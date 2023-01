El PRI de Marlon Ramírez Marín

Enero 02, 2023, 07:00 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Enero 02, 2023, 07:00 a.m.

Muchas cosas se han comentado de Marlon Ramírez Marín, dirigente Estatal del PRI en Veracruz y diputado local, referente a su actuación al frente del Comité Estatal y de su desempeño en el Congreso Local; les comento que termino el año trabajando y recorriendo el Estado, supervisando la estructura del PRI para tener un partido fortalecido en el 2024, además, en las pasadas comparecías de los secretarios de Estado, fue de los pocos diputados que fue muy directo en sus preguntas con algunos funcionarios del gabinete, señalándoles con documentos en mano, que en sus dependencias había algunos puntos no muy claros, como fue el tema de la Secretaria de Seguridad Pública, que preside Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, donde se dejó al descubierto la asignación de algunas compras por (40 MILLONES DE PESOS), a una trabajadora de la Secretaria de Educación (Araly Rodríguez Ave) y quien además no pudo acreditar el domicilio fiscal de la empresa que ella reporto. Por todo eso los diputados deben modificar el formato y reglamento de las comparecías, ya que los actuales secretarios se lavan las manos diciendo que en algunos días mandarán la documentación solicitada pero pasa el tiempo mencionado y nunca lo hacen, los secretarios de despachos que no cumplan con sus obligaciones en las comparecías deben ser sancionados y exhibidos por el Congreso Local.

El informe de Ricardo Ahued, (Xalapa)

Quien, al término del año pasado, diera su primer informe de labores fue el Presidente Municipal de Xalapa, Ricardo AhuedBardahui, informando que siempre en el Palacio Municipal abra audiencias de puertas abiertas para todos los ciudadanos xalapeños. Este año fueron más de 11 mil audiencias, además, se han recibido 4 mil 700 solicitudes de obras, teniendo todas estas un monto más o menos de mil 112 millones de pesos, las cuales han sido clasificadas y programadas para que el año que viene puedan ser ejercitadas las más que se puedan; todas esas obras se hacen con recursos públicos y se aplican con responsabilidad, además, quienes pensaron que le iba ir mal en el informe al alcalde, se quedaron con las ganas pues resulto todo lo contrario, Ahued dio un excelente informe y números claros de las obras que se vienen realizando en la capital del Estado. Al principio muchos xalapeños se molestaron por los cortes viales que había en la ciudad, pero ahora que ya ven terminadas las obras se dieron cuenta que si era necesario un cambio en la carpeta vial, pues ojala el presidente municipal no baje la guardia y vengan más cosas buenas para Xalapa, en hora buena.

Tenga cuidado andan clonando los whatsapp

Amigos tenga mucho cuidado con los mensajes que les llegan por su teléfono celular, ya que estos días arreciaron los hackeos de los WhatsApp, donde a nombre de tu contacto te piden dinero prestado, pero es mentira, tu contacto ni por enterado se da; si esto sucede repórtenlo inmediatamente a su amistad y él a su vez a la compañía telefónica para que bloqueen el número hackeado por los mañosos.

MC; rumbo al 2024

El Partido Movimiento Ciudadano que en el país lo preside el senador, Dante Delgado y en el Estado de Veracruz, Sergio Gil, ahí la lleva, está haciendo un trabajo de gran estructura electoral a ras de piso, ya que cada mes le toma protesta a nuevos Comités Municipales y además un magnífico programa de afiliación al partido, creo que para el 2024 van a competir fuertemente si van solos o en caso de ir en la alianza con el PRI, PAN y PRD se fortalecen más y darán la batalla fuerte, ahí solo faltaría decidir por unos buenos candidatos y cerrar bien la gran alianza política, solamente así pueden competir contra la estructura Federal, Estatal y Municipal de Morena y sus aliados.

José Duran Méndez, ahí la lleva

Otro que viene haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante su municipio es José Duran Méndez, alcalde de Coacoatzintla, ya que este año que terminó realizó actividades muy intensas en los rubros de salud, seguridad, cultura y deporte, en beneficio de la ciudadanía, la tarea es ardua, pero seguiremos fortaleciendo a nuestro pueblo con más actividades y próximas obras.

Vladimir Cruz Acosta (Guerrero), mareado en un ladrillo

Comenta en los pasillos de la Secretaria de Finanza de Gobierno del Estado que algunos personajes de esa dependencia andan locos, locos con el poder (como dijera un político de los Tuxtlas, que tendrá esa maldita silla que cuando se sientan los vuelve locos), así anda el Subsecretario de Planeación y (otros más), Vladimir Cruz Acosta (Guerrero), ya que comentan que anda pidiendo la renuncia a todos los jefes de departamentos, directores y demás, porque no se someten a sus caprichos, que por cierto, este personaje esta señalado de acoso sexual a varias damas; que el Secretario de despacho, José Lima Franco no sabrá de lo que está sucediendo o estará de acuerdo con dicho actos.

*Nos leemos la próxima semana. Síguenos por todas nuestras plataformas y redes sociales. Noticias INNOVA-DIGITAL, LÚDICO y revista virtual AMECOPE.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas