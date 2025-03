Se desquebraja el Verde en Veracruz

Aunque a nivel nacional el Partido Verde Ecologista ha mantenido una actitud servil con Morena, pero sobre todo con el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, en la aldea la relación interna dista de ser similar.

En Veracruz las posiciones que obtuvo el PVEM producto de la alianza que llevó al triunfo a Rocío Nahle García no los tiene contentos, pues ellos aseguran que merecían más.

Y es que en el gabinete aparecen como parte de esos acuerdos la subsecretaria del Medio Ambiente, Arantxa Zamitiz Sosa; el subsecretario de Promoción Turística, Jorge Flores Lara y el subdirector de Noticias de Radio Televisión de Veracruz, Omar Fernández Pérez.

Esas serían las posiciones más representativas que en teoría parecen justas tomando en cuenta los 199,100 votos que dio el Verde Ecologista en junio del año pasado.

Una cifra que no les alcanzó para encabezar una secretaría ni la Procuraduría del Medio Ambiente que era hasta donde se sabe el objeto del deseo de Javier Herrera Borunda, diputado federal y secretario de Organización del PVEM, que buscaba acomodar a su gente.

Y aunque el hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán es quien puso a su familiar Edgar Herrera Lendechy como delegado con funciones de secretario general del PVEM en sustitución de Marcelo Ruiz Sánchez por allá de noviembre del 2024 lo cierto es que hay una disidencia en el partido.

Ahí aparece el ex priista Jorge Carvallo Delfín del grupo Veracruz Alianza Progresista que se creó a finales del 2023 y que en esta elección quiso postular abanderados a presidentes municipales afines a esa corriente interna.

También ahí están los casos de Renato Alarcón en Emiliano Zapata y Octavio Pérez Garay en San Andrés Tuxtla, ambos ya derrotados en las encuestas morenistas.

Aunque donde sí tuvo éxito fue en Orizaba donde ganó Igor Roji López la interna y será el abanderado guinda-verde, otro ex priista que fue reclutado justamente por Carvallo Delfín y que ya ganó con esas siglas la diputación local el año pasado.

Por esa pugna interna es que el Verde Ecologista no es confiable en Palacio de Gobierno donde la lealtad es el valor más importante para quien toma las decisiones.

Y tan es así que ante las ebulliciones internas para los dirigentes en el Altiplano lo más cómodo y práctico para ellos es romper con la alianza.

Tanto que se sabe desde la cúpula han dicho a sus alfiles que no se muevan y esperen una posible ruptura para irse por la libre, lo malo, es que no mucho, o más bien a la gran mayoría no les da para ganar solos, menos con el color verde, caso contrario si se mantuviera el pacto y el soporte mayúsculo de Morena.

MUY EN CORTO

ALVARADO SE PARTE EN CUATRO. Alvarado, junto a la conurbación que hacen Veracruz y Boca del Río, puerta del Sureste desde la construcción de emblemático puente en 1963 y puerta de la Cuenca del Papaloapan, es la manzana electoral de la discordia.

Con un sistema lagunar envidiable, la Generosa ha sido políticamente muy atractiva para los actores que buscan gobernarla, ahora con un plus que cualquier alcalde envidiaría en su municipio, la Riviera veracruzana que cada año deja más de 300 millones de pesos en impuesto predial “oficial”. Más lo que viene, pues la proyección es un crecimiento mobiliario sin precedente en la zona.

Quizá por eso despierta tantas pasiones, y ambición político-electoral, siendo que hay prácticamente una “pre guerra” que ha llevado a un reacomodo poco inusual. Y que podría incluso romper con los pronósticos y donde Morena está en riesgo, todo con un solo objetivo, no permitir el triunfo del ex candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps.

En esa recomposición política, un morenista radical como es Beto Cobos, quien fuera secretario del ayuntamiento en tres ocasiones, buscaría el abanderamiento del PT para lanzarse con todo a la conquista del poder municipal.

Nada más que Beto Cobos no iría solo, lo respaldarían quienes no lograron llegar a la candidatura de la alianza Morena-Verde. Y sobre todo, la estructura verde, que posiblemente no haga caso a la alcaldesa de Alvarado, Lizeth Álvarez, quien actualmente gobierna bajo esas siglas.

Se cree pues, cotejado con analistas locales, que el partido guinda con Polo perdería la batalla con el ex alcalde de Medellín, al que repudia buena parte de los alvaradeños, y que Beto Cobos en el Verde, estarían luchando en la punta con el abanderado de MC, Bogar Ruiz.

En tanto, en la última posición, ubican a Tavo Ruiz por el PAN, quien no tiene mucho que hacer.