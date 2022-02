El pleito sempiterno

Era la mañana del 3 de julio del 2006. Un día antes se había efectuado la elección más reñida en la historia de México, sin que el país entero tuviera la certeza de quién había ganado realmente la presidencia de la república. En el estudio de televisión, el periodista Carlos Loret de Mola le da la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador. Los resultados preliminares de la elección marcaban una diminuta ventaja de Felipe Calderón. Loret busca, insiste, que el candidato del PRD le asegure que respetará incondicionalmente el resultado final del INE. Le pregunta si cuestionar al INE es una actitud responsable. También dice que le dijeron que la noche anterior López Obrador no tenía cara de haber ganado la elección. El candidato insiste en esperar los resultados, añadiendo que en la campaña no hubo equidad en los medios de comunicación. Esta acusación no le genera ningún comentario a Loret de Mola. ¿Siente la banda, o no la siente?, pregunta Loret, me imagino que usted tenía en la cabeza llegar aquí con la banda ya puesta.

Dos años después, López Obrador regresó a los foros de Televisa. Carlos Loret de Mola le da los buenos días al ex candidato presidencial. No se le puede llamar entrevista a aquella emboscada. Loret comienza preguntando por la serie mundial de baseball, por Hugo Sánchez, temas en los que López Obrador claramente no venía preparado. Luego Loret cuestiona la autoridad moral de López Obrador después de la complicada elección interna del PRD, y él responde la tan escuchada frase de "lo que estimo más en mi vida es la honestidad. Yo sí tengo autoridad moral". ¿Para hablar de corrupción con René Bejarano al lado? Ustedes, los medios, le suben el volumen cuando se trata de asuntos que le convienen al régimen y que nos afectan a nosotros, revira AMLO. Reta que se compare la cobertura que Televisa le da al conflicto interno del PRD con la que le dio al fraude electoral de 2006. Reclama que la televisora no habló de las irregularidades de la elección pasada. Al hablar sobre la propuesta de reforma energética de Calderón, Loret saca un libro escrito por López Obrador y señala un párrafo cuyo espíritu es similar al de la reforma que tanto estuvo criticando. No lo saques de contexto, responde AMLO, molesto ante la insistencia del periodista sobre la incongruencia del párrafo. Al finalizar, Loret le pregunta si paga impuestos, y si ese pago de impuestos no es un reconocimiento implícito al gobierno de Felipe Calderón.

En la campaña presidencial de 2012, López Obrador asiste al programa Tercer Grado para ser entrevistado por varios periodistas. Uno de ellos es Carlos Loret de Mola. El periodista señala que cuando López Obrador fue jefe de gobierno la corrupción, la pobreza y el desempleo aumentaron en el Distrito Federal. Yo tengo otros datos, dice López Obrador, tal vez sin saber que esa frase se volvería la marca de la casa. Después, Loret vuelve a preguntar por la cercanía con René Bejarano. AMLO señala a Loret con el dedo: Lo que estás diciendo es mentira, estás falseando. ¿No opera Bejarano para usted? No, responde López Obrador, y si tienes pruebas, preséntalas, pero no calumnies.

Terminado el programa, una muchedumbre obradorista increpa a Loret de Mola en las puertas de Televisa Chapultepec. Le gritan vendido y corrupto. Él, sonriente, graba con su celular a la gente iracunda que lo rodea.

Bien dicen que la vida da muchas vueltas. En la siguiente campaña presidencial, cuando las encuestas marcaban como puntero a López Obrador, las entrevistas de Televisa sospechosamente comenzaron a suavizarse. Cuando López Obrador ganó la presidencia en 2018, Televisa se deshizo de Loret de Mola como un gesto de tregua. Muerto el rey, viva el rey.

Nadie come lumbre. Ahora vemos a Televisa sumisa al presidente López Obrador, siempre cautelosa en no incomodarlo. Pero no podemos olvidar la guerra sucia que la televisora emprendió varias veces en su contra. En una época sin redes sociales, era casi imposible responderle a la televisión por sus mentiras, y Televisa siempre tuvo en Joaquín López Dóriga y en Carlos Loret de Mola a sus mejores gatilleros.

Desde el portal Latinus, Loret de Mola ha presentado los golpes más duros en contra de la 4T. Imagino los hechos de la tarde de aquel jueves funesto en Palacio Nacional.

—Presidente, mire lo que acaba de salir. Es sobre su hijo.

—Esto fue Loret, ¿verdad?

—Sí, presidente.

A López Obrador le cuesta contener el enojo que ha nublado su juicio.

—Sería bueno saber cuánto le están pagando a este mercenario.

En la pantalla frente a él se ve una casa grande y gris, con alberca y un extenso jardín, ubicada en Houston, Texas.