El pleito silencioso entre los Yunes

Columna: En la mira

Abril 11, 2022, 07:39 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Abril 11, 2022, 07:39 a.m.

Aún y cuando acaba de aparecer al lado su papá, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares hace un par de semanas en la pasada Carrera Internacional del Golfo celebrada en Boca del Río, lo cierto es que Fernando Yunes Márquez todavía no logra que la familia esté de acuerdo en su posible candidatura a la gubernatura para el 2024.

Y es que el exalcalde porteño sigue sin arrancar su tan anunciada precampaña en buena medida porque en el ayuntamiento de Veracruz su cuñada Patricia Lobeira ha ido de a poco relegando a la gente que le dejó incrustada como parte de los compromisos de la pasada elección.

Esto en política o en la función pública ligada a objetivos electorales no es otra cosa sino desmantelar su estructura con la que operó a lo largo de cuatro años, incluso, la propia elección de la hoy alcaldesa.

Obviamente la instrucción viene del "primer damo" Miguel Ángel Yunes Márquez quien ha ordenado a su "alfil" Enrique Pérez Pérez que viene haciendo una función de jefe de gabinete en el municipio en diversas áreas de la administración pública. Y éste a su vez, en común acuerdo con el padre del clan, analizando ambos los mejores resultados que le pueden traer los enroques y acomodos al interior del Ayuntamiento.

El incondicional de los Yunes ha ido bloqueando a aquellos que "heredó" Fernando Yunes para que no tengan la operatividad que le permita al también ex senador de la República tener un margen que le facilite ir construyendo un proyecto en el que al menos su hermano mayor no está de acuerdo.

Es decir, es un pleito silencioso entre familia. El exalcalde por mantener a su gente y buscar validar su candidatura, pero el segundo por demostrar que la mejor posicionada no lo es aún, pero con un poco de impulso, será su esposa en poco tiempo y con otras condiciones que tendría a su favor para llegar con fuerza en el 2024. Como el hecho de ser una elección de mujeres, si en Morena la abandera es Rocío Nahle.

Es así que los "fernandistas" han sido marginados a cargos menores y algunos colaboradores cercanos al exalcalde porteño son vistos como auténticos "apestados",

confirmándose que los "golpes bajos" en la política suceden hasta en la mejores familias.

Los mensajes que están enviando desde el matrimonio Yunes-Lobeira son claros. El primogénito de la familia se quedó en la raya cuando en la elección del 2018 perdió frente a Cuitláhuac García la oportunidad de suceder a su padre en el gobierno del Estado.

Pero con su obsesión por ser el alcalde del puerto de Veracruz en el 2021 también quedó descalificado para ir en una segunda ocasión por la candidatura a gobernador, tras ser legalmente imposibilitado por el tema de la residencia. Esto, sin embargo, no lo relega, al contrario está más metido que nunca en la sucesión estatal.

SI NO SOY YO, MI ESPOSA: MIGUEL YUNES

Tras ser anulado como posible candidato en el 2024, es decir en dos años más, carrera que iniciará de manera frontal entre los aspirantes en menos de un año, Miguel Ángel Yunes Márquez pareció establecer que si no es él quien abandere la causa panista para la gubernatura tendría que ser su esposa.

Tan es así que ya se ordenaron encuestas para irla posicionando en el imaginario colectivo.

Apenas a poco más de un mes de haber asumido el cargo como alcaldesa, en el primer ranking de alcaldes, Patricia Lobeira Rodríguez se consagró como una de los mejores 15 gobernantes municipales del país.

Lo extraño es que la encuestadora Poligrama quien emitió dicho sondeo y sus resultados, lo hace cuando ni siquiera se ha conformado la totalidad de la administración de un municipio o cuando apenas se están sentando los funcionarios a despachar, y ya la ponen entre los primeros 15 de los más de 2 mil ayuntamientos del país.

De acuerdo a la encuesta "realizada vía telefónica entre el 07 y 20 de febrero, y cuyo nivel de confianza es de 95%, la presidenta municipal de Veracruz se sitúa en la décimo tercera posición del raking con un nivel de aprobación del 64.59%.

De la misma forma, el listado lo encabeza el alcalde priista Óscar Garza Villarreal de Apodaca, Nuevo León."

Y lo más atractivo en este estudio es que la alcaldesa de extracción panista se posicionó como la segunda mujer mejor rankeada por Poligrama, solo por detrás de la presidenta municipal de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, quien registró 67.11% de aprobación.

En este mes de abril, ya con un trimestre gobernando, la encuestadora Mitofsky fue otra de las contratadas que puso a Lobeira como la mejor evaluada entre las y los alcaldes del estado de Veracruz.

Y la quinta mujer presidenta municipal apenas después de Norma Treviño de Piedras Negras con el 55.9 por ciento, en primer lugar, y de Mariela Gutiérrez de Tecámac en el estado de México, con el 54 por ciento.

Patricia Lobeira de Veracruz puerto es quinta con el 52.1 por ciento. Vaya, vaya.

Esto hace pensar sin duda, que la carrera ya empezó a todo lo que da. Y que haber dejado fuera a Miguel Ángel Yunes Márquez lo que lo coloca con una libertad absoluta para maniobrar como estratega detrás del trono, con miras al 2024. Es decir, le hicieron un favor.

Incluso, ha trascendido que las versiones en palacio de gobierno son, a pesar de lo que se diga, que quizá la "señora panista" salga mejor que el empresario Ricardo Exsome quien iba por Morena y perdió en los tribunales. Lo que sin duda genera una interpretación de que no es vista con malos ojos, y al menos en su cargo como alcaldesa, la dejarán trabajar, algo ya ventajoso para los Yunes.

Quienes, por tanto, deberán limar sus diferencias como familia para no distraerse de la carrera por la elección estatal en dos años más.