La traición de los Yunes al PAN, el sello de la casa

Noviembre 01, 2023, 07:05 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Noviembre 01, 2023, 07:05 a.m.

Se trata de vender al PAN o lo que queda, al mejor postor. Y por supuesto para lograr una carambola de tres bandas, siempre con la mejor tajada del pastel.

Aseguran los que saben que, fieles a su estilo, con el sello del clan, es la estrategia para lograr su cometido del grupo de los Yunes de El estero conocido así por las mansiones donde se asienta casi toda la familia, en la exclusiva franja residencial de la Riviera, aunque no es precisamente El Estero.

Astutos como siempre, buscan diversos objetivos. Por un lado, mantener la impunidad de todos sus "pendientes con la Ley" a cambio de hacer o no hacer nada por el triunfo en el 2024, o en su caso, favorecer a la derrota de su partido o –si se da el bloque- de la llamada alianza con el Frente Amplio por México.

Por el otro, impedir que sus adversarios, los únicos antagónicos de a de veras, Julen Rementería y José Francisco "Pepe" Yunes no lleguen a ser candidatos del frente opositor, PAN, PRD y PRI, y si así fuera el caso, ponerle todas las piedras en el camino para dejarle el paso libre a Morena y sus aliados del PT y el Verde.

Y otro más, que complementaría la carambola de las tres bandas, es retener a como dé lugar, la senaduría que ostenta un alfil de su grupo, en la persona de Indira Rosales. Este espacio por supuesto, sería la primera fórmula, de nueva cuenta para Fernando Yunes Márquez, quien ya fue senador en el periodo del 1 de septiembre de 2012 a febrero de 2017.

Una vez más, buscan que el poder se siga heredando, y para ello no importa entregar lo que sea, a menos que no sea dinero, como es no pelear por el 2024.

Por ello, las versiones indican que este martes en una comida entre los hermanos Fernando y Miguel Ángel, así como la senadora Indira Rosales, y el líder del PAN estatal Federico Salomón parecían repartirse el pastel y hacer las componendas para que todo quede a su favor y cerrarles el paso a los adversarios dentro y fue del PAN.

Dos personajes más que se han convertido en sus alfiles y sus siervos, son el recién salido del reclusorio, Tito Delfín Cano y el exdiputado y exdirigente, Enrique Cambranis.

Aseguran que al líder nacional del PAN, Marko Cortés, le han dicho que lo ideal es no ir en alianza y encabezar ellos, los Yunes la candidatura de Acción Nacional, pero en caso que deban ir en bloque, entonces elegir como candidato al priista "Pepe" Yunes antes que a su enemigo dentro del PAN, Julen Rementería.

Saben que con cualquiera de las dos opciones estarían apoyando a la causa Morena, que se dice en los pasillos del Palacio, es el acuerdo extramuros. Abrirse de las elecciones y no estorbar a la sucesión de la 4T en Veracruz.

De esta forma la traición se fragua así para los panistas, los Yunes conservan su pacto de impunidad y le cierran el paso a sus adversarios políticos. Todo esto, con un doble discurso: Manejar en el CEN del PAN que aceptar una alianza con "Pepe" Yunes a la cabeza y, en el estado, están orquestando con sus aliados y sus grupos políticos promover que no habrá alianza.

En tanto, también otra condicionante al CEN panista es que se le dé el Senado en su primera fórmula a uno del clan como es Fernando Yunes. Por encima claro de cualquier otro actor de la militancia que no sea de la familia.

Afirman que Cambranis, Tito Delfín y Federico Salomón, dialogaron al final de la comida en plaza El Dorado y se cree que no pudieron dejar de lado la ambición política del grupo que por décadas ha dominado en la conurbación Veracruz-Boca del Río y el panismo estatal que solo por un periodo fue liderado por el exalcalde y exdiputado de Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés.

Sorprende que a estas reuniones ya no se les ve ni a la diputada federal, Maryjose Gamboa ni al diputado local, Miguel Hermida.

LA INDIGNIDAD DE TITO DELFÍN

Una vez que dejó la cárcel, apenas en el mes de octubre, el exalcalde de Tierra Blanca, exdiputado local y exlíder del PAN, Tito Delfín Cano, quien aspiraba a ese cargo cuando fue detenido y cuyo encarcelamiento sirvió para enseñarles los dientes a sus jefes políticos, los Yunes, éste corrió a sus brazos apenas dejó el reclusorio.

Se ha reunido con ellos y de nueva cuenta anhela reincorporarse a la vida política y negocia una diputación local, además de querer la coordinación de la bancada de Acción Nacional en las próximas elecciones.

Y como no se va a sentir merecedor, si aguantó los meses de cárcel, en el olvido incluso de sus patrones dentro de la política, quienes ni lo voltearon a ver ni una visita le hicieron en la cárcel, y tras algunos amagos de pedir justicia para que lo liberaran lo abandonaron a su suerte.

A Delfín eso ya se le olvidó y también la dignidad, por lo que de nueva cuenta se presta a los enjuagues y a la complicidad con los Yunes azules.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas