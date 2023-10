En los zapatos de Mario Delgado

Octubre 31, 2023, 07:00 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Octubre 31, 2023, 07:00 a.m.

A nadie le gustaría estar en los “zapatos” del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pues el Instituto Nacional Electoral metió en un conflicto a este partido a raíz de que se aprobó que haya mayoría de mujeres en los nueve estados donde se renovará la gubernatura en 2024.

Y es que ya hubo consecuencias de tal determinación, pues ha trascendido que solamente en dos entidades resultaron dos mujeres ganadoras, una de ellas en Morelos, la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia.

Una circunstancia que obligó al Comité Nacional a diferir por 11 días los resultados de las encuestas de vivienda aplicadas que determinarán quienes serán los nueve coordinadores de los comités de defensa de la Cuatro T.

Esa es la realidad y no como dicen algunos de que la decisión tuvo que ver con la contingencia que dejó el huracán “Otis” en el municipio de Acapulco sino que ese fue solo el pretexto, por lo que la negociación será más amplia a partir de ahora y será muy complicado dejar contentos a todos los participantes.

Y es que el comunicado de Mario Delgado, fechado el 27 de octubre, fue más que escueto: “Por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones se informa que los resultados de las encuestas para definir a las coordinaciones de la defensa de la transformación en nueve entidades federativas se darán a conocer hasta el próximo viernes 10 de noviembre”.

Por eso no fue casualidad que de manera paralela haya salido la convocatoria para quienes aspiran a ser senadores de la República y diputados federales que inicia este 1 de noviembre, a la par de Día de Muertos, para que los muertos no tan muertos, puedan revivir en otro proceso.

Y es que esas postulaciones sobre todo la del Senado servirán como instrumento de “plancha” a quienes hayan resultado los segundos lugares en los sondeos, razón por la que no aparecieron en el documento las nueve entidades donde hay elecciones a gobernador.

La prórroga para dar a conocer los resultados que estaba fijada para este lunes 30 de octubre causó más confusión entre la militancia y se generó una serie de comentarios y versiones, inclusive de que en algunos estados no se tenían a las mujeres que se consideraban como ganadoras.

Incluso en Veracruz se desataron de inmediato declaraciones de los aspirantes, como Manuel Huerta y el propio Eric Cisneros declarándose los ganadores. Caso contrario la que se consideraba más adelantada de los aspirantes, Rocío Nahle que ha preferido guardar silencio y someterse a las reglas y cambios anunciados por su partido.

No obstante, y aunque habrá “monedas de cambio” el proceso no será aterciopelado y no se descartan jaloneos porque derivado del principio de equidad hay que convencer a tres caballeros más para que cedan su lugar a una dama.

Y ahí vendrá el meollo del asunto que obligará a Mario Delgado a enseñar sus habilidades políticas una vez más en poco tiempo, pues aún no se recupera de la elección de las “corcholatas” presidenciales donde Marcelo Ebrard sigue sin sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum.

LA MESA SERVIDA

Claro que cada vez se encuentra más polarizado el tema Veracruz y nadie quiere quedarse atrás no tanto porque se encuentren seguro de su ventaja, al menos los cinco restantes aspirantes a la gubernatura, inscritos en el proceso para ser la o el coordinador de los comités distritales, sino porque prácticamente el triunfo está en la bolsa con la ventaja que tiene Morena en esta entidad.

Las encuestas incluso, las de la oposición, arrojan que Morena ganaría con una ventaja significativa de 50.5 puntos porcentuales en la intención de voto para gobernador en Veracruz, con un 62.5 por ciento de los votos.

Los candidatos como ya han sido mencionados, que podrían encabezar para gobernador son Rocío Nahle (Morena), Pepe Yunes o Julen Rementería y José María del Río Virgen por Movimiento Ciudadano.

De esta forma nada fácil la tuvo Mario Delgado que a pesar de esa decisión de último momento, solo ha tenido reclamos y exigencias para que saque los resultados como lo han hecho algunos de los participantes en el proceso interno por Veracruz y seguramente, de igual forma, ha recibido reclamos similares del resto de las entidades y de la Ciudad de México.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas