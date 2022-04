Es Claudia, no Adán

Columna: Al pie de la letra

Abril 13, 2022, 07:36 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Abril 13, 2022, 07:36 a.m.

Este lunes 11, al día siguiente de la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador se reunió con 29 gobernadoras y gobernadores, incluida la Jefa de Gobierno de CDMX, para determinar que en este mes se aplicarán 3 millones y medio de vacunas contra el Covid-19 a las personas rezagadas, ante el riesgo de algún rebrote de la enfermedad, y para pedirles que consideren sumarse al programa de federalización de la salud.

Obviamente, ahí estuvo el gobernador Cuitláhuac García, en cuya entidad más de 1 millón y medio de veracruzanos refrendaron su apoyo al tabasqueño para que continúe en la Presidencia de la República hasta el 30 de septiembre de 2024.

Pero la reunión más interesante de ese día no fue la que se efectuó por la mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional sino a la que se convocó posteriormente en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Y es que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum recibió no sólo a Cuitláhuac García y a otros gobernadores emanados de Morena, entre ellos a los de Baja California Sur, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Puebla, Sonora y Morelos, sino también a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; al director del IMSS, Zoé Robledo; al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y... ¡al mismísimo secretario de Gobernación, Adán Augusto López!, cuando en otros tiempos el titular de la Segob habría sido quien citara en sus oficinas de Bucareli a los gobernantes y miembros del gabinete presidencial. Y eso lo sabe muy bien Manuel Bartlett, actual director de la CFE, quien de 1982 a 1988 ocupó ese mismo despacho que al inicio de la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari le entregaría al exgobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios.

¿Fue una cortesía del gobernador de Tabasco con licencia hacia Sheinbaum? Por supuesto que no. El pasado lunes 4, al preguntársele en su conferencia de prensa sobre las críticas en contra de Adán Augusto por haber viajado el día anterior en un avión de la Guardia Nacional a Hermosillo, Sonora, donde fue grabado en un mitin de apoyo a la ratificación presidencial, López Obrador dijo que el secretario de Gobernación estaba visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, y que para que "se tranquilicen nuestros adversarios" afirmó que su paisano y amigo sólo "está ayudándome en la transformación del país", reiterando que "no es precandidato a la Presidencia".

Por la mañana, en conferencia de prensa, Sheinbaum respondió a sus detractores que el resultado de la consulta de revocación de mandato en CDMX demuestra que es falsa la idea de que el conservadurismo se apoderó de la capital del país; dijo que, al contrario, refrendó su carácter progresista y de apoyo al presidente López Obrador.

Destacó que un millón 502 mil personas participaron en el ejercicio, de las cuales 90 por ciento se manifestó a favor del titular del Ejecutivo federal, con más votos a los que obtuvo el PAN en la ciudad en 2021.