de vistas a Regina y Fabiola porque vienen con todo rumbo al 2024, ahí se las dejo.

*Quienes no aprenden son los subsecretarios de la Secretaria de Finanzas del Estado de Veracruz, Eleazar Guerrero Pérez y Vladimir Cruz Acosta (Guerrero), ya que dichos personajes andan volados con toda la gente de la dependencia, ya que se sienten los plus ultras intocables; Eleazar todo mundo sabe que es el primo del uno, pero además hace algunos años, quienes lo conocen comentan que andaba pateando lata y hoy es un acaudalado rico y con todo el poder político, ojalá todo esto le dure toda la vida, ya que se han vistos personajes que así como suben bajan y terminan en situaciones deplorables y en la cárcel por malos manejos de dinero del erario gubernamental; el otro Vladimir Cruz Acosta, que inició en las filas del PRD y hoy anda de soberbio y grosero con el personal de la Subsecretaria que preside, además no hay que olvidar que hace días en la Plaza Lerdo (centro de la ciudad de Xalapa), dejaron una manta de varios metros de largo, donde pedían su renuncia y le recordaban su situación jurídica de acosos sexuales para algunas damas de la Secretaria, no se sabe cómo aguanta el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco a este par de calamidades.

*Donde se va poner sabroso entre los grupos político de Morena es en el estado de Coahuila ya que por lo que se ve, no van a ir en alianza con el partido PT, porque Morena ya trae de candidato a la gubernatura al Senador Armando Guardiana Tijerina, un empresario minero y quien supuestamente ganó la encuesta interna de Morena, quien por cierto, mientras se realizaba dicha encuesta de su partido, él estaba de vacacionando en Qatar, viendo el Mundial de Futbol, así la cosas y por otro lado el ex subsecretario de Seguridad Pública Federal y fundador de la agrupación política nacional "México Nuevo", Ricardo Mejía Berdeja, será candidato por el partido PT y eso no ayuda a Morena porque el voto se divide y ahí los ganones pueden ser los de la alianza "Va x México", (PRI, PAN y PRD), además agrégale que MC también va solo, pues va a haber un buen tiro en Coahuila.

*Arranca esta semana una gira de trabajo en la zona norte del Estado, (Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre y Misantla) como Presidente Estatal de la agrupación política "Alianza Generación" es el ex Senador, ex Diputado Federal, Local, y ex candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa, quien visitará el Estado reforzando su agrupación política, para lo que se pueda ofrecer en el 2024, así se lo establece el OPLE, ya que todas las APE están obligadas a rendir cuenta de las actividades que realizan durante el año, sin duda Héctor es uno de los políticos incasables de recorrer el Estado para platicar de cerca con sus amigos y afiliados a su agrupación, pues veremos a ver que sale.

Nos leemos la próxima semana.

