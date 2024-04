De AMLO a Nahle, el libreto del 2018

Abril 05, 2024, 07:03 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Abril 05, 2024, 07:03 a.m.

Andrés Manuel López Obrador estuvo por años frente a los ataques más duros de los estrategas de comunicación y marketing; no obstante, fue su disciplina, congruencia y arraigo entre las clases más necesitadas que lo llevaron a la Presidencia.

Un día sí y otro también le inventaban a él y a su familia, propiedades, amenazas y hasta amoríos, pero caminó y siguió sin despeinarse, hay que reconocerlo, e imprimió un estilo que le dio resultado, seguir casi todos los días visitando los pueblos en el país.

Las críticas para el hoy Presidente de México fueron feroces y hay que recordar que fue en Veracruz las ofensas y peores calumnias de los opositores durante su búsqueda del voto cuando gobernaba el PAN.

Toca enfrentar este escenario a la candidata de Morena, PT, PVEM y Fuerza por México. Guardadas las proporciones, pues en la batalla electoral por Veracruz se ha desatado un lodazal en contra de Rocío Nahle, en medio de los voraces ataques de toda una familia que pretende regresar al poder, coincidentemente son los mismos protagonistas, artífices de la guerra sucia contra AMLO.

Pero Nahle parece que no perdió detalle de la misma escuela y ha resistido insultos, difamaciones y señalamientos contra ella y su familia, y como respuesta ha redoblado el paso con la visita y propuestas en los municipios a ras de suelo.

Eventos multitudinarios en el Norte, en el Centro y en el Sur, y arrancó en el Puerto de Veracruz con 25 mil simpatizantes, según estimaciones de Morena y de analistas ajenos, hecho que ha desatado la ira de los adversarios quienes sienten que es su bastión incompartible.

Esa exclusividad puesta en riesgo por la 4T, se dijo en este espacio, ha despertado una campaña visceral a más no poder. Bajando a Veracruz en una atmósfera electoral que el pueblo no se merece.

Los números que trae el partido guinda y dan una diferencia de más de 20 puntos sobre Pepe Yunes, además de la estoicidad y agudeza política en cada paso no gusta para nada a los contrincantes. Más aun cuando declara con sutileza que ya se verán las caras después del 2 de junio.

Si Nahle es rencorosa o no ella lo sabrá, pero si basa sus advertencias en las trasgresiones a la Ley y se demuestra la violencia política por razón de género y procede, entonces eso parece tener más que nerviosos a los de enfrente.

Quizá por ello ha dicho que de ahí que seguirá con su plan de trabajo en el recorrido por el estado, escuchando a los ciudadanos en sus necesidades básicas.

"Nosotros vamos a continuar con la transformación en el estado y ya no voy a tocar el tema, porque solo me distrae y en la Cuarta Transformación no perdemos el tiempo a dos meses de la elección más importante de Veracruz", dijo cuando en una entrevista radiofónica le preguntaron sobre las ofensas y diatribas de sus adversarios.

Y es que dejando a un lado lo desbocado del bloque opositor en esta joven contienda, analistas observan que el libreto de López Obrador con el que le apostó a recorrer todos los municipios del país, lo trae Nahle al hacer lo mismo en Veracruz.

El presidente decía "el pueblo me defiende" y Nahle señala que "con el pueblo todo". El guion lo sigue al pie de la letra y suma el plus que trae por ser mujer con una ventaja que ha sido clara, según las encuestas desde hace más de un año sobre las gubernaturas en el país.

Hay quienes ya esperan ver la siguiente jugada en este ajedrez político, porque cuentan que Nahle es una excelente jugadora de este hábil juego, y los analistas, aseguran que a Pepe Yunes lo mueven como a un peón sus estrategas y ya es hora que se muestren.

Es decir que saquen su jugada maestra.

MUY EN CORTO

INCREÍBLE POSTURA DE UN SECRETARIO DE GOBIERNO. En Guanajuato, el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, en cuyo estado fue asesinada hace tres días la candidata a alcaldesa de Celaya, Gisela Gaytán, dijo que quienes soliciten protección por las campañas electorales deben cumplir con informar diversos factores.

Razones por lo que piden la protección, teléfonos de contacto, circunstancias por la que piden la seguridad, es decir, todo un burocratismo para poder brindar la ayuda que requieren los que contienden a un puesto de elección popular.

Por ello se entiende que la abanderada de Morena no haya tenido en tiempo y forma la seguridad solicitada.

Ricardo Sheffield, quien en días recientes reveló que él pagó los gastos para que Gisela Gaytán tuviera una escolta, sostuvo que Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) protección para 11 candidatos en Guanajuato, criticó severamente la posición del funcionario estatal en esa entidad.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas