Los aventajados en la conurbación

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Economía del gobierno federal, hasta 2020, Boca del Río reportaba 150 mil habitantes con un crecimiento del 5 al 10 por ciento desde el 2010 y más de 600 mil en Veracruz puerto, además de los 50 mil contabilizados en el municipio de Alvarado, suman 800 mil personas en esta zona, y una población flotante de casi un 20 por ciento, es decir más de 160 mil, entonces la conurbación junto con la Riviera Veracruzana y demás comunidades cercanas a Boca del Río se estiman en más de un millón de habitantes.

Un millón de veracruzanos que representan casi el 15 por ciento de la población total de la entidad.

Por ello, reviste política y electoralmente, una importancia especial, el acontecer en este sentido, en las 3 ciudades. Boca del Río, es el centro turístico del estado, donde se concentra el desarrollo comercial más importante y la instalación de desarrollos inmobiliarios de lujo.

En Alvarado, la franja inmobiliaria también de la Riviera y su expansión, es más que llamativa para la clase alta que se asienta en este corredor cotizado con los más altos precios por metro cuadrado incluso por arriba de la plusvalía que alcanza Miami, por ejemplo. La actividad de fraccionadores en la zona es imparable.

Y Veracruz puerto, con el impresionante desarrollo portuario, y las inversiones de trasnacionales como Constellations Brand y la Nestlé, reviste especial interés.

Por eso, trasladado al ámbito electoral existe el interés por que los distintos partidos políticos emprendan la lucha por encabezar los gobiernos municipales o en su caso, mantenerse.

Así, en Veracruz puerto, se amplía la ventaja de Rosa María en la preferencia del electorado, según los datos de una reciente encuesta de una empresa confiable, Mendoza Blanco & Asociados.

Según difundieron los medios este martes, el estudio de MEBA arroja que para la presidencia municipal de Veracruz la aspirante de Morena estaría superando por 26.8 puntos porcentuales a su más cercana competidora.

Rosa María alcanzaría los 45.7% de intención de voto, frente al 18.9% de la panista Indira Rosales, y muy abajo 9.1% de la priista Carolina Gudiño.

El escenario concluye, de acuerdo a la encuesta, que el PAN, con todo y estructura histórica, no logra recuperar la confianza del electorado, mientras que el PRI ha perdido el arraigo que alguna vez tuvo; Movimiento Ciudadano intenta posicionarse, pero no rompe el techo de un solo dígito.

Esto muestra que los pronósticos para el puerto jarocho se mantienen sin movimientos.

BETO RETUMBA LOS TAMBORES EN ALVARADO

Otros ejercicios realizados en la Generosa de igual forma ubican que las preferencias se encuentran estables y acordes a lo estimado:

Y es que por ejemplo Alvarado Noticias y Colonia Fuente Alvarado se dieron a la tarea de realizar estudios publicados en sus páginas oficiales donde emitieron datos informativos llaman ellos, para revelar que la simpatía de los alvaradeños se perfilaba a favor del candidato del partido Verde, Roberto Cobos con 47.9 % mientras que en segundo lugar, estaba Polo Deschamps con un 22.1%

Al tercer lugar se le mandó a Bogar Ruiz con 16 puntos por 9 por ciento para Tavo Ruiz. Según lo citado por esta firma. El estudio se realizó entre el 3 y 5 de mayo.

EN BOCA, SIN CAMBIOS

Si bien la candidata de Morena y PVEM, Bertha Ahued Malpica avanza y busca dar el campanazo. De enfrente no se confían y la abanderada azul, Maryjose Gamboa, diputada federal con licencia, no permite que se acorte la brecha y por el contrario, sigue caminando en busca de ampliarla.

Sabedores en Boca del Río de la aceptación de Morena no solo a nivel municipal sino estatal, y de que de los 212 municipios se pueden mantener y aumentar los números para acrecentar la presencia de alcaldías de color guinda, el equipo de Gamboa quiere a toda costa cerrarle el paso al crecimiento morenista en las últimas elecciones.

Lo hemos dicho y hay que admitir que fue Gamboa la única que sacó a flote el honor de un PAN en la lona, que fue barrido en el estado, al perder los 18 de los 19 distritos federales. El único ombligo azul que prevaleció fue el de Boca del Rio, y que mucho también se debe al trabajo del alcalde Juan Manuel Unánue.

No así, en Veracruz, donde el trabajo de Fernando Yunes en la pasada administración y la falta de recuperación en el quehacer municipal, ya no fue suficiente para que Morena no cubriera como una enorme mancha los distritos con los triunfos de las diputaciones y ahora, en estas elecciones venideras, será inevitable apoderarse del gobierno municipal del puerto más importante del litoral del Golfo de México.

En Boca, en tanto, Bertita como le conocen está forzada a imprimir más a fondo el pie en el acelerador, si quiere quedar en un honroso lugar este 1 de junio.

CAMBIO EN EL HOSPITAL REGIONAL

"Buenas noches a todos:

Quiero hacer de su conocimiento, que creo que ya lo saben, que el día de mañana entrego la Dirección al nuevo director, el Dr Fermín Martínez de Jesús.

Agradezco el apoyo de todos ustedes durante estos dos años en la dirección.

Muchas gracias".

Asi se despidió anoche Hugo Reyes, quien fuera el titular del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, y en el que ha sido crónico el grave problema de atención y deficiencias, porque nunca ha sido valorado como tal para suministrarle los recursos necesarios por el universo de población que debe atender.

Será el mismo problema que enfrente el sucesor Fermín si no se pone las pilas y administra el hospital sin favoritismos y sumisión, sino con ética y la exigencia institucional que amerita el mismo.