FGE: ¿se cae caso de rectora?

Columna: Al pie de la letra

Febrero 25, 2022, 07:31 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Febrero 25, 2022, 07:31 a.m.

Por el antecedente de los seis jóvenes xalapeños que estuvieron presos más de tres meses por el delito de ultrajes a la autoridad pese a que había videos que demostraban que nunca agredieron a los policías que los detuvieron, los cuales mintieron deliberadamente, el gobernador Cuitláhuac García debería ser mucho más cauto en sus declaraciones y a la vez muy exigente con los funcionarios que le dan información sobre este tipo de temas tan sensibles para la opinión pública.

Y es que el pasado martes, al preguntársele sobre la Recomendación 51VG/2022 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos derivada de una queja por tortura y abuso sexual presentada por July Raquel "N", implicada en el caso de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, asesinada en junio de 2020, el mandatario veracruzano respondió que "se está analizando", pues dijo que "es extraño que se nos señale a nosotros porque la detención no la hicimos nosotros ni tampoco la Fiscalía General del Estado, ni tampoco la Secretaría de Seguridad Pública".

Por esta razón, afirmó que su administración "analizará la respuesta muy bien", sin descartar o confirmar que la recomendación de la CNDH será aceptada.

Este jueves, la fiscal Verónica Hernández Giadans declaró exactamente lo mismo, cuando el término para responder vence este viernes 25.

La titular de la FGE evadió confirmar o descartar si en la detención y tortura de la mujer participaron elementos ministeriales de Veracruz, aunque respondió que "todo se hizo debidamente, respetando los derechos".

El día anterior, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa afirmó que tienen los nombres y las pruebas que confirman que sí hubo participación de policías ministeriales de Veracruz en la violación de derechos humanos de July Raquel "N", y dijo que en breve serán señalados y denunciados.

Mundo Arriasa aseguró que puede probar que los elementos de la FGE participaron en la detención ejecutada en la Ciudad de México, en el traslado y presentación de la mujer ante el juez que la requería. Además comentó que el protocolo de Estambul "determinó que sí hubo tortura por parte de los policías".

El año pasado, el abogado defensor René Rodolfo Paratte, declaró al portal Animal Político que el lunes 4 de abril de 2021, a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que abrió el expediente 822DOQ por este caso, July Raquel "N" fue revisada por médicos del Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio (CAE), en Xalapa, quienes acreditaron que aún sufre continuos sangrados en la vagina, recetándole medicamentos para contener las hemorragias.

"Los médicos me dijeron que no es normal el sangrado continuo que tengo, y que incluso me puede dar anemia por tanta sangre que estoy perdiendo", afirmó July al medio digital.

"Está sufriendo daños severos en prisión", dijo el abogado Paratte. "Ha presentado sangrados internos continuos, y es obvio que una persona no está sangrando a cada rato. Y si lo hace es porque aún tiene daños de la agresión sexual de la que fue víctima".