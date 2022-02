Escándalos mediáticos que distraen y desgastan

Columna: Política a la veracruzana

Febrero 25, 2022, 07:26 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 25, 2022, 07:26 a.m.

Cosas "inexplicables" ocurren en tiempos de la cuarta transformación. El martes por la noche, por ejemplo, sorprendió a propios y extraños, los señalamientos fuera de lugar y sin sentido del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Revivió un tema, que ya había abordado en 2019, respecto de las presuntas presiones ejercidas por el Gobierno de Felipe Calderón para "proteger a la familia de Margarita Zavala´´, en el caso de la investigación de las causas del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo.

Así –fuera de lugar- pues mientras presentaba su libro "Diez Años de Derechos, una Autobiografía Jurisprudencial", tuvo, como él mismo lo dijo, una ocurrencia y decidió revivir una vez más, a modo de justificación lo ocurrido en el caso del incendió de la Guardería ABC donde 49 niños perdieron la vida. Expresó que cuando redactaba el proyecto de resolución sobre el caso fue presionado por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.

Tras lo dicho por el ministro Presidente, la hoy diputada Margarita Zavala lo acusó de mentir y el propio Goméz Mont también negó los hechos asegurando no ser recadero de nadie, en tanto el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo creerle a Zaldívar lo dicho en su totalidad. "Lo que declaró el ministro de la Corte Arturo Zaldívar es real, le creo. Porque es una gente recta, lo considero una persona íntegra", dijo AMLO.

De ahí que el Presidente dijera que su gobierno tiene la responsabilidad de buscar justica para las víctimas de este caso y cuestionó a Felipe Calderón.

Volviendo al tema de origen cualquiera se preguntaría por qué tras 12 años se le ocurre a Zaldívar "abundar" sobre este tema, en un escenario no previsto para ello. Las respuestas son muchas, se previene ante un posible golpeteo, es decir se anticipa antes de que intenten exhibirle con ello, o bien se suma a las estrategias para distraer y que el pueblo tenga otros motivos para debatir, que no sea el de los hijos del actual presidente.

Y es que en política no existen las casualidades. Es decir que desde la SCJN también hay estrategia para contribuir a minimizar los escándalos que no convienen a las autoridades en funciones. Pero ya que hablamos de temas inexplicables, allá en tierras veracruzanas, un hecho que no ha dejado de resonar es la protección presidencial hacia el mandatario Cuitláhuac que al parecer ya molesta a muchos personajes a nivel nacional.

El caso más reciente de ese manto protector, fue la presencia de senadores para respaldar al mandatario en el tema de la discusión frente a la derogación o modificación del delito de ultrajes a la autoridad.

Todos y cada uno de los parlamentarios presentes no pararon en halagos y reiterar respaldo; ese hecho fue calificado por muchos de innecesario y que más allá de proyectar un mensaje positivo, se sobreexpuso al gobernante en un tema ya por demás abordado y cuestionado.

Lo anterior, al grado de vulnerarle, de mostrar que no puede solo, ni junto a su gabinete y necesita mostrarse públicamente con senadores que aseguran está realizando una extraordinaria labor. Temas sin dudas inexplicables, pues el Presidente debe ya de estar enterado que dicho desgaste ha sido innecesario pues se trata de un capricho de unos cuantos que han dejado solo al Gobernador con el tema, aun sabiendo que éste, no es abogado.

Como se ha insistido en diferentes ocasiones la Fiscal General no ha respaldado en el tema al mandatario, por lo tanto, ahora la imagen del gobernante además de estar un poco desgastada, se encuentra muy expuesta, hecho que tarde o temprano le afectará notoriamente.

Otro tema que amenaza con crecer y escandalizar es el de la alcaldesa de Alvarado, donde como siempre el Gobernador sale presuroso a declarar circunstancias que más tarde pudieran afectarle, al señalar a la mujer política de ser investigada por presuntos nexos con el narco. Nuevamente se asegura que la Fiscal y el titular de Segob lo han envuelto en un callejón sin salida pues la edil ha sido expuesta públicamente sin salvaguardar diversos principios que rigen el nuevo sistema.