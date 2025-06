Provocaciones exhiben tibios morenistas

Apenas terminaron las elecciones municipales y se vinieron hostilidades para Morena como partido, tanto de fuera como de casa, incluso, con anticipación hubo guerra sucia, y operadores que acusaron injerencia del gobierno estatal y otros señalamientos.

La gobernadora Rocío Nahle ha respondido con los primeros dardos, sin titubeos, para denunciar que muchos de los actores políticos principalmente de Movimiento Ciudadano tienen o enfrentan oscuros antecedentes, pero lo lamentable es que parecen dejarla sola, no solo desde el interior del gabinete, quienes son los encargados de la política interna, sino de su propio partido.

Sin actores que pongan el pecho a las balas, por las provocaciones que dirigentes como el bravucón de MC, Jorge Álvarez Máynez, hacen contra su jefa política, los colaboradores, los que conforman a la 4T en Veracruz hacen "mutis" y demuestran tibieza o de plano, miedo para enfrentarse a quienes critican, fustigan y hasta ofenden a Nahle y al movimiento morenista.

Una vez pasadas las elecciones no se entiende por qué nadie alza la voz. No se ven ni los senadores, ni los diputados federales ni los locales. Los funcionarios ya no están impedidos, al menos en horarios laborales. Y pueden hablar como militantes.

El lunes pasado la gobernadora en su responsabilidad de informar lo que ocurrió en el proceso electoral detalló el hecho de que algunos de los que ganaron alcaldías amparados en las siglas de Movimiento Ciudadano son impresentables.

Pero que si aún cuando tienen antecedentes sospechosos, no dejará de velar por los ciudadanos de esos municipios donde ganaron estos personajes.

Así, sin importar la afiliación partidista, "la prioridad es el bienestar de las y los veracruzanos y vamos a trabajar con todos los municipios que así lo deseen, de manera responsable y comprometida", diría la mandataria.

Y fue mucho más que clara:

"Esquivar y no caer en provocaciones, pues con personajes que, como lo diré para decir la palabra correcta, pues con simuladores, Máynez es un simulador profesional lo conozco desde hace mucho tiempo, yo esperé que se diera todo el proceso y debería él de informarse más de Veracruz, debería de informarse porque ya se terminó, ya el proceso acabó, ya cada quien está pues donde el pueblo o las urnas dijeron, no tengo ahí tema. Pero Movimiento Ciudadano le apostó a querer ganar elecciones con personajes vinculados a la delincuencia organizada y con personajes que tienen vinculación directa".

Máynez le respondió a la mandataria que se debiera serenar y otra serie de señalamientos, pero lo que es lamentable es que nadie se atreva a dar la cara para ponerle freno no solo a este personaje que desde el Altiplano pretende conocer de la política veracruzana, cuando en su partido le dieron cabida a una serie de sujetos innombrables que ensuciaron la elección, sino a otros más que se entrometen en la vida política estatal.

Ni un senador Manuel Huerta quien solo lleva agua para su molino, y busca el beneficio propio, pues en estos comicios procuró solamente los municipios donde puso candidatos tanto por Morena como por el PT, comiéndole el mandado, por cierto, a Juan Javier Cazarín, el delegado de Bienestar y a través de la estructura que en ese cargo Huerta armó para colocar a los suyos.

Un Cazarín que no supo darle utilidad al puesto en el que lo designaron y perdió todo lo que le tocaba operar.

Tampoco se escuchan voces que salgan a respaldar a la gobernadora, como la senadora Raquel Bonilla. Ninguno de los 19 diputados o al menos los aliados más cercanos, por lo menos el coordinador de los diputados federales veracruzanos, Zenyazen Escobar, que prefiere no hacer ruido.

Y así, qué decir del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardauil, el subsecretario José Manuel Pozos, el líder del partido en el estado, Esteban Ramírez Zepeta, el mismo Gómez Cazarín, y de los diputados locales, ninguno se atreve a alzar la voz.

Mucha tibieza se observa en medio de lo controversial y enrarecida elección en la que el reacomodo con MC, PT, PAN y PRI, dejan mucho que desear.

No se ven ni se oyen, donde está la lealtad, el arrojo y la convicción por defender al movimiento del que emanan.

MUY EN CORTO

EL MIEDO DE FERNANDO YUNES. No tiene más de diez días que fueron las elecciones y menos de una semana que le entregaron su constancia de alcaldesa electa por el municipio de Veracruz, a la morenista, Rosa María Hernández Espejo cuando el ex alcalde y actual diputado local por el PAN, Fernando Yunes Márquez ya le quiere dar instrucciones de lo que debe y no debe hacer.

En entrevista con algunos medios el legislador le dice que ningún alcalde puede auditar a otro, y que eso le corresponde al Orfis. "Si barre para atrás va a dejar sucio el palacio, espero que no hagan esa tontería, sería totalmente absurdo" dijo el conocido ex presidente municipal.

Aquí habría que preguntarse a qué le teme Fernando Yunes si la alcaldesa electa una vez que asuma el poder encuentra anomalías y no precisamente de la actual sino de la pasada cuando ejerció la administración el mismo Fernando. Esto no refleja más que temor.

Será eso a lo que le teme y pretende que, en cambio, Rosa María sea negligente y cómplice de las corruptelas y los malos manejos de los recursos municipales que pudo hacer el panista en su gestión?

Hay que recordar que Fernando Yunes enfrenta una denuncia por 92 millones de pesos que el Orfis –como bien dice- tras una auditoría a su administración presentó ante la Fiscalía del Estado y por la que no ha respondido. Logró evadir la acción de la justicia pero no demostrar inocencia en las acusaciones por malversar los casi 100 millones de pesos por supuesta simulación de recursos públicos en la cuenta 2021.