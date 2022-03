En Minatitlán: 2 foros, 2 grupos y sin Nahle

Columna: Política a la veracruzana

Si algo tienen que aprender los de la Cuarta Transformación o mejor dicho quienes gobiernan hoy en día el país, es cuidar las formas. Sin duda, aunque Morena ha insistido que su estilo es ajeno al pasado, hay algo que más allá de la honestidad y la aparente humildad, deberían de cuidar y no se trata de simular, sino cuidar sus acciones y discursos que son los que la sociedad observa, porque la congruencia en política, es la base de todo.

La congruencia no pasa de moda, porque es precisamente la concordancia entre lo que se dice y lo que se hace; es lo que permite que la sociedad pueda corroborar que existe compromiso y que no se trata solo de discursos de buenas intenciones cuando se habla de cambiar al país, sino de aterrizarlo en acciones tangibles que conecten con los discursos.

Evidentemente para lograrlo se requiere más que ser honesto, se requiere ser congruente y además tener el conocimiento y experiencia suficiente para entender la importancia de cuidar las expresiones y acciones en política, pues no hacerlo tendrá costos políticos que más adelante les afectarán en las urnas o bien mostrará debilidades que serán usadas estratégicamente por la oposición.

Decía el político y catedrático, Jesús Reyes Heroles "seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo". En Morena es precisamente lo que menos se cuida y esa puede ser una gran debilidad que no se considera actualmente, pero que, a largo plazo, les puede afectar y mucho.

Ayer precisamente, el estado de Veracruz fue escenario de esa falta de cuidado en las formas de hacer política, que al final es el fondo, porque desde ahí, desde la apariencia, desde lo observado, se mandan mensajes claros que pueden favorecer o afectar. ¡claro está, que para la ciudadanía beneficiaria de programas y becas, es algo que podría no importarle! Pero cuando las acciones por la falta de cuidado de las formas, empiezan a perder congruencia y se notan en los hechos, es ahí, donde los políticos se tienen que preocupar.

Retomando el tema de aquella entidad, nos comentan, que el grupo legislativo federal de Morena refrendó su fractura o división y ahora en Minatitlán, donde dos grupos se disputaron casi a la misma hora, la popularidad y atención de los ciudadanos, al exponer los beneficios de la reforma eléctrica, impulsada desde el gobierno federal, a través de la Secretaria de Energía y aspirante al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle García.

Dos foros se llevaron a cabo en aquel municipio sureño, uno de ellos organizado por la diputada federal, Rosalba Valencia Cruz y respaldado por autoridades estatales y diputados locales en el campo deportivo de aquel lugar, el segundo se realizó en el Centro de Convenciones de ese mismo municipio y que fue organizado y presidido por el diputado federal y también aspirante al gobierno de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna.

Y es que, a Sergio como es ya sabido no lo quieren en Veracruz, al grado tal que el propio Gobernador Cuitláhuac García dijo no conocerlo, pues no contaba con trabajo político en la entidad y tampoco era de los fundadores de Morena. Pero el tema de fondo es que, al parlamentario federal no se le quiere porque no es del equipo de quienes gobiernan y éste al aspirar recibe el rechazo enérgico, pues se sabe que, la única política que cuenta con la aprobación del Presidente para ir caminando la entidad rumbo a las elecciones de 2024, es la Secretaria de Energía.

¡Y así, en Minatitlán la disputa en dos bandos por exponer la Reforma Eléctrica, sin cuidar forma alguna y mucha menos congruencia! El rumor desde el viernes, era que evidentemente Nahle asistiría al campo deportivo, es decir al evento "oficial" del estado y del congreso local, no así al foro de Sergio pues la enemistad es notoria, porque ambos aspiran a la gubernatura.

Lo relevante del tema, es que ayer Nahle no llegó ni al foro "oficial" que organizó Rosalba Valencia -a quien le habían confirmado la asistencia de la Secretaria de Energía- pero sí envió a Walter Ángel, Director General de Energías Limpias de la Secretaria de Energía, quien la disculpó y dijo que por encomiendas presidenciales le fue imposible asistir.

Evidentemente la Secretaria de Energía sabía que sería blanco de críticas al participar en uno de los dos foros realizados a la misma hora en Minatitlán.

Terrible el mensaje de dos bandos a estas alturas y la falta de capacidad para no conciliar, sumar y actuar de forma congruente. Dos foros sobre reforma energética, dos grupos, sin la asistencia de Nahle y que más allá de aspiraciones y grupos, el tema debería unirles, porque ¡la reforma eléctrica va! ¿o no? Y ello requiere unidad. Lo cierto es que Sergio se mueve y no precisamente por la libre, pues el Presidente sabe de él y de sus aspiraciones y no lo ha frenado.