El radical cambio de AMLO con la prensa

Columna: Se dice que...

Febrero 10, 2022, 07:34 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 10, 2022, 07:34 a.m.

La idea de cambiar el formato de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador fue una idea motu proprio, que amigos periodistas ya habían señalado por la importancia que reviste.

El alargar las respuestas no era lo adecuado y salirse del tema de la pregunta no era lo más recomendable. La repetición de los mismos conceptos es la misma señal de la importancia de estos eventos noticiosos que impedía que fuera un mayor número de periodistas los que pudieran participar en este círculo de abierta relación con los medios de información. La otra recomendación que está pendiente es no darles tanta importancia a los columnistas políticos transformados en agudos críticos opositores de la mafia que estuvo en el poder.

Es como predicar en el desierto.

A ser contreras por oficio

Acostumbrados a llevar la contraria y a decir no a todo y esa forma negativa de ser afectó a la imagen del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, al afirmar de manera contundente que se opone a todas las reformas que beneficien a México.

Me imagino que quiso decir lo contrario pero el ser contreras de los priistas está en su esencia partidista, cuando son opositores ante un gobierno en el poder diferente al tricolor.

Los Yunes con Dante Delgado

En el Movimiento por la Justicia lo que intrigó a los reporteros que abordaron esta confrontación en contra del gobierno de Veracruz fue la presencia de los dos exsenadores del PRI, José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, quienes por cierto mantienen una relación lejana a Miguel Ángel Yunes Linares. El primero por no tener ningún parentesco y el segundo, si bien es cierto que son primos, su relación se rompió años atrás, más en ella no incluyen a los hijos.

La razón de la importancia que les dieron a estos periodistas locales es que ambos gozan de un buen concepto por su educación y trato respetuoso hacia los comunicadores. Son personas calificadas por su oficio político de muchos años.

Ambos han sido fuertes candidatos a la gubernatura veracruzana y no se descartan, si logra Dante Delgado Rannauro aglutinar a los partidos políticos en una coalición importante por el creciente número de opositores, por cierto, posiblemente sean estos dos priistas que nunca cambiarán su partido tricolor, los abanderados con posibilidades de triunfo con la seguridad popular de que serían buenos en el complejo quehacer gubernamental. Cuentan con los conocimientos y la experiencia que se requiere para un buen servidor público.

Rebelión contra las vacunas

Tenía que ser la capital de Canadá la que ha tenido que declarar un estado de emergencia por el movimiento anti-vacunas, que ha paralizado al país al oponerse a la ley que prohíbe a camioneros de los Estados Unidos y del propio Canadá cruzar la frontera si no están vacunados.

Miles de personas se amotinaron y detuvieron a cientos de camiones de alto tonelaje que no pudieron movilizarse.

A nadie se le puede obligar a que se vacune, es un derecho individual de todo ser humano a decidir sobre su cuerpo lo que le conviene o le puede afectar, está comprobado que aquellas personas que han sido contagiadas crean un mayor número de anticuerpos si no tienen la vacuna. Lo cierto es que sufren mayores daños corporales que los que ya se vacunaron.