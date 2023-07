En la Mira

Julio 06, 2023, 07:00 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Julio 06, 2023, 07:00 a.m.

Distintos escenarios presentados durante un estudio de la empresa CeResearch denominado destino 24 Veracruz que consiste en el estudio para conocer el grado de aceptación de los diversos aspirantes a la gubernatura de Veracruz, dan la notoria ventaja a Rocío Nahle y a Ricardo Ahued en Morena, mientras que sorprende el Secretario de Educación, Zenyazen Escobar en otra compulsa con diversos actores.

Llama la atención que uno de los números más claros a favor de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García se da cuando se compara con el panista, Miguel Angel Yunes Márquez. En ese cuadro comparativo lo lidera la aspirante de Morena, Verde y PT con 46 por ciento, por 32 por ciento del panista, hijo del exgobernador Yunes Linares.

En el mismo cuadro se ubica atrás al senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien apenas alcanza el 6 por ciento y un 16 por ciento de los consultados son indecisos.

A reserva del análisis más adelante del resto de los escenarios presentados por esta casa de mercadología, sobre este ejercicio arriba mencionado hay que decir que no es nada extraño el resultado. Hace al menos un par de años, que los Yunes lo saben.

Tanto que por ello desde entonces, un año antes incluso de las elecciones por la alcaldía en la que Yunes Márquez, ante su ilegalidad para hacerlo, decidió darle paso libre a su esposa, Patricia Lobeira para que lo supliera y así poder mantener el poder municipal en el puerto, ya sabía que estaba descartado para competir en el 2024.

No sólo por la misma irregularidad de no residencia que lo dejó fuera de la contienda municipal al haberse ausentado por más de un año de Veracruz, sino porque en las encuestas sabe que no había nada que hacer frente a Morena y menos frente a la virtual candidata, Nahle.

De hecho, cuentan que entre sus cercanos, en desayunos o reuniones de café, esa era su postura. Y aunque no hablaba de un acuerdo o pacto con "algunos actores" de la 4T como se ha sospechado, si anunciaba que la mayor parte de su tiempo lo haría fuera del país y que el 2024 era definitivo que no estaba en sus planes.

Es por ello que los resultados que arrojan con el estudio no son nada extraño.

Interesante por ejemplo, cuando se coteja la posible candidatura de Nahle con el alcalde xalapeño, Ahued Bardahuil. Las cifras mandan a la cabeza a la secretaria de Energía con 32 por ciento por 23 puntos para el munícipe como segundo lugar. En tanto que el delegado de Bienestar, Manuel Huerta alcanza el 14 por ciento.

En el mismo cuadro se ubica a Sergio Gutiérrez con un 12 por ciento, apenas dos puntos debajo de don Manuel, como cariñosamente se le conoce, es decir, le está pisando los talones, por un 8 por ciento de Zenyazen Escobar. Digamos que así se muestra el "grupo de la muerte".

Mientras que en otro escenario las cifras no son menos interesantes:

Ahí, Ricardo Ahued abanderado solo con Morena y Verde, es primero con 41 por ciento, y aparece en escena el aspirante del PAN-PRI-PRD, el senador Julen Rementería, con un 30 por ciento. Sin embargo, en este bloque aparece por el PT el diputado local, Ramón Díaz Avila, quien alcanza el tercer lugar con un 6 por ciento. Finalmente se coloca a José Manuel Del Río Virgen del Movimiento Ciudadano con 5 puntos, y quien ha dicho que podría competir, pero al que los analistas no le dan una buena participación debido a que es desconocido casi en la totalidad del estado.

La última gráfica sorprende con un Zenyazen Escobar, pero de igual forma sin los aspirantes Nahle García ni Ahued Bardahuil.

Tan se van por la libre que ahí sí el secretario de Educación de Morena y Verde alcanza 36 por ciento de la aceptación ciudadana, por un 25 por ciento de la alcaldesa porteña del PAN, Patricia Lobeira, respaldada por el PRI y PRD.

En el mismo escenario comparativo sorprende también en este cuadro de débiles competidores, que, bajo las siglas del PT, Sergio Gutiérrez, sea tercero con el 10 por ciento empatado con el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano.

Así los esquemas y el ejercicio de encuestas que al final, solo estarán calentando motores. De los planteamientos el más realista sin duda es el de la titular de Energía Rocío Nahle, y el del alcalde xalapeño Ahued, quien ya ha dicho, quizá como estrategia que no le interesa competir.

Habría que revisar la confiabilidad de la casa CeResearch, pero lo que sí es que ayer mismo estas gráficas comparativas causaron revuelo dentro y fuera de Morena.

