Por: Cap. Ing. Rafael García Anaya Fecha: Abril 12, 2022, 07:35 a.m.

Esa reflexión política, como la de que "En política la forma es fondo" son expresiones que mostraban el talento de uno de los mejores políticos veracruzanos, el Tuxpeño Lic. Jesús Reyes Heroles, así mismo conocí las de otros políticos veracruzanos, como "En Aritmética 2+2 son cuatro y en política son 500 si así se requiere" del culto y caballeroso Lic. Juan Maldonado Pereda, también del Lic. Fidel Herrera Beltrán, "Lo que en política tiene un precio sale barato" esta ultima la aprendí cuando él ocupaba su primer cargo político, como Presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales en Veracruz.

Así como estas frases expuestas por verdaderos profesionales de la política, existen muchas más que fueron máximas, que han hecho historia en diferentes países de nuestro planeta, por ejemplo en México, "El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz" del Presidente Benito Juárez García, que se hizo internacionalmente conocida y respetada, así mismo dijo el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, como mensaje al pueblo de México, "No Debemos vivir de espaldas al mar", ya que ese medio ambiente que casi en su totalidad rodea a nuestro país, es el mayor potencial de recursos naturales de que disponemos en nuestro desarrollo como nación.

Las situaciones y soluciones no se resuelven tan fácil en política, bien decía Don Jesús Reyes Heroles que en política no todo lo que parece es, a mí en lo personal por mi formación militar, me fue muy difícil primero entenderla y después adecuarme a ella, a pesar de que mi principio formal fue colaborando con Don Fidel Velázquez Sánchez, que fue la persona que más sabia de política en todo el país durante el siglo pasado, marcando su fallecimiento y el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, un enorme parte aguas en la vida y destino de nuestro país.

Después de esos trágicos sucesos, pasaron 20 años en que México vivió confundidos y desorientados rumbos sexenales, con 8 años priistas desastrosos entre engaños y traiciones, 12 años de gobiernos panistas sin rumbo, en manos de un inepto político y un presidente, que propició el desorden y la violencia en la procuración de legitimar la incredibilidad de su triunfo electoral, resultando que evidentemente tramaron juntos regresar el poder al PRI, ocasionando que México vivió el peor gobierno priista de sus 76 años de poder, el cual terminó decepcionando al pueblo de México y cavando su tumba electoral, dando lugar a un cambio de poder radical, en el cual el pueblo de México volcó su confianza en un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, quien triunfó con 30 millones de votos electorales, como nunca había sucedido en la historia del país.

Recibiendo un país destrozado por la corrupción, la impunidad y la traición, además luchando con corrientes opositoras que se enterraron solos y ahora luchan pretendiendo recuperar el poder, que no les quiten los miles de millones de pesos que se robaron y no correr el riesgo de parar en la cárcel.

Para colmo además de la situación catastrófica nacional por los problemas internos, se atraviesa la grave crisis de una pandemia mundial, causando daños extremos en la salud y economía de todos los países sin excepción alguna, creando una crisis global, de la que en México las corrientes opositoras y sus cómplices culpan en forma infantil, al Presidente de la Republica López Obrador.

Por lo antes expuesto hago público mi voto, en base a mi aprendizaje y experiencia de la política, en la elección de Revocación del Mandato, aun cuando en su elección como Presidente no voté por él, hoy estoy convencido y tengo la esperanza de que es el mandatario que México necesita, aunque sean severas y duelan las medidas, para ocupar el lugar que nos corresponde dadas las inmensas riquezas naturales que posee nuestro país.

Mi voto en la Revocación del Mandato, proceso que debió haber existido desde hace 40 años, fue a favor de que Andrés Manuel López Obrador continúe su mandato.