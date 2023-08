En la mira

Agosto 10, 2023, 07:15 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Agosto 10, 2023, 07:15 a.m.

El bajo nivel que ha demostrado el diputado local, Magdaleno Rosales Torres quien ha sido evidenciado anteriormente en las mismas redes sociales por su comportamiento majadero y autoritario, además de desmanes provocados en su distrito que representa, tienen un solo objetivo, que es el de seguir succionando de la ubre oficial, con un cargo popular.

En ese sentido, el escándalo y la grilla que trae en el municipio de Medellín, a raíz de la desincorporación de este municipio del Sistema de Agua, Grupo MAS, no tiene otra razón más que un interés político del legislador para brincar de diputado local a la diputación federal.

Cabe señalar que en los últimos días ha tomado el tema del agua como bandera para su lucha e intereses personales y criticando a las autoridades municipales, pero no así, con el Grupo MAS, cuyo control y las cabezas están en el puerto, y desde donde se genera el mal servicio, abusos y el saqueo de los recursos de los bolsillos de los ciudadanos y la explotación del agua del río Jamapa, para lucrar y venderla con altos costos a los pobladores de la conurbación.

Es sospechoso que el diputado Rosales no se aboque a cuestionar y enfrentar a quienes están detrás del jugoso negocio, y esté literal, llevando agua a su molino, desde el vecino municipio de Medellín donde pretende a toda costa erigirse como el nuevo integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión ante las próximas elecciones del 2024.

Aseguran que el hartazgo político contra el legislador no solo es el del alcalde medellinense, Marcos Isleño Andrade, quien lo menos que le dijo fue charlatán-cavernícola a este legislador, y al que acusó de que abusa de su fuero como diputado local para acusar sin pruebas, generando ingobernabilidad e inestabilidad social en Medellín, sin importarle poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Lo señalan del trasfondo político. El edil dice que además de ignorante, Maleno es un charlatán al que realmente no le interesa la causa de los ex obreros del SAS. Lo de ellos es una causa justa, pero los está engañando y manipulando. Lo que quiere es que nos veamos mal, pues me ve como un rival político a corto plazo.

Las quejas también son de alcaldes como el de Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado, donde depende el distrito que ostenta, es que pretende a toda costa que se le contrate su maquinaria y empresas de construcción para poder obtener jugosos contratos en los ayuntamientos. Los que ya no soportan la presión del legislador y están a punto de denunciarlo en el Congreso Local.

FLACO FAVOR A SHEINBAUM. Así como existe una sección en la conferencia de prensa del mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez llamada “La nota Pinocho de la Semana” así también ya hay un funcionario al que le apodan el “Pinocho de Sefiplan”.

Y es que así le han comenzado a llamar los sindicatos del gobierno estatal al subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez.

Su nuevo mote se debe a que el también dirigente de la asociación Unidos Todos se ha asumido desde hace un rato como el interlocutor con José Mayolo García Pérez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Este gremio aglutina a los líderes de las distintas dependencias incluyendo a los Organismos Públicos Descentralizados.

Por lo que para sumar más adeptos a la “Cuatro T”, Eleazar Guerrero anda ofreciendo toda clase de bonos a los agremiados a pesar de que esos apoyos no están contemplados en los contratos colectivos o convenios de singularidades.

Esas falsas promesas tarde o temprano traerán broncas para el gobierno y para el partido sobre todo cuando llegue el momento de las elecciones, sobre todo si la candidata presidencial llega a ser Claudia Sheinbaum.

