El presidente actúa apegado a la ley

Abril 03, 2022, 07:01 a.m.

Por: Domi Ruiz Velázquez Fecha: Abril 03, 2022, 07:01 a.m.

Hay una versión fuera de la realidad sobre que el presidente López Obrador le ordena al gobernador Cuitláhuac García que no atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que no tome en cuenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la ley de ultrajes a la autoridad.

Todos los días el mandatario reafirma su invariable posición que no hay nada, ni nadie, que esté por encima de la ley y a todo lo que ordenan los artículos de nuestra Carta Magna.

Si hay personas y periodistas interesados en proteger al gobernador de Veracruz diciendo que él solo acata lo que le ordena el presidente de México, es totalmente falso.

El mandatario se opone a cualquier forma de autoritarismo y mucho menos que se violen algún concepto de legalidad.

Ya el pasado viernes protestaron en el Senado un numeroso grupo de familiares de personas detenidas por el mismo delito del que están acusados Rogelio Franco, José Manuel del Río y Tito Delfín, cada uno de ellos de diferente partido político, PRD, MC y PAN, a fin de que se vea que no sólo se ensaña con alguien de la oposición, sino que la actual administración estatal barre parejo.

La manifestación del Sol Azteca también se registró en la Ciudad de Xalapa.

El que no se mueve no sale

Las reglas electorales cambiaron de manera radical, antes se decía y se repetía lo que afirmaba el eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez, "aquel aspirante a un cargo de elección popular que se mueva antes no sale en la foto". La idea era que nadie podía hacer campaña antes de que se iniciarán de manera formal las campañas electorales.

Ahora es diferente. El que no se mueve y realiza actos preelectorales no sale en la foto y es lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz donde el diputado presidente de la cámara baja Sergio Gutiérrez Luna no para de presidir actos de campaña a todo lo largo y ancho del territorio veracruzano.

El insomnio de la refinería de Dos Bocas

Cerca de cien días es lo que tiene la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para entregar la nueva refinería de Dos Bocas, para ello han tenido que triplicar los esfuerzos y los turnos de trabajo para poder entregarla de acuerdo con el tiempo ofrecido al presidente Andrés López Obrador.

Es el principal motivo del estado nervioso y de su fuerte carácter de la eficiente funcionaria federal. El tiempo que le resta es muy corto, pero lo más preocupante son los costos que se habían fijado para la realización de esta importante obra que según los analistas de la Secretaría de Hacienda se han duplicado de los 7 mil millones de dólares van a quedar en el doble cercano a los 14 mil millones de la divisa norteamericana, acción que no tiene nada contento al presidente.

El esfuerzo mostrado por Nahle García es muy plausible pero el equívoco de las cifras finales es lo que provoca el insomnio de los responsables y lo más importante, que los resultados que se obtengan sean los estimados en cuanto a la producción de los hidrocarburos, que permitirá que dejemos de importar y que se esté a tono con los bajos precios que ha establecido el gobierno federal.

Aunado al inquieto diputado Sergio Gutiérrez que se mueve por todo el estado y Nahle García atada al fuerte compromiso de inaugurar la nueva refinería que dejará como desempleados a 38 mil trabajadores.