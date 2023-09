"El gordito de oro"

Si asiste a preguntar por un crédito para adquirir un auto nuevo a la agencia Honda de Animas en la capital del estado, pues les recomiendo tomar sus precauciones ya que en la agencia antes mencionada dan un pésimo servicio, les platicaré lo que le pasó a una persona que me comentó su odisea para adquirir un auto Honda, llegó a dicha agencia y fue recibida amablemente por un agente de ventas, al cual le platicó andaba buscando un auto por que el de ella estaba ya fallando y lo iba a vender, para poder a completar para el enganche que le requirieran, pero primero quería saber si su solicitud de crédito era aceptado por dicha agencia, después de pedirle una serie de requisitos el agente de ventas le notificó a la persona que ya su crédito había sido aceptado, hasta la gerente la felicitó, para poder asegurar su trámite necesita dejar un dinero como apartado y días después a completar para ya dar inicio del crédito aprobado y en 4 días hábiles le entregarían su nuevo auto, por lo que la persona depositó una cantidad requerida y a los dos días llevaría el resto y así ya a completar el enganche requerido, pero cual fue su sorpresa cuando llevó la cantidad pendiente, que el agente de venta y la gerente (que es muy especial en el trato), le informan que su crédito había sido rechazado, nunca le dicen por qué, solo que se requería dar una cantidad más alta de la requerida al principio, por lo que la persona les explicó que ella no tenía más dinero, por eso ella pregunto si su crédito estaba aceptado con la cantidad requerida al principio y ellos le comentaron que sí, y de última hora le cambia la jugada, así de fácil la agencia se lava las manos echándole la culpa al banco que había aceptado en un principio el crédito, pues la persona al ver que ya no se iba hacer nada con su crédito, solicitó la devolución de su dinero que depositó de enganche, y que lo tuvieron en su poder varios días (la agencia), se le dijo que por esa acción ellos debían de dar un interés por tener en su poder dicho dinero, además era una penalización ya que lo que habían fallado en el trato eran ellos, pero como todos lo único que expresaron que le hiciera como fuera y que solo le regresaban el dinero sin ningún interés, a la cliente le fue peor a como llegó; porque por una parte no estrenó carro y por el otro se quedó sin su carro porque ya lo había vendido, su dinero se lo retuvieron por varios días, así las cosas en la agencia Honda Ánimas de la capital de estado, esperemos que el grupo DIEZ ponga más atención en sus empleados porque lo que hacen es hacer quedar muy mal a la prestigiada empresa., así de fácil.

*Hace una semana dimos a conocer que en las encuestas que estaba realizando la alianza MORENA, VERDE y PT., para elegir su candidato a Presidente de la República, tenía muchas irregularidades, y uno de los precandidatos (Marcelo Ebrard), estaba inconforme por el proceso que se estaba llevando a cabo, comentando que si él no salía triunfador no iba aceptar el resultado que se darían a conocer el día miércoles 6 de septiembre donde las seis corcholatas compitieron, así sucedió Ebrard, no reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum, lo cual dieron como ganadora a conocer en conferencia de prensa el presidente de partido de Morena Mario Delgado y el presidente de la comisión de proceso interno, Alfonso Durazo, con esta acción Marcelo echó a perder lo que se creía iba ser una elección limpia, ahora no sabremos qué futuro le depara a Marcelo, ya que se comenta que podría salirse de Morena y ser candidato de Movimiento Ciudadano, por ser muy amigo de Dante Delgado, por otro lado las cuatro corcholatas sobrantes, se repartirán la cámara de senadores y diputados federal, ya que ese fue uno de los acuerdos que tuvieron antes de empezar el proceso interno de la alianza, lo que sí está claro es que Morena y su aliados salieron mal en la realización de este proceso interno, ya que Ebrard le puso la cereza al pastel, por el momento la alianza Morena, PT y Verde., debe pensar bien si dejan ir a Marcelo Ebrard, porque si les haría un gran daño en la elección del 2024, ya que trae un buen número de seguidores en todo el país, pues las cosas se ponen cada vez más calientes y lo que falta ver de aquí a la elección federal.

*Los escenarios políticos cada día cambia, y en Veracruz no es la excepción después de la llegada de Xóchilt Gálvez, a la candidatura a la presidencia de la república por la Alianza Frente Amplio por México., ya empiezan a sonar fuertemente nombres de precandidatos a la Gubernatura, como Paty Lobeira, presidente municipal del puerto de Veracruz, Héctor Yunes, ex senador de la república, Pepe Yunes, actual diputado federal, Lorena Piñón, diputada federal, Julen Rementería, senador de la república, los importante de todos estos personajes, es que quien sea electo los demás se sumen al que elijan para poder hacer una excelente campaña y competir fuerte contra todo el aparato de gobierno federal y estatal, ya que ellos traen todo el dinero de los programas sociales del gobierno y no van a parar hasta arrasar con todos los cargos políticos, que estarán en juego en el 2024, además de la alianza con el presidente de la república AMLO., quien va ser el coordinador de campaña de su candidata Claudia Sheinbaum.

*Lo venimos diciendo desde ya hace un rato que la zona norte del estado de Veracruz, está totalmente abandonado por el gobierno federal y estatal, esto viene a raíz de las tomas constantes y bloqueos de la carretera Tampico—Ciudad Valles, dentro del municipio de Panuco, ya que por cualquier motivo vecinos inconformes realizan estos tipo de acciones ante la indiferencia de las autoridades en la mas completa impunidad, ocasionando molestia y pérdidas millonarias a los ciudadanos que circulan por esa vías., por otra lado también pega dura la sequía en el campo Huasteco, ausencia de lluvias, bajísimo nivel de ríos y arroyos el total abandono de los tres niveles de gobierno, ya que todo el recurso económico son desviados para las próximas campañas políticas., los ciudadanos del municipio de Tempoal se siguen preguntando quien manda en ese ciudad, ya que el alcalde Néstor Rivera, sigue permitiendo que su padre Celestino Rivera, siga dando órdenes y presentándose a eventos oficiales del municipio como asesor y él es el que dirige las palabras a los presentes, mientras el alcalde solo se queda mirando como el chinito, ve como su papá asume el papel que no le corresponde ya que él tuvo su momento histórico que por cierto no lo hizo bien, ojala entienda Don Celestino, que esto son otros tiempo de política., por último el diputado local con cabecera en Pánuco, Fernando Cervantes Cruz, de morena., de forma extraña ya no visita ningún municipio de su distrito pues se la pasa todo los días cogobernando el municipio de Pueblo Viejo, donde su esposa es la alcaldesa Valeria Nieto, a la cual no la deja ni a sol ni asombra, pero el legislador presume que el se va reelegir ya que está bien parado con el Gobernador Cuitláhuac García, veremos si el pueblo sabio vuelve a confiar su voto a funcionarios flojos como Fernando Cervantes.

*Nos leemos la próxima semana.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas