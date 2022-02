Escándalos que debilitan a los organismo autónomos

Columna: Política a la veracruzana

Febrero 28, 2022, 07:31 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 28, 2022, 07:31 a.m.

Del tema de Ultrajes que se ha puesto de moda gracias a Veracruz, le hablaremos en nuestra próxima colaboración, porque apenas ayer el Congreso de aquella entidad fijó en sesión extraordinaria su postura como adelantándose, frente a la resolución que este día habrá de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así es que, mucho habrá que abordar frente a la necedad de quienes han colocado al mandatario estatal en una situación complicada.

Pero mientras ocurre lo ya advertido conforme a lo que marcan las leyes, les platicaremos de la otra discusión que ha causado la revocación de mandato y los dimes y diretes entre autoridades y el INE y que decir de las declaraciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, frente a otros temas que de igual manera han polemizado, como la ya famosa casa gris.

Apenas el viernes, el Instituto Nacional Electoral, concluyó que gobernadores, superdelegados, diputados morenistas y petistas, así como comités municipales de Morena utilizaron indebidamente recursos públicos en el proceso de organización de la consulta de revocación de mandato en la etapa de recolección de firmas, además de lonas, bardas y anuncios espectaculares en al menos 21 estados.

Frente a ese escenario, ayer unas 400 personas, principalmente adultos mayores, se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a la consulta de revocación de mandato que habrá de celebrarse el próximo 10 de abril, y así, con pancartas que señalaban "Yo soy obradorista", los ahí presentes expresaban también alzando la voz "es un honor estar con Obrador", "no estás solo" y "no somos uno, no somos 10, prensa golpista, cuéntanos bien".

De paso, expresaron consignas contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, a quienes calificaron como "traidores a la democracia", eso sin dejar de ver nuevamente las acusaciones contra la prensa. Los simpatizantes del presidente López Obrador también refrendaron su apoyo a la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo.

Los partidarios de la 4T invitaron ayer domingo a la gente a salir el próximo 10 de abril a votar "por la continuidad del presidente López Obrador". Sin duda estas acciones ciudadanas se incrementarán conforme los tiempos se acercan, hechos que seguirán causando polémica frente a una veda electoral que se ha insistido y que a decir del INE no han respetado ni las autoridades.

Por ahora mientras los tiempos llegan y la discusión se incrementa, el INE ha anunciado, a través del consejero electoral, Ciro Murayama, que el mismo domingo 10 de abril se podrá conocer en términos porcentuales cuál es el apoyo a la revocación y cuál es el apoyo a la continuidad del presidente, así como, el porcentaje de participación de la ciudadanía, reiterando que para lograr que los resultados de la Revocación de Mandato sean vinculantes, el ejercicio debe contar con la participación de al menos 40 por ciento de la población, de ahí la movilización del partido que gobierna para evitar ocurra un escenario contrario.

Del tema, lo único cierto es que las críticas hacia el actuar del INE continuarán y a pesar de la insistente veda electoral, el tema pareciera volverse incontrolable, pues entre manifestaciones ciudadanas y demás acciones, queda claro la inexistencia de un periodo de silencio frente a las acusaciones que se lanzan contra el instituto electoral. Algo queda claro, el deterioro de los Órganos Autónomos está cada día peor.

Y ahí frente a otros escándalos que intentan minimizar, entre los más graves está el tema Zaldívar y sus pronunciamientos fuera de lugar; precisamente hace unos días, el morenista Ricardo Monreal, quien da objetividad al partido que gobierna, cuestionó el actuar del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lamentó que se esperará 12 años para hablar del tema.

Y es que conocedor de las Leyes, como lo ha demostrado, Monreal destacó que los delitos deben denunciarse a tiempo para que no prescriban.

Pero más allá de disposiciones, el tema complejo es, el debilitamiento de las instituciones autónomas o de los Poderes del estado, como en este caso ocurre con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia quien debilita su investidura con temas a los que, lejos de legalidad y justicia ciudadana, se les asoma lo político y así el INE con la revocación de mandato.