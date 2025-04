La 4T expuesta por la partidocracia

El movimiento de regeneración nacional, nace como una respuesta a las imposiciones socioeconómicas determinadas desde el Consenso de Washington, por los años ochenta del siglo pasado, a fin de someter a los países del tercer mundo, los subdesarrollados, cuando ellos los definen en vías de desarrollo, siguiendo las pautas del neoliberalismo, eje del libre mercado, propensas al consumismo, a la obediencia taciturna y esclavizadas de la globalización, motor y eje de las nuevas tecnologías de la información.

Morena en su andar de formalización electoral surge como Partido Político. Acoge a la Cuarta Transformación (4T) como eje de su política de estado y comienza a hacer sucumbir al capital trasnacional ya que en un inicio denunció, bajo la movilización ciudadana al decir “Basta”, al modelo de privatización, corrupción, impunidad, nepotismo, pobreza y carente de servicios básicos en educación y salud públicas, doblegándose a los intereses imperiales, de aquí y acullá. Movimiento social y partido político son antagónicos, que en su pugna uno de ellos se somete.

Existen diferencias entre movimiento social y partido político: Un Movimiento Social busca cambiar aspectos de la sociedad (valores, normas, políticas públicas, visibilidad de causas) sin necesariamente querer tomar el poder del Estado. Como en los casos de desapariciones, secuestros, feminismo, ecologismo, derechos indígenas. Mientras que un Partido político tiene como objetivo central acceder al poder del Estado mediante elecciones y ejercerlo desde las instituciones. En tanto en un Partido político, tiene una estructura jerárquica, con estatutos, cargos definidos y mecanismos formales de decisión. Participa en elecciones, alianzas parlamentarias, campañas electorales, propuestas legislativas. Se mueve dentro del marco institucional, buscando reformarlo o dirigirlo. Tiende a buscar continuidad, consolidarse como actor permanente del sistema político.

Para Antonio Gramsci, los partidos políticos no son solo estructuras para disputar el poder electoral, sino instrumentos fundamentales en la construcción de la hegemonía cultural. Y es quien distingue entre dos niveles de lucha política:

La guerra de maniobras, que es la confrontación directa por el poder (como en una revolución), así como La guerra de posiciones, que es más prolongada y se libra en el terreno de la cultura, la ideología, las instituciones. Los partidos políticos cumplen un papel central. Según Gramsci: “Los partidos son 'intelectuales orgánicos' de una clase social: elaboran y difunden ideas, consolidan visiones del mundo, articulan intereses sociales y buscan ganar consenso.

Son esenciales para formar voluntad colectiva, es decir, transformar una clase “en sí” (con intereses comunes pero desorganizada) en una clase “para sí” (con conciencia política y capacidad de acción). Un partido revolucionario, en particular, debe insertarse en la sociedad civil, comprender sus contradicciones, y actuar pedagógicamente para disputar el sentido común, lo que Gramsci llama “crear una nueva hegemonía”.

Analizar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como el partido que surgió primero como una protesta organizada a partir del fraude electoral de 2006, dando origen a un movimiento social que devino después en un partido político.

Una visión crítica nos la expone la Dra. Ivone Acuña Murillo de la Iberoamericana: “Muy poco le han servido al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los discursos de unidad democrática. Si bien aún este partido político no se consolida, en dejar de operar como un movimiento y convertirse en un partido político, las nubes de tormenta, al grado que su fundador, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con abandonarlo: “Si Morena se echa a perder, renunciaré a él”… En 2018, ganó la Presidencia de la República.. Meteórica carrera en sus triunfos electorales. Hoy está presente en 24 gubernaturas del país mismos que lo han colocado, en cortísimo tiempo, como primera fuerza a nivel nacional, y el PAN y PRI solo gobiernan en seis entidades y MC en dos”

Una de las pruebas de fuego que está enfrentando Morena, en este momento, pugna por impulsar el combate a la corrupción, la impunidad y la erradicación del nepotismo. Es prueba de fuego porque no se sabe el final que tendrá este forcejeo entre las fuerzas internas del movimiento de la 4T y sus opositores.

Analistas políticos que actualmente defienden la visión nacionalista como Alfredo Jaliffe, Julio Hernández Astillero, Enrique Galván Ochoa, Jorge Zepeda Patterson, Fernando de Buen Abad, Luis Hernández Navarro. Carlos Fazio, José Blanco, Carlos Fernández-Vega, Fabricio Mejía Madrid, Francisco Cruz entre otros. Revistas indiscutibles como Contralínea y los programas Los Periodistas de Alvaro Dlgado y Alejandro Paez Varela asi como Largo Aliento de Sabina Berman, Rompiendo Viento de Ernesto Ledesma y Violeta Nuñez, Sin Censura del polémico Vicente Serrano y algunos mas, Se suman los especialistas en Geopolítica de España, El canal del Coronel Pedro Baños, Ruben Gisbert. Mario Della Roca, Jesús Argumosa, Negocios TV que se proyectan en YouTube, desbaratando la estrategia de desinformación y noticias falsas de los agureros del pasado, de adentro y de afuera.

¿Morena está consolidándose?

A pesar a tener una oposición nefasta, incompetente y sobre todo, sin rumbo. ¿O está sucumbiendo en peleas intestinas y provocadas por los poderes facticos?. Ceder espacios a la oposición dentro de sus filas, una de sus mas graves errores, como el negociar ante las trasnacionales para acrecentar la obecidad como sucede con nuestra niñez y juventud. Y lo peor caer en las transas tradicionales del PRIAN como vender alcaldías, tal como se ha denunciado en Veracruz y Durango para los comicios que se avecinan. El poder debilita y corroe los intestinos de una organización nacida por la voluntad popular. Seguridad, educación y salud puntos debiles de la Cuarta Transformación.

“Entre demonios que te rodeen: Surgen críticos que te rescatarán. A pesar de la fragilidad de tus certezas, y aunque las sombras te susurren que no hay salida, caminas. No serán salvadores, ni héroes; serán espejos. Reflejos que te mostrarán lo que no quieres ver, palabras que desgarrarán lo que creías firme. Pero en ese desgarro germinará algo nuevo: una verdad más tuya, más libre. Entonces entenderás que no todos los que te señalan te condenan. Mientras te empujan hacia ti mismo”. (Slavoj Zizek.Filósofo.Substack).