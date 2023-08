Escenarios

Columna: Francisco Blanco Calderón

Si por México, se convirtió en Vamos por México que a su vez se transformó en Unid@s y finalmente quedó como Frente Amplio, por ocurrencias del financista, gerente, dueño y gestor de ese engrudo: Claudio equis.

Grupo partidista opositor, que obedece al Retorno de los Brujos, del grupo compacto Salinista, los beneficiarios con más de un cuarto del territorio nacional para sus mineras: Grupos México y Peñoles, ex banqueros, dueños de televisoras y complejos radiofónicos y sobre todo de la mayoría de la prensa convencional, encabezada por Reforma, Universal y Financiero asimismo las revistas Proceso y Siempre, sumados a ellos, a la expectativa los grandes capitales de consorcios trasnacionales que deambulan para continuar con el saqueo de los recursos naturales, energéticos, alimentarios, pesqueros, acuíferos, madereros entre los principales.

Los partidos políticos, antagónicos en su declaración de principios, pero asociados en complicidad con otros poderes: el legislativo, el de justicia el mediático, encauzados por los seis ex presidentes del periodo neoliberal: De la Madrid-Salinas de Gortari a Peña Nieto, bajo la conducción del PRI-PAN y sumando al deplorable PRD o lo que queda de eso.

Grupo opositor que establece como meta recuperar la presidencia y sus privilegios presupuestales para que sus allegados evadan impuestos y además se los devuelvan vía la condonación total en dinero o especie. Oposición aferrada en rescatar el poder político.

Beneficio de esa minoría que antes fue dueña del país, en detrimento de las grandes mayorías de la sociedad mexicana, explotada, desescolarizada, desatendida en salud, empleo y vivienda, misma que representa más del 90% del total de la población nacional.

En este proceso electoral, donde se renovarán la presidencia de la república, todo el congreso federal, nueve gubernaturas con sus congresos locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías sumados a todo el aparato de secretarias de estado y la amplia burocracia que las sostienen.

Por el PAN, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, por el PRI Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, lograron recabar las firmas requeridas para avanzar en el proceso de selección. Aunque la precandidata del PAN, Xóchitl Gálvez, cuestionó la forma en que sus compañeros recaudaron firmas de simpatizantes: “Este proceso se da en medio de la polémica que han generado las declaraciones de la senadora Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, quien pidió al Comité Organizador del Frente revisar el proceso de recolección de firmas al denunciar posibles irregularidades”. (El Universal).

Sospechosas firmas atribuidas a sus compañeros del Frente, adquiridas vía fideicomisos, burocracia sobreviviente, ong´s cómplices, acarreados con dádivas, zombis resucitadables o en contubernio con la experimentada mancuerna: Zavala-Calderón en su fallido registro del México libre, sin Bacardí, en donde inventaron, inflaron impresionantemente firmas al por mayor.

A ello se sumaron las declaraciones de Claudio equis autor y financista del Frente: Los comentarios no cayeron bien en el Partido Revolucionario Institucional. “Morena no nada más está repleto de ex priistas, es la peor versión del PRI”, señaló en sus redes sociales. Las críticas y comparaciones provocaron que el líder tricolor, Alejandro Alito Moreno, y el diputado Rubén Moreira le pidieran que se retractara. Claudio equis reculó parcialmente un par de horas más tarde, aunque no ofreció disculpas. Moreira calificó los dichos como “imprudentes e inaceptables. Nos ofenden tus comparaciones. Tus palabras son una falta de respeto”. El legislador priista exigió una disculpa y dijo que, de lo contrario, el diálogo era “imposible”. Alito Moreno se hizo eco de los reclamos. “Tu comparación es pendenciera y muy desafortunada…Hay priistas calificados, profesionales y eficientes, que le dieron y le siguen dando a México grandes décadas de trabajo, desarrollo y crecimiento”. (El País).

Además, Jorge Luis Preciado, aspirante presidencial de la alianza Va por México, anunció su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) por presuntas irregularidades en el proceso interno para elegir al candidato a la Presidencia en 2024. “Voy a dejar atrás 29 años de militancia…es probable que el año que viene desaparezca el PRI y el PAN sea arrastrado con él”. Preciado aseguró que el proceso del Frente Amplio se ha convertido en una farsa. “Ya está cantado que queda Xóchitl”. Al se sumaron protestas de Mancera y Aureoles del PRD y Cabeza de Vaca, desde el exilio, del PAN.

Pero Silvano Aureoles, ya envalentonado, sostuvo que el PRD puede ir solo al 2024, que rechaza el manejo preferencial de los organizadores (léase Claudio), pero sin el frente de seguro perderán como partido el registro nacional, por lo que sus mañoserías y complicidades como gobernador de Michoacán saldrán a flote ipso facto y tendrá que hacer compañía a García Cabeza de Baca, (ex de Tamaulipas) que registró sus firmas vía zoom desde la clandestinidad.

Fabrizio Mejía en X expuso: “El mismo personaje que fue a la Embajada de EEUU a anunciar el -triunfo- de Calderón dos semanas antes de la elección, es el que dio la lista de los finalistas del PRIAN sin PRD..”

Mas por intereses que por prudencia la calma tomo sus cauces, ante las imprudencias de la aún senadora y del empresario Persé, con la inminente intervención conciliadora del dirigente del PAN: “El Frente Amplio por México cerró el plazo para que los aspirantes a su candidatura presidencial recauden firmas de apoyo entre los ciudadanos, en medio de polémicas por el proceso de recolección y en el que se recortarán a dos finalistas, uno de cada partido, PAN y PRI, ambas mujeres”. (Forbes).

Si fuera una oposición seria, propositiva con un programa de nación, escrito con inteligencia para determinar su candidatura por capacidad, experiencia, probidad, honestidad y congruencia institucional sería el PRI quién encabece la contienda por el Frente, a través de la senadora Beatriz Paredes, ex gobernadora de Tlaxcala, ex cónsul de Cuba y de Brasil, dirigente de la CNC, ex presidenta del PRI y diputada y senadora, una tribuna hábil y capaz y sobre todo honesta. Pero como estamos en la fase de la manipulación, la mentira, el engaño y sobre todo los intereses mezquinos será difícil su arribo. Esto se despejará muy pronto.

NR: Esta será una serie de cinco entregas del 13 de agosto al 10 de septiembre, a fin de que cada ciudadano analice cómo y quién va a preferir refrendando su decisión en las urnas, sin mañas, acarreo, compra de votos, manipulación mediática. Que la ciudadanía vote con madurez y con plena conciencia. El INE vigilará, pero el votante decidirá. No hay de otra.

