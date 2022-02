En Veracruz, oposición alza la voz y se aglutina rumbo a 2024

Columna: Política a la veracruzana

Febrero 07, 2022, 11:20 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 07, 2022, 11:20 a.m.

Y mientras el Gobernador Cuitláhuac García se encontraba en el norte de la entidad, donde permaneció casi 5 días, el fin de semana -para ser exactos el sábado 05 de febrero- en la Plaza Lerdo se concentraron políticos de oposición encabezados por el líder nacional y senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; entre los asistentes, los senadores, Indira Rosales y Julen Rementeria, priistas como el diputado federal Pepe Yunes y el ex Senador Héctor Yunes, además de abogados, académicos y demás miembros de la sociedad civil en general, quienes desde aquel lugar oficializaron el llamado "Movimiento por la Justicia en Veracruz".

Extraño es que, solo una voz, la del diputado Juan Javier Gómez Cazarin se escuchó en respuesta y defensa al Mandatario y a los señalamientos de dicho frente. Como si no existieran miembros en el gabinete, nadie levanto la voz. Palabras más, palabras menos dicho movimiento busca además de concretar la derogación de delito de ultrajes a la autoridad, señalar todo lo que considera, se trata de abusos por parte de las autoridades de Veracruz, como lo es el encarcelamiento de José Manuel del Rio Virgen.

"Los ciudadanos no tenemos otra opción más que iniciar un Movimiento por la Justicia, porque si la autoridad viola nuestros derechos, si nos niega la justicia, amenaza nuestra libertad, no tendremos otra alternativa que luchar por defendernos", expresó Dante Delgado desde la plaza Lerdo. "Ellos –dijo refiriéndose a las autoridades de Veracruz- sí son culpables y pagarán con creces el terrible daño que le han causado a Veracruz y su gente ante la soberbia e intransigencia del Gobierno estatal, y la complacencia y protección del Gobierno federal.

Y de paso recordó que el abuso de poder tiene consecuencias, pero, tarde o temprano, termina la impunidad. "Todos los funcionarios que han atentado contra la libertad de inocentes tendrán que pagar por sus actos criminales, irán a prisión y entonces entenderán el terrible daño que le han causado a miles de veracruzanos inocentes. Aunque habrá una sola diferencia, que ellos sí son culpables y pagarán con creces el terrible daño que le han causado a Veracruz y a su gente".

"Aquí", reiteraron las voces ahí congregadas "inicia un Movimiento para que ningún inocente este en prisión". Al hacer uso de la voz, el también ex aspirante a la gubernatura, Julen Rementeria, dijo que específicamente, ahí en ese edificio, señalando a Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, se han dedicado a encarcelar a quién simplemente no piensa cómo ellos, olvidándose que, la búsqueda de la justicia tiene que ser igual para todos y no debe distinguir límites y fronteras.

Por su parte, el priista Pepe Yunes, dijo, que los veracruzanos merecen vivir sin miedo y en un estado de derecho, en el que se respeten la ley y las libertades, poner un alto a las arbitrariedades del gobierno estatal y dar la cara por Veracruz, es la tare que dijo, ayer arrancaban. Ahí no estuvo Monreal, porque ese fue el objetivo de aquella reunión en palacio nacional con Adán Augusto, Secretario de Gobernación, evitar que el morenista continuara sumando y haciendo ruido con la oposición, de ahí el manotazo firme "te aplacas o te vas", luego llego la terminación de la polémica Comisión, que como lo advertía Dante no significaba la culminación de la lucha, sino por el contrario.

A la par de la oficialización de dicho Movimiento, el presidente de la JUCOPO en el Senado, Ricardo Monreal no estaba cruzado de brazos, aunque alejado de esa corriente que se ha lanzado contra la actual administración veracruzana, anticipaba sus aspiraciones rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. En Michoacán a donde acudió para participar en la VIII Reunión Plenaria de Morena, dijo, "me temo decirles que les voy a ganar", refiriéndose a los otros aspirantes de su partido.

Todo se mueve rápidamente rumbo al 2024 y el movimiento anunciado el sábado se encamina a una posible alianza con fines electorales que busca derrotar estrepitosamente a Morena; esas son las intenciones. Lo curioso de todo esto, es que las acciones políticamente incorrectas llevadas a cabo en Veracruz, están siendo capitalizadas por la oposición. Lo criticable para los que saben, es que, el autor de muchos de éstos errores, no alza la voz en defensa del Gobernador ni de chiste. Terrible.