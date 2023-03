El peso del PVEM en Veracruz

De forma reciente llamó la atención la reunión celebrada entre la secretaria de Energía del Gobierno Federal, Rocío Nahle, una de las cartas de Morena rumbo a la sucesión en Veracruz, y los integrantes de la bancada del Partido Verde en el Senado.

La integrante del gabinete de López Obrador elogió en su cuenta de Twitter el apoyo de los representantes de dicha fuerza política en la agenda energética.

En la fotografía, además de Nahle y del senador Manuel Velasco –coordinador de la bancada–, aparecen la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo; y el secretario de Organización, Javier Herrera Borunda, por lo que no faltó quien circunscribiera dicha imagen en el marco de la sucesión veracruzana.

A la titular de la SENER se le ubica como la muy posible candidata de Morena al gobierno estatal veracruzano en 2024; probablemente por ello ha intensificado sus reuniones en las semanas recientes; además de los representantes del Verde, por ejemplo, ha estado en varias ocasiones con el gobernador Cuitláhuac García; con algunos integrantes del gabinete, como los secretarios de Educación, Finanzas y Obras Públicas; y con cuadros destacados de Morena, como el diputado presidente de la Jucopo en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín.

Hasta hoy se han manejado como posibles candidatos de Morena a la gubernatura a Rocío Nahle, la carta con más exposición debido al cargo que desempeña, Sergio Gutiérrez, diputado federal y represente del Movimiento ante el INE; Manuel Huerta, delegado de programas federales en la entidad; y Zenyazen Escobar, titular de la SEV, entre otros.

Ha trascendido, además, que quienes no sean postulados a la gubernatura podrían convertirse en candidatos naturales al Senado; sin embargo, no se puede pasar por alto que en los términos de la alianza Morena-PT-PVEM, a este último partido podría corresponder una de las dos posiciones al Senado.

Si dicho escenario se concreta, es muy probable la postulación de Javier Herrera; primero, por su cercanía con las más altas esferas del Verde; y segundo, por ser el actor político de ese partido con mayor proyección en Veracruz.

El PVEM ha comenzado a intensificar su actividad en Veracruz y no se puede perder de vista a Herrera Borunda, quien podría llegar al Senado en 2024; a cuadros como Alberto Silva, ex titular de la Sedesol y de la Coordinación de Comunicación Social durante la administración de Javier Duarte, ex diputado federal y ex alcalde de Tuxpan; y a mujeres como María del Carmen Pinete, tres veces diputada federal, ex alcaldesa de Tantoyuca, y ex candidata del PRI al Senado; y Vania López, síndica del ayuntamiento de Córdoba.

Esos nombres fácilmente podrían estar, como representantes del Partido Verde, tanto en las boletas de las elecciones de 2024 como en las listas de representación proporcional de su partido.

En las elecciones de 2021, el Verde tuvo cerca de 225 mil votos en las elecciones municipales de Veracruz, más que PRD y PT; y casi tantos como el Movimiento Ciudadano; además de que gobierna, en solitario, 10 ayuntamientos, y 69 en alianza con Morena. No es una fuerza política menor en la entidad.

@luisromero85

