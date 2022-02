El "Movimiento por la Justicia"

Columna: Hora cero

Febrero 07, 2022, 11:22 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Febrero 07, 2022, 11:22 a.m.

Ninguno de los cuatro gobernadores veracruzanos anteriores a Cuitláhuac García –Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes– logró unificar a la oposición y aglutinar a tantos actores políticos y sociales, como lo hace el actual ejecutivo estatal.

El pasado sábado, la Plaza Lerdo de Xalapa fue escenario de un evento del que no existen antecedentes en los años recientes: tres de los cinco senadores veracruzanos, Indira Rosales, Dante Delgado y Julen Rementería; dos ex candidatos priistas al Gobierno de Veracruz, José Francisco Yunes –actualmente diputado federal– y Héctor Yunes Landa; perredistas como Jazmín Copete; representantes de organizaciones, barras y colegios de abogados y hasta académicos de la Universidad Veracruzana se unieron e integraron el llamado "Movimiento por la Justicia" para exigir la derogación inmediata del delito de ultrajes a la autoridad y la liberación de los más de mil detenidos bajo ese tipo penal.

Dante Delgado, ex gobernador de Veracruz, fundador del Movimiento Ciudadano, resumió el sentido de la protesta: "No estamos hablando de política, estamos hablando de justicia, de hombres y mujeres encarcelados injustamente; estamos hablando de Veracruz y Veracruz no merece esto... Hoy, La lucha es para que ninguna persona inocente esté en la cárcel por abuso de una autoridad represora e incompetente; para que se haga justicia; para que podamos vivir libres y sin miedo..."

Indira Rosales, a quien se ubica como representante del grupo Yunes de Boca del Río, habló del abuso de autoridad que caracterizaría al actual gobierno veracruzano; y apuntó que ningún gobierno estatal puede violentar los derechos humanos.

En términos generales, no hubo discurso ni pronunciamiento que no se refiriera a los abusos de autoridad, a la violación a los derechos humanos y a una política represora y autoritaria.

Incluso académicos como Rosa Hilda Rojas Pérez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Penal Procesal, se sumó al movimiento para exigir la derogación del mencionado delito; dijo que resulta ambiguo y que vulnera el principio de legalidad.

La especialista en dicha materia insistió en que el delito de ultrajes a la autoridad restringe derechos civiles, por lo que resulta urgente que se derogue.

En el evento del pasado sábado llamó la atención la inasistencia de las dirigencias de los partidos políticos; no estuvieron –porque no fueron convocados– ninguno de los líderes partidistas estatales, ni los diputados locales, ni las autoridades municipales vinculadas a los cuatro partidos que al parecer integran el bloque, PAN, PRD, MC y PRI.

Al final, lo evidente es que la operación cicatriz al interior de Morena; la desaparición de la comisión creada para investigar presuntos abusos de autoridad en Veracruz; y el envío del senador Ricardo Monreal al servicio de planchado exprés, si bien desactivó el problema en la Cámara Alta, generó una crisis social que vuelve a poner contra las cuerdas al ejecutivo estatal.

Si Cuitláhuac García no actúa al respecto, ni no desactiva el movimiento o al menos controla los daños, podría pasar a la historia como cabeza de un gobierno caracterizado por los abusos y los atropellos contra ciudadanos, y por la persecución contra los opositores. Será una lástima, porque esa fue una de las principales banderas de campaña del actual mandatario veracruzano.

@luisromero85