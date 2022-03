Exige síndico de Alvarado camioneta de lujo y prebendas

Columna: En la mira

Marzo 16, 2022, 07:27 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Marzo 16, 2022, 07:27 a.m.

Como berrinche y extorsión fueron calificadas las exigencias del sindico de Alvarado, Jaime Abel Tiburcio, por parte del cabildo integrado por ediles de Morena, Movimiento Ciudadano, PT y del PAN que apoyaron en cambio, a la alcaldesa, Lizzette Álvarez Vera y dieron la espalda al rebelde, voraz e inmaduro funcionario municipal.

Y es que este martes el síndico Abel difundió una denuncia contra la presidenta municipal ante el Tribunal Electoral de Veracruz por "represalias" en su contra ya que se ha negado a firmar documentos de contratos y compras, pues según Abel, necesita más información.

Pero como dicen en Alvarado ya salió el peine: Así pues, una de las razones por las que se ha puesto en contra de toda decisión municipal el síndico, es que ha exigido una camioneta de lujo para uso personal, y privilegios en la asignación de recursos públicos para su sindicatura, así como otro tipo de prebendas.

La mano y el cariño de Zenyazen por Alvarado

Ante ello, todo el cuerpo edilicio se sumó para invitarlo a trabajar y que se deje de "arguendes" , lo que evidencia que es el único que se encuentra en desacuerdo con los integrantes del ayuntamiento, al mismo tiempo que la alcaldesa Álvarez tronó contra éste, a quien se le relaciona de manera muy cercana al secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.

La posición del síndico en la planilla de la alianza Morena-PVEM se la debe precisamente al funcionario estatal y debido a que el afecto personal entre ambos los ha llevado a perder la cabeza, el titular de la SEV se ha vuelto el vocero y "padrino" del edil para desestabilizar al municipio.

Las leyendas en Alvarado cuentan que para tenerlo contento a su amigo, le ha ofrecido incluso, que destronando a la alcaldesa Abel será el rey o asumirá el reinado desde palacio municipal para gobernador la Generosa Alvarado, y de esa forma, cumplir con su compromiso.

Se le suma a la leyenda que los disparates de Zenyazen Escobar y las "perdidas" que se da en alegres francachelas también tienen molesto al síndico, quizá porque no lo invita, y con ello pretende mantener en pie una buena relación. Uno de los últimos casos del funcionario estatal lo llevó al grado de indemnizar y disponer de sendas cantidades de dinero para "parar" el escándalo en el que se había metido, incluida la desaparición temporal de una joven mujer, lo que enojó a su amigo.

Truena la alcaldesa

La presidenta alvaradeña, quien también ha sido señalada incluso desde palacio de Gobierno por investigaciones a su persona, fue respaldada por todos los regidores y exhibió que Jaime Abel no asiste a las sesiones de Cabildo y todo lo quiere hacer virtualmente.

En un mensaje público, la maestra dijo que "para ti, -refiriéndose al síndico-, el privilegio está en tratar de usar los recursos públicos para tu bien personal."

La alcaldesa prosiguió enlistando una serie de agravios:

"Deberías destacar que pediste sueldo para doce colaboradores, una camioneta de lujo para uso personal, que en el mes de enero me quisiste agredir físicamente ante la presencia de los compañeros ediles, situación que quedó grabada, y como representante legal no has querido firmar documentos tan importantes como la contratación de proveedores de servicios básicos", entre otras cosas.

Según la alcaldesa esto ha provocado serios problemas que se reflejarán en breve en el servicio de recolección de basura, alumbrado público, gasolina, e insumos que "permiten la movilidad de nuestro gobierno y el DIF Municipal".

Y agregó: "Tu postura con una servidora ha sido misógina, encabezando campaña de desprestigio que habla del nivel de hombre que eres. Tus intereses personales no podrán estar por encima del interés ciudadano".

La alcaldesa fue flanqueada por los ediles de todas las corrientes políticas invitó al síndico a recapacitar y entender que el paso por la administración municipal es para servirle a Alvarado. Y que él no es "el que abre y cierra la llave del gobierno del Estado para el ayuntamiento de Alvarado" como lo ha presumido.

Se ha armado pues la confrontación edilicia, por un síndico al que lo ha perdido la soberbia y que siente ser quien manda por sus relaciones políticas y personales con funcionarios estatales como con el titular de la Sev, quien lo alienta en cada momento a salir adelante para desestabilizar a Alvarado.

MUY EN CORTO

PONE EL EJEMPLO SAMUEL GARCÍA. En Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares metió a la cárcel a Javier Duarte de Ochoa. Al menos de eso se ufana el ex mandatario que durante dos años (2016 a 2018) gobernó Veracruz.

Y además se regocijó "recuperando" patrimonio robado por el priista quien fue su antecesor durante 2010 a 2016. Aunque le costó casi los dos años de su mandato, Javier Duarte fue capturado en una "entrega pactada" en Guatemala.

A 3 años del gobierno de Morena, Cuitláhuac García y otros funcionarios, además del Orfis y la misma Auditoría Superior de la Federación han señalado una y otra vez supuestos daños al patrimonio de los veracruzanos por parte de Yunes. Mal uso de recursos y hasta fraudes.

Pero a esa distancia, es decir, en mayor tiempo que el que tardó Yunes para encarcelar a Duarte, ninguna autoridad ha procedido contra el panista a pesar de que los señalamientos vienen siendo igual o peores que los cometidos por Duarte.

Pues bien, la sorpresa la da el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien le debe la mitad de su triunfo o más de la mitad, a su esposa, y a su hábil manejo en las redes sociales, quienes explotando esta herramienta, lograron con su popularidad llegar al poder.

Y apenas han pasado unos meses de ello cuando sin tanta alharaca procedieron contra Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, y quien desde ayer ya duerme en el penal de Apodaca.

No tan solo Samuel García no hizo mucho ruido, sino que una vez detenido el priista, quien además compitió contra Andrés Manuel López Obrador por la presidencia de México, el actual mandatario del estado más rico del país, o al menos con la economía más estable y en crecimiento, se lanzó con duro discurso contra El Bronco, sentenciando que no va a permitir que el robo del erario neolonés quede en la impunidad.

En Veracruz ni el estado ni la Federación se han atrevido a enjuiciar a un Yunes Linares con sendos señalamientos de corrupción y saqueo.