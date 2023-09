*Quien sigue gastándose el dinero de los veracruzanos en foros disfrazados de campaña es la oficial mayor de la SEV, Ariadna Selene Aguilar Amaya. Esperemos que más adelante cuando haya auditoría en esa dependencia todo esté en regla.

*No hay que perder de vista en el municipio de Puente Nacional al Maestro Fidel Ronzón Rodríguez.

Hace un año iniciamos en LÚDICO con Juan de Dios Sánchez Abreu, “el Gordito de Oro”, un proyecto diferente donde pudiéramos conocer el lado sensible y alegre de los invitados, y cuál ha sido nuestra gran sorpresa que nuestros seguidores nos han aceptado muy bien, por lo que nos da muchísimo gusto saber que la gente nos tiene en sus preferencias en las redes sociales y diversas plataformas que existen.

La verdad cada semana nos proponemos hacerlo mejor con nuestros invitados, que han sido hasta ahora más de 100 programas que llevamos grabados, donde nuestros entrevistados nos cuentan sus vidas personales: dónde nacieron, estudiaron, de sus amistades, familiares, travesuras que hacían de chavos (si cantaban, bailaban, deporte que les gustaba, si eran novieros, etc.) en las diversas etapas de su niñez y juventud.

Muchos de ellos han abierto su corazón al contarnos y recordar esa etapa de su vida, en la cual muchos quisieran regresar a esas nobles aventuras. En verdad les damos las gracias desde este espacio a nuestros seguidores e invitados por dejarse querer por “el Gordito de Oro”, LÚDICO va a seguir más firme que nunca y les manda un abrazo afectuoso a todos los que nos apoyan a realizar esta súper producción, más al gran apasionado y aliado americanista: JONATAN ZÚÑIGA VÁZQUEZ, quien es mi cómplice en cada aventura semanal.

Seguimos creciendo vamos bien y viene lo mejor. (Saludo a doña Nena, nuestra fan número uno).

*Apenas hace dos años se conformó el Sindicato Magisterio Unido por la Transformación de la Educación de Veracruz (MUTEV), que preside como secretario general el maestro Francisco González Villagómez, el cual postula la defensa de los derechos de sus agremiados, y como fundamento principal el acrecentar los intereses laborales de los docentes y sus derechos sociales, económicos y profesionales.

“En MUTEV tenemos una causa humanista con el sector educativo y sus distintos niveles, sin duda somos una agrupación en lucha por la sociedad civil y los derechos de las personas discapacitadas y demás minorías que buscan un ejercicio democrático e igualitario.

Como sindicato nos manifestamos por la calidad de vida del magisterio y reconocemos el trabajo asalariado como un derecho individual para continuar en el desarrollo personal y profesional. MUTEV se caracteriza por ser un sindicato de propuestas, iniciativas y abierto diálogo por lo que hemos apostados a esto principios como normas rectoras de nuestras acciones, en donde el Comité Ejecutivo Estatal y un servidor Paco Villagómez, su amigo, encontraran trato digno y de cercanía a sus agremiados.” Así es la política de MUTEV.

*El pasado miércoles 8 de septiembre iniciaron los trabajos del Instituto Nacional Electoral (INE) en todo el país para el proceso del 2024, donde se elegirá la presidencia de la república, senadores, diputados federales, nueve gubernaturas, además, en algunos estados, diputados locales y alcaldías, por eso los partidos políticos deben ya empezar a elegir a sus prospectos como candidatos; también hay la modalidad de los candidatos independientes como lo fue en la pasada elección federal del 2018, donde participó Jaime Rodríguez, “El Bronco”, ex gobernador de Nuevo León quien, en esa ocasión, jugó para la presidencia de la república.

En esta nueva etapa ya hay tres valientes precandidatos quienes han solicitado su registro vías independientes para participar para la presidencia de México; el primero en registrase fue el artista Eduardo Verástegui, quien por cierto solo es conocido como actor, porque en política nunca se le había visto. Otro al cual ya le gustó vivir de la ubre es el fracasado, dos veces ex dirigente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, quien quiere engañar al presidente AMLO diciéndole que el trae millones de votos en el país, lo cual es una gran farsa ya que dos veces perdieron su registro nacional como partido político, además que le eche una miradita a Veracruz, a ver cuántos seguidores tiene; otro más es el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien ya tiene algunos meses recorriendo el país y haciendo amarres con muchas organizaciones independientes. Los precandidatos no la tienen tan fácil porque deben de reunir casi un millón de firmas en el país para que les sean aceptados sus registros como candidatos, pues las cosas se empiezan a calentar en la política nacional y estatal. Ojalá el INE tenga la visión y seriedad para realizar un buen trabajo en la organización de las próximas elecciones del 2024, porque no la tienen fácil.

*Quien no sale de una y ya está metida en otra es el partido Morena, ya que apenas la semana pasada salieron de su proceso interno para elegir a su candidato a presidente de la república, entre seis corcholatas que participaron, que por cierto no todo salió como ellos esperaban ya que unas de las corcholatas, Marcelo Ebrard, se inconformó por el resultado que dio a conocer la Comisión de Procesos Internos y el Comité Ejecutivo Nacional del partido, quienes dieron como ganadora a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien hasta el día de hoy no está tranquila por esa impugnación que pusiera Marcelo Ebrard, a ella la pone vulnerable ante la sociedad y sus militantes morenitas, pues esperemos en qué va acabar este episodio de la jornada electoral, ojalá los magistrados no vayan a votar porque se repita el proceso interno de la alianza, MORENA, VERDE y PT., porque esto cambiaría el rumbo de Morena para el 2024.

Por otro lado Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer que este lunes 18 de septiembre, se va a emitir la convocatoria para poner las reglas a los militantes que quieran participar en la elección para gobernador del 2024, y el lunes 25 y martes 26 de septiembre, serán las inscripciones para los interesados en las nueve gubernaturas del país que se van a elegir, empezaremos a ver estos días varias renuncias de personajes del gabinete federal y estatal para poder cumplir con las reglas que solicita Morena, entre ellas la de Rocío Nahle García, actual Secretaria de Energía, quien aspira ser candidata a la gubernatura de Veracruz (quien por cierto es nacida en Zacateca), esperemos cumpla con los requisitos que solicita el INE. Esta semana va estar muy movido y estaremos atentos a los acontecimientos políticos que inician rumbo a la elección del 2024.

*Nos leemos la próxima semana.

