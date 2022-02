Gobiernos pasados sin rendir cuentas de nada

Columna: A la One, Two, Three...





One.- Los gobiernos pasados que supuestamente dejaron una serie de irregularidades y donde le dieron manga ancha a delincuencia organizada y a todo el abecedario, en este gobierno guinda hasta la fecha no se ha visto que los llamen a cuenta, pura pipiolera, el gobernador sigue diciendo que todo es culpa del pasado y ok, pero por qué no los jalan a la reja, el que ´la deba que la pague´ muchos siguen libres sin que nadie los toque ni con el pétalo de una rosa, todo hasta el momento solo ha quedado en veremos.

Si el gobernador tiene todas las pruebas en la mano como lo confirmó el miércoles en su conferencia de prensa en Coatzacoalcos, por qué solo la morralla ha metido a la cárcel y los peces gordos ¿Para Cuándo?

Por otro lado, si Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz permitió que su gente extorsionara a infinidad de ciudadanos veracruzanos y con este actuar contribuyó a teñir de sangre el Estado, por qué no lo han llamado a cuenta, se supone que el gobierno es quien sabe la mayoría de las veces en donde están escondidas las ratas.

Jorge Winckler, en septiembre de este 2022, va a cumplir 3 años si sigue de ´pelada´, esperando expire sus delitos, cambien sus aires políticos, aunque se supone sus fechorías no prescriben, por lo tanto, hasta ahorita puro peces ´flacos´, los ´gordos´ como Winckler, Even, libres como el viento y peligrosos como el mar. Por cierto, varios cibernautas en la publicación del segundo aniversario de andar a salto de mata señalaron con índice de fuego el paradero de estos dos angelitos de Yunes.

Pedro:"No los quieren aprehender, ellos están en Texas, yo vi a Marcos Even en Austin". Reyli: "Le paso el dato uno está en Quintana Roo, específicamente en el municipio de Benito Juárez, los que muchos conocen como Cancún". Fernando: "Están agazapado como ratas en Quintana Roo, todo mundo lo sabe, hasta el Bola, allá los protegen los Borge... En diciembre estuvo en el Fiesta Inn de Chetumal bien cuidadito y escoltado". Cibernautas.

Mujeres disputarán Agencias Municipales

Two,- Las Agencia Municipal de Villa Allende, no se hagan pelotas, la pelea se vislumbra solo para mujeres, todos los demás soñadores de siempre no pelan y se les avisa que están peinados de raya en medio y mejor no gasten dinero, energía y saliva, porque la silla dorada todo indica que va para una dama.

Yolanda Sagrero Vargas, dejó hace unos días su cargo en el Municipio de Nanchital y todo pinta que será candidata, Yoli, esta identificada al cien por ciento con MORENA, la mayor parte de su oficio político lo ha desarrollado en los gobiernos de ese partido; la Sagrero tendrá que aplicarse y pedalearle mucho si quiere llegar a gobernar la agencia ya que su adversaria más fuerte o sea Keren Prot, le lleva mucha ventaja, porque desde que era bebé y usaba pañales su padre ya estaba en la grilla aprendiendo que con billete se cautivan votos, se dice que tiene una plantilla de operadores todos cargados a las nóminas de ayuntamiento pasados, por eso cual sufrir, si han sostenido durante 16 años la regiduría y agencia municipal.

Los candidatos en turnos han sido su mejor negocio y si no que le pregunten a Carlos Vasconcelos, quien en la pasada elección creyó en la palabra que ganarían de calle del otro lado del río y hasta el último instante del cierre de la votación le mintieron diciendo que los números lo favorecían, puro cuento chinos, en Allende fue del dominio público la traición, el pacto, las negociaciones en lo oscurito con los adversarios, para recibir a futuro el billetón en la regiduría.

Renata Prot, solo es un prestanombre de su hermano Noriel Prot, la mano que movió la cuna en la pasada y esta nueva administración, la hermanita solo calienta la silla y recibe un salario. En el gobierno austero que ahora ha implementado el presidente Amado Cruz Malpica, hay muchos regidores que se les desplomó el negocio y están pataleando por el salario recibido, se acabaron las vacas gordas. Los regidores morenistas son los primeros que tienen que entrar al aro y poner el ejemplo, no se vale llorar, se suponen que no los mueve el billete, que están ahí por su convicción partidista. Pero hay varios que la austeridad se la pasaron por el arco del triunfo y ahorita se mueven en lujosas camionetas con valor de casi un millón de pesos, cual sufrir, tal vez pensaron que estos próximos 4 años serian de Hidalgo, ¡pa su! aún se recuerda que no hace mucho andaban pateaban latas. Bien por el alcalde Amado Cruz Malpica, quien cerro la llave y canonjías a regidores los cuales todavía se les escucha en los pasillos del ayuntamiento como si fueran la llorona. ´Hay de mi llorona, llorona, quieren su azul celeste´.

Keren Prot, quien ha estado en las siglas del PRI, PAN, esta sería su segunda vuelta para ir por la agencia, Yolanda Sagrero, tiene que ponerse las pilas, caminar y hablarle a la gente de frente y con verdad, sin promesas que al final no pueda cumplir, claro que el ciudadano de Allende si algo tiene a la fecha es que está curtida de promesas falsas. 2018 Noriel con la falacia que haría Municipio libre Allende, promesas y más promesas, ni con su amigo Miguel Ángel Yunes, lo pudo lograr, a estas alturas ya fue.

Las réplicas para salvar la chuleta

Three.- Señor Cueto, solo me resta decir que es válido que pretenda defender lo indefendible, hay que salvar la chuleta de su hija Fabiani Cueto en el Registro Civil, a como de lugar; diga lo que diga el tiro a dos bando que tiró esta vez no le salió favorable como en otras ocasiones, no se trata de que no hay candidatos y veinte mil rollos que tire, lo que es derecho no tiene vuelta y no es la primera vez de chaquetero, en pocas palabras se quiso pasar de vivo y quedo expuesta la TRAICIÓN .

Lo peor que hizo es llevar veinte personas de la colonia Veracruz, engañada con el cuento que Sergio les resolverían el problema que traen con escrituras, esta gente cuando vieron su mentira a flote y que el orador habló de otras cosas, ahí mismo le llovieron los reclamos y se descubrió el embuste, porque efectivamente no es tiempo de andar rindiendo pleitesías a nadie. Los infinidades cargos de su hija en MORENA, no están a discusión y obviamente fueron obtenido bajo su respaldo y más que brillar, fue gris como tormenta, pero esa no es la cuestión, si de merecer se trata y resaltar tributos, conozco honorables morenistas que podrían estar en esos puestos y tener mejor desempeño que la susodicha, todo lo que diga no lo exonera de su juego perverso.