Adán Augusto, el nivel político y Nahle

Enero 14, 2023, 07:00 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Enero 14, 2023, 07:00 a.m.





El mismo presidente López Obrador se encargó de acelerar los tiempos políticos al nombrar a las famosas corcholatas para la sucesión, y en ese tenor los aspirantes empezaron a movilizarse de acuerdo a sus estrategias.

Veracruz es un estado clave para la llamada 4T, y las señales que se han enviado son evidentes. La primera aparición la hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el puerto de Tuxpan rodeada de toda la cúpula política de morena en el estado, fue un evento organizado, coordinado y afable, realizado en domingo y el resultado fue un mensaje de unidad y camaradería.

Esta semana arribó el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, el evento se tornó ruidoso, descoordinado incluso porque algunos antepusieron sus deseos de salir en reflectores y se exhibieron algunos personajes emblemáticos de la 4T, lo que, como lo comentamos en este espacio, generó la idea de pugnas y divisionismo.

Lo que es cierto, y deben reflexionar quienes tienen el timón del partido en el estado a fin de no decantar el nivel político del mismo es que Morena no debe perder la brújula. Los comentarios de propios y extraños al evento y la gira del tabasqueño Adán fue entre otros, que quien mantuvo su nivel y lleva la guía política ante sus compañeros de partido es la secretaría de energía Rocío Nahle, pues al menos sus seguidores cercanos no fueron vistos desbocados.

A Nahle se le vio en Papantla y Tuxpan, podría decirse que hasta con prudencia pero muy cercana a Claudia Sheinbaum. Su ausencia en la visita del titular de la Segob dio pie a las inmediatas especulaciones, pero los que se supo también y que pocos saben es que también tiene una gran cercanía con Adán Augusto.

Por ejemplo, es evidente que juntos traen los pormenores del proyecto emblemático del sexenio en la refinería de Dos Bocas en la tierra del tabasqueño de Gobernación, así como trabajo conjunto en múltiples temas dentro de la política energética.

Se sabe también que mantienen una relación amistosa desde hace varios años e incluso, dicho por los cercanos operadores de Adán en la reciente visita al puerto, hasta se les ha visto en convivios familiares.

Como secretaria de estado del Gobierno Federal, la ingeniera Nahle está ligada también al canciller Marcelo Ebrard en los proyectos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comprometido en el exterior en materia de energía.

Profesional y seria, incluso enérgica en su tema, es algo que no gusta a muchos.

Entre los operadores de Adán que organizaron su agenda y gira por Veracruz, y donde los pequeños actores políticos veracruzanos echaron a perder parte de la fiesta por querer quedar bien con el funcionario federal, se conoció justo la encuesta para las siguientes nueve gubernaturas que se disputarán en el 2024. Y entre ellas, precisamente, Nahleresultó con la mayor aprobación de los veracruzanos consultados.

Según los comentarios de sus mismos compañeros, hay algo que le ayuda, y es la unidad, presumen una buena relación con el gobernador, y con el delegado Manuel Huerta, quienen corto a sus cercanos, lo ha dicho. Legisladores y alcaldes, con los funcionarios estatales se antepone la madurez en el oficio político, fundamental si quiere seguir cultivando una infraestructura confiable.

Por cierto que en ese sentido de las corcholatas de López Obrador que se analizó en este espacio, también se sumó a la titular de Sener, quien prefirió hacerse a un lado.

Además de las encuestas, por la vía del género que está obligado a postular el partido de acuerdo a la ley, es a lo que están confiados sus seguidores, sin duda.

Quedó de manifiesto que en la reciente visita de Adán, al que le empañaron su interesante ponencia sobre reforma electoral, ordenada por el presidente López Obrador, los actores menores mostraron su pequeñez y un bajo nivel político, en el que más de uno deberá trabajar.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas