El protagonista de cada tragedia

Claro que me importa la guerra en Ucrania. ¿No notas que tengo la cara pintada con los colores de la bandera? Fuerza Ucrania, no estás sola. Fuerza Ucrania, yo te apoyo. Es muy triste lo que está ocurriendo allá. Apenas me enteré que los rusos estaban invadiendo Ucrania, rápidamente me puse a revisar si en mi celular tengo fotos de algún viaje en esa tierra. No recuerdo bien, pero les puedo jurar que sí conozco.

El problema es que todos esos países se parecen, y como he hecho tantos viajes, pues me confundo y no sé cuál es cuál. Ahorita que encuentre la foto te la enseño. Es un lugar precioso, lleno de montañas, playas que se parecen a las del Caribe. ¿No es ahí en donde está el castillo de Drácula? Recuerdo que ahí estuve dos días y la gente me pareció muy amable. Sentí una conexión tan grande con el lugar que hasta siento que nací ahí. Por eso mi corazón también está pintado de azul y amarillo. Nada más deja que encuentre la mendiga foto.

¿Te dije que me iré de crucero por esas tierras? Ojalá la guerra no me arruine el viaje, bastante mal la he pasado. ¡Claro! Tuve que posponerlo tres veces por culpa de la pandemia. Pero terrible la situación de Ucrania. Y pensar que ahí estuve hace diez años. ¡De lo que me salvé! Y eso que llevo días subiendo hashtags en apoyo al pueblo ucraniano. ¡Que se note! Este no es momento de tibiezas ni medias tintas.

Yo también sufro muchísimo, eh. ¿Por qué nadie se da cuenta? Deben pensar que mi vida es perfecta. Si supieran las cosas que me han pasado. Yo sufro muchísimo cada vez que veo una guerra nueva en las noticias. Cuando ocurrió aquello de Afganistán, me indignaba viendo como la pobre gente quería huir de su país sin poder hacerlo. ¿Te acuerdas de las personas que se aferraban a los aviones y se caían cuando el avión ya andaba en el aire? Terrible.

Escribí tres posts sobre eso en Facebook. Mira cuántos likes tuve. Buenísimo, ¿no? Esta foto de un hombre cayendo del avión le dio el toque final a mi publicación. Hasta parece un puntito en el cielo. Que nadie me regatee el dolor que siento por las tragedias del mundo. Me dolió la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra de Iraq, la guerra de las galaxias, la extinción de los dinosaurios. Pero lo importante es echarle ganas y seguir adelante. Eso le recomiendo a los ucranianos. ¡Vamos, Ucrania! ¡Sí se puede! Cómo de qué no. Para que veas que realmente me importa, ya puse el emoji de la banderita de Ucrania en mi perfil de Twitter. ¿Tú no lo has hecho? ¿Por qué no te tatúas la bandera ucraniana? ¿Estás apoyando a los rusos? La gente tiene que saber que apoyo a Ucrania de la barbarie de Putin. Tenemos que boicotear todo lo que venga de Rusia. Ya te dije, es momento de definirse. Yo empezaré por la literatura. Adiós Dostoievski, adiós Tolstoi y Anna Karenina. No los he leído, pero con esto de la guerra menos pienso hacerlo. Tenemos que pegarle a Putin en donde más le duela. Por eso ya tiré a todos los novelistas rusos a la basura. Es más, ya decidí que nunca jugaré ruleta rusa. De todos modos no me gustan los casinos. Ahora que recuerdo, yo sí estuve en Rusia. Ni siquiera es tan bonita, eh. Nos te enseño foto porque pensarán que estoy a favor de ellos. En el fondo, Putin es un hombre muy solo que necesita ser amado. Nada de eso estaría sucediendo si él vibrara alto. Seguramente es porque su carta astral tiene a Plutón en Leo.

Siempre hay que estar dispuestos a ayudar a los demás. ¿Te acuerdas del último terremoto? ¿Te conté que yo fui a quitar escombros? Muy poca gente lo hizo, déjame decirte. A la hora de la verdad no cualquiera se mete al ruedo. Mira cómo quedaron mis manos. Es más, aquí sí tengo fotos que prueban que anduve ayudando. Si salgo sonriendo es porque yo no me puedo ver triste. No es bueno para los chakras. Aquello fue realmente una gran experiencia.

Lo único desagradable fue un rescatista que me gritó que dejara de estorbar. Yo guardé mi celular y me retiré en silencio, tampoco iba a hacer un escándalo enfrente del edificio en ruinas. Además, pobre de ese rescatista, se notaba que no tenía educación, pero entiendo que en ese momento todos andábamos tensos. De haberme quedado, te aseguro que ayudo a sacar más gente de los escombros que los perros esos que se hicieron famosos.

Me gustaría ir a Ucrania y enseñarle al mundo lo que está pasando allá. De hecho, lo estoy considerando, eh. Imagínate la cantidad de followers nuevos que tendría. La gente preguntando a cada rato si estoy bien, pidiendo que me cuide, rezando para que no me estalle una bomba, y yo grabando las batallas. Qué emocionante. Debería de hacerlo, solamente me falta conseguir un mejor iPhone para captar la belleza de la guerra. En una de esas me uno a las fuerzas de resistencia ucraniana. Imagínate eso. Yo les podría enseñar algunas cosas sobre cómo defender una ciudad de un ejército enemigo. No, nunca he estado en una guerra, pero viendo películas se aprende de todo. Imagínate que alguna revista importante escriba un artículo sobre mi heroísmo, mi valentía, sobre mí.

En la portada vendría mi rostro y mi nombre: la persona que arriesgó su vida para salvar un país extranjero. Y luego yo podría escribir un libro con todas mis vivencias en la guerra, que se volvería un bestseller, te lo garantizo.

Mientras tanto, me ando organizando con los vecinos para cantar desde nuestros balcones alguna canción que inspire al pueblo de Ucrania. Es ahora cuando más lo necesitan. ¿Crees que les guste Cielito Lindo? Yo no sé por qué nos criticaron tanto cuando la cantamos al principio de la pandemia, solo queríamos que México le echara ganitas para salir adelante. Con voluntad nada es imposible. Mira la noticia que me acaba de llegar. Dice: 17 ejecutados en un velorio en San José de Gracia, Michoacán. ¿En dónde estará eso? ¿Ya te conté que yo una vez...?