Morena. El reto 2024 en Veracruz

La visión o prioridad de la Cuarta Transformación era atender las zonas más olvidadas y desatendidas por gobiernos anteriores, al menos esa es la explicación que dan algunos de los ex y actuales actores de Morena en el Gobierno de Veracruz.

Pero en esa inercia por ejemplo, se olvidaron de la conurbación Veracruz y Boca del Río, donde Morena perdió la alcaldía en el caso del puerto, durante el 2023, por apenas 5 mil votos, pero además ni cosquillas se le hizo al bastión albiazul, Boca del Río.

Y seguramente los resultados estatales en las elecciones del 2021 les dieron la razón. Por ejemplo, Morena y sus aliados de la coalición "Juntos Haremos Historia" arrasaron en Veracruz con 17 de las 20 curules federales; de los 30 distritos locales para renovar el Congreso local se quedó con 26.

En el caso de las 212 presidencias municipales se lograron quedar con casi la mitad para el partido en el poder estatal y del país, pero en su bastión del puerto y Boca del Río, el PAN se mantuvo.

Como se sabe en el Puerto de Veracruz triunfó por casi 5 mil votos la panista Paty Lobeira de Yunes, frente al empresario morenista Ricardo Exsome, y en Boca del Río con Juan Manuel de Unánue del mismo Acción Nacional ya ni que decir.

Y es que nadie se preocupó por atender al morenismo en la conurbación que si creían estaban en lo correcto, simplemente las cifras les dijeron lo contrario. Es decir con un poco más de aplicación hubieran obtenido por primera vez para la izquierda, el gobierno municipal de la ciudad más importante de la entidad veracruzana.

Este olvido, apatía por no comulgar con los de Morena, de la dirigencia del partido, de no alimentar los cuadros del mismo, y de no existir un interolocutor y gestor con el Gobierno del Estado, hará mucho más difíciles las cosas no solo para la gubernatura sino para la misma Presidencia.

Esta radiografía la trae el equipo de la aspirante Claudia Sheinbaum, quienes están bajando a palpar y a medir con el termómetro político la situación en la zona conurbada. Si se dan cuenta de la necesidad de promocionar más al partido en estos dos municipios quizá ya sea demasiado tarde, por lo que tienen que apretarle el acelerador.

Y es que como partido la presencia de un Esteban Zepeta, por ejemplo, ha sido nula. No hay un puente visible, ni un responsable político.

Algo que al menos en la conurbación para poder recuperar el tiempo perdido, Morena tendrá que trabajar a marchas forzadas y apretar doblemente el acelerador.

MUY EN CORTO: TRANSPARENCIA DE LIZZETTE EN ALVARADO

Después de las últimas dos fallidas administraciones que por mala suerte les ha tocado soportar a los alvaradeños, pareciera que la gestión de la maestra Lizzette Álvarez Vera ha enderezado el rumbo del gobierno municipal con aciertos en diversas áreas como la de transparencia, al grado de ser reconocida a nivel nacional.

Según los resultados del Índice de Calidad en la Información (ICI), el ayuntamiento de Alvarado, después de haber ocupado la deshonrosa posición con Bogar Ruiz Rosas número 898, logró remontar hasta la primera posición, siendo esto un ejemplo para todos los alcaldes veracruzanos.

Hay que decir que no es nada fácil un logro de esta magnitud y que sea la misma Secretaría de Hacienda la que valide la transparencia del manejo de la información referente a recursos públicos que envía la Federación.

Y es que el objetivo del índice de Calidad en la Información (ICI) es identificar el grado de cumplimiento de los gobiernos locales respecto a sus obligaciones de participar e informar a las entidades de gobierno sobre los recursos que se le transfieren y su respectiva aplicación, algo que ha sido una prioridad para la alcaldesa Lizzette Álvarez, quien sabe del repudio de los alvaradeños hacia la corrupción y la deshonestidad.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas