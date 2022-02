El narcomenudeo en Xalapa

Columna: Hora cero

En Xalapa llamó la atención la declaración del gobernador Cuitláhuac García con relación al probable móvil del triple homicidio perpetrado el pasado viernes 11 de febrero.

El hecho podría estar relacionado con el narcomenudeo, dijo el ejecutivo veracruzano.

En la citada fecha, los cuerpos de tres personas fueron hallados en el camino antiguo a Las Ánimas, en Xalapa. Tres días después de esos hechos, el ejecutivo señaló que una de las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado era el narcomenudeo; los presuntos autores de ese crimen ya habrían sido identificados, aunque por obvias razones, García Jiménez no aportó detalles a la prensa.

Unos minutos después de la afirmación del mandatario veracruzano, el alcalde de Xalapa, Ricardo AhuedBardahuil, fue cuestionado por medios locales sobre el tema; dicho problema, al igual que el llamado cobro de piso, no existe en la capital del Estado, manifestó el edil, quien descartó también los focos rojos por inseguridad.

Aun así, se llevarán a cabo operativos de seguridad, en coordinación con el Gobierno del Estado, para desalentar a la delincuencia en diferentes zonas del municipio, expuso Ricardo Ahued, quien agregó: la población xalapeña debe estar tranquila, pues se trabaja para garantizar su integridad y la seguridad de sus familias.

Sobre la declaración del ejecutivo estatal sobre el móvil de la venta de estupefacientes en el triple homicidio de Las Ánimas, el alcalde fue categórico: no tengo esa información; no la hemos registrado... las investigaciones se tendrán que llevar en su momento y hacer los operativos para evitar este tipo de cosas."

De igual manera, el presidente municipal de la capital veracruzana indicó que hasta donde sabe, no han sido presentadas denuncias por "cobro de piso" en este lugar.

Cauto como es, Ricardo Ahued sostuvo: "si yo les dijera algo sin conocimiento sería irresponsable... yo invito a que se hagan las denuncias y proceder, tanto de la parte estatal como municipal".

El narcomenudeo no entra en las competencias del Ayuntamiento; se encuentra en la cancha de las instancias de procuración de justicia; el alcalde no tendría manera de saber, al menos oficialmente, cuáles son las líneas de investigación sobre el homicidio múltiple del pasado fin de semana; y si estas se relacionan con las drogas; tampoco tiene forma de enterarse si existen denuncias por dicho ilícito o por cobro de piso, extorsión.

Al rechazar la existencia de esos problemas de seguridad, AhuedBardahuil no intentó negar lo evidente, sino fijar una postura oficial para deslindarse de un tema que no es de su competencia, sino de las instancias de procuración de justicia. En pocas palabras, no desconoce la realidad de un fenómeno que se ha disparado en los años recientes, sólo sabe perfectamente que el combate al narco, en todas sus modalidades, no es un asunto municipal.

El pago de la deuda a los ayuntamientos

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco, anunció el pago de más de 500 millones de pesos, retenidos a 57 municipios veracruzanos desde la administración de Javier Duarte.

El monto original de los recursos de entrega pendiente a los ayuntamientos era de mil 931 millones de pesos; al menos mil 431 millones fueron depositados a las pasadas administraciones, se infiere.

Esos ayuntamientos promovieron recursos jurídicos para recuperar esos recursos; los tribunales les dieron la razón; y será hasta este mes cuando los gobiernos municipales recuperen, por fin, el dinero retenido de forma indebida en la administración encabezada por Duarte. Será, en tiempos de crisis, un respiro para esos ayuntamientos.

