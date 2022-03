Fichan a diputados traidores en Morena

Columna: En la mira

Marzo 04, 2022, 11:15 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Marzo 04, 2022, 11:15 a.m.

A todas luces el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Federal de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quiere jugar "vencidas" en Veracruz donde desde el altiplano hace tiempo que se tomó una decisión sobre quien será la candidata a la gubernatura por Morena.

Y bueno hay quien dice que el minatitleco está en su derecho de construir una candidatura "express", pero la militancia del partido "guinda" salvo excepciones sabe que sumarse a ese proyecto es perder el tiempo.

Un ejemplo se aprecia en los diputados federales donde los más de 20 legisladores veracruzanos de San Lázaro se han ido abriendo para que no los involucren.

No obstante hay un par de parlamentarios que si se han dejado llevar por el "canto de las sirenas".

Uno de ellos, que desde diciembre se sumó, es el diputado federal Valentín Reyes López conocido como el diputado "Chiripa", quien antes de ser elegido como candidato a legislador cambió dos veces de partido, pues primero quiso ser candidato del PRI y después buscó cobijo con su amigo Miguel Angel Yunes Linares, pues hay que recordar que ya portaba su camisa con el logotipo del PAN, la cual tuvo que desechar porque se percató que las preferencias electorales darían el triunfo al partido Morena.

Y asi fue después de su paso gris por el Congreso Federal buscó nuevamente la reelección sin hacer campaña, basado solamente en la figura presidencial, aunque éste jamás volviera a ninguno de los municipios, ni siquiera por educación, a alguno de los informes de los alcaldes que en su momento lo apoyaron, siendo completamente un "fantasma" legislativo.

También a Sergio Gutiérrez se la ha sumado en últimas fechas Martha Rosa Morales Romero, la legisladora por Córdoba. La ex funcionaria que salió de la Delegación de la Secretaría del Bienestar anda al parecer extraviada y dicen que ya ni a su "padrino" Manuel Huerta Ladrón de Guevara escucha, pues ahora presume otro "gallo" para el 2024.

A Huerta esto no le ha gustado mucho, y aunque es más que celoso con su grupo político, ha preferido dejar que la legisladora corra para ya no contar con ella. Hay quienes cuentan que andan más que entretenido en sus preparativos nupciales que en la "grilla" por el momento por eso no le importa que su tribu se esté desmoronando.

MUY EN CORTO

SE SABRÁ SI ES POLITICO O DEL CRIMEN, DICE CINEROS. Este jueves varios medios de comunicación reprodujeron al mediodía una noticia sobre la detención de un presunto criminal, llamado Erik N, alias El Barbas, y a quien, en un video en enero de este año, se le identificó como uno de los diez sujetos que aparecen sometidos aparentemente por un grupo del crimen organizado y quien involucraba al secretario de Gobierno, Eric Cisneros de proteger a algún cártel.

EriK N, hoy detenido, es uno de los que son interrogados por un grupo armado, junto a otros sujetos vendados de los ojos y maniatados, y quien señala que el funcionario estatal lo contrató y contactó ofreciéndole varios millones de pesos para realizar actos delincuenciales.

Posteriormente a ello o casi simultáneo, en Isla aparecieron nueve cuerpos arrojados y desmembrados con narcomensajes, y el secretario de Gobierno a este respecto se deslindó inmediatamente, incluso dijo no tener un sobrino con las características del sujeto que se muestra en el video. Extrañamente fueron nueve y no diez los que fueron ejecutados y es lo que seguramente hizo dudar a las autoridades.

A varios meses, este personaje fue capturado y con ello, y exhibido como cómplice de dicho grupo delincuencial que apareció en el video, y no como víctima. A ese respecto, Cisneros Burgos fue cuestionado por reporteros y se le preguntó si el tema donde se le involucró en el video era político o del crimen, y éste solo atinó a responder que "eso se verá una vez que la Fiscalía haga su trabajo correspondiente".

Sea lo que sea, el tema alcanzó niveles de opinión pública nacional, y el secretario de Gobierno se vio empañado en su imagen, por lo que si bien, y de ser cierto, esto es un hecho que le favorece para confirmar el desmentido que hizo en su momento y el deslinde de cualquier relación con grupos criminales, también es cierto que aún falta mucho por aclarar.

El propio Cisneros expresó que "pronto sabremos quienes me pretendieron vincular con el hampa". Precisamente son de las dudas que en muchas ocasiones quedan al aire, y ojalá que al hacerlo público el funcionario estatal termine por esclarecerlas, y no solo sea una declaración al paso.

Porque además, del detenido, y que al parecer fue el único, no hubo mayor información, y tampoco se supo bajo qué delito fue su captura. El secretario de Gobierno lo confirmó incluso con sus declaraciones pero no así la Fiscalía del Estado.