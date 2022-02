Golpismo blando del sicario mediático (Primera parte)

Columna: ESCENARIOS

Diversas reacciones mediáticas en torno al anuncio, en la Mañanera, donde Andrés Manuel López Obrador da a conocer los ingresos del 2021 de Carlos Loret de Mola, lo que enloqueció a la oposición que aún disfrutaba la investigación realizada por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción, que Carmen Aristegui Noticias divulgara profusamente. La reacción, obvia, de Carlos Loret de Mola conductor y directivo de Latinus México, con el respaldo de Claudio X González, dueño del Si por México/Va por México, movilizó a medios de comunicación afines: Reforma, El Universal, Financiero y hasta el Washington Post para divulgar la Casa Gris, en Houston, que fue alquilada por el hijo de AMLO a la empresa Baker Hughes. El cinismo en pleno Congreso, diputados del PANPRIRD exhibieron una maqueta gigante de dicha mansión. Ciro Gómez Leyva y su posible incorporación a Latinus, se relaciona con Carmen Aristegui en esa desaforada difusión de la investigación que la vincula con La Casa Blanca, investigación financiada por Claudio equis.

Carlos Alazraqui entrevistando a Roberto Madrazo, principal financiador de Latinus México, es aconsejado por el publicista: "Mientras más mentiras des contra Morena mejor te va". Todo se conecta. Fabricio Mejía, en su video columna denuncia el cómo inventar una oposición (https://www.youtube.com/watch?v=0xEHhosyMRM), coincidente con la presencia de Rafael Barajas El Fisgón con Carmen Aristegui en que comentó que dicha investigación carecía de elementos básicos de periodismo, es una guerra hibrida: "Es claro que estos reportajes no tienen en realidad fundamento, carecen de profundidad... una cosa era la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otra cosa muy distinta es el reportaje sobre la casa de Houston... yo sí estoy convencido que hasta eso trabajaron, porque quienes trabajaron ese reportaje consideraron importante que tú Carmen Aristegui pusiera el tema en tu espacio". (https://www.youtube.com/watch?v=H8lC7v8iJfY)

Recordemos que "36 comunicadores recibieron recursos públicos por concepto de publicidad y comunicación social por un total de 1,081 millones 715,991 pesos, de 2013 a 2018. Según la lista, el periodista Joaquín López-Dóriga, empatado con Carlos Loret de Mola que recibieron más dinero: ambos, más de 252 millones de pesos, a través de sus empresas. Detrás Federico Arreola, cuya empresa, Periódico Digital Sendero, obtuvo 153 millones 578,253 pesos. El historiador Enrique Krauze, de la editorial Clío y la revista Letras Libres, está en el tercer sitio, con un monto total de 144 millones 80,995 pesos". En el lista aparecen también los periodistas: Óscar Mario Beteta, con 74 millones 571,100 pesos, Raymundo Riva Palacio, con 31 millones 138,703 pesos. Ricardo Alemán, con 25 millones 851,109 pesos. Adela Micha, con 24 millones 365,501 pesos. Pablo Hiriart, con 22 millones 149,942 pesos. Jorge Fernández Menéndez, con 19 millones 776,381 pesos. Eduardo Ruiz Healy, con 4 millones 242,000 entre otros. (Expansión).

Hechos que demuestra que la polarización político-económica ya está en "el terreno de juego" del 2024:

1.- "Empresa GEA de la que es socia y consultora, la esposa del periodista Carlos Loret de Mola recibió contrato de más de 400 millones de pesos por parte de Peña Nieto. De acuerdo con el documento "The Economic Contribution of Copyright-Based Industries in México", Ruth Berenice Yaber Coronado, aparece como beneficiaria del millonario contrato, ya no fue asignado a través de una licitación pública, sino a través de un método de adjudicación denominado "invitación a cuando menos tres personas" según consta en el contrato DGTFM-16-14". (Los Ángeles Prees.org).

2.- En la columna de Salvador García Soto (El Universal) señaló al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de estar tras los hijos de AMLO. "En uno de sus viajes a Estados Unidos dicho gobernador se reunió en la oficina de la DEA en Laredo, Texas, para ofrecer un trato a la justicia norteamericana. El mandatario panista dijo tener información que involucra a la familia del presidente, particularmente a sus hijos, en actividades relacionadas al contrabando de gasolinas desde Estados Unidos a México, sostuvo que los mandó a investigar como parte de "la guerra política y jurídica que libran el gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal". Versión ampliada por Fabricio Mejía en Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. (MSN Noticias).

3.- En vivo @Astilleroinforma: "35 millones de pesos es un dato inmenso. Evidentemente Loret trabaja para un grupo de poder, se pierde la labor periodística, es un sicario de un determinado grupo de poder", a su vez Enrique Galván Ochoa en su columna Dinero señala que "En realidad, Carlos Loret de Mola gana mucho más dinero que 35 millones 200 mil pesos anuales. La publicidad que le han dado es incuantificable, pero si sumamos la del año anterior con la de la semana reciente supera los 300 millones de pesos. Veámoslo así: está recibiendo un chayote, en especie, mayor del que tuvo con Enrique Peña Nieto. Hoy con dinero privado, pretende ser la representación de la libertad de expresión amenazada, en la que la oposición quiere convertirlo en apóstol."

4.- Los opositores se desgarran la investidura: Arman periodistas y figuras públicas "mítin digital" en Twitter tras datos de Loret exhibidos por AMLO... En Twitter, las cuentas de @SocCivilMx junto a @Macamposmx, organizaron un Space en apoyo a Loret de Mola, mismo que llegó a más de 65 mil personas conectadas, pero está confirmado que fueron boots de Arabia y Turquía, en forma simultánea, cifra que significa un récord histórico para la plataforma, en el que participaron: Margarita Zavala, Gabriel Quadri, José Ramón Narro, Beatriz Pagés Llergo, Lilly Téllez, Héctor Suárez hijo, Lupita Jones, Sergio Mayer, Fernando Belaunzarán, Xóchitl Gálvez entre otros.

Morena de CDMX denunció la existencia de una "guerra mercenaria digital" mediante cuentas de Twitter una inversión cercana a 7 millones de pesos semanales que busca atacar a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. (La Jornada).

Excelente el cartón de Hernández en la Jornada, No Somos Iguales: "Claudio equis argumenta, Yo no soy Loret....Yo le pago a Loret".