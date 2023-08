"El gordito de oro"

Agosto 07, 2023, 07:10 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Agosto 07, 2023, 07:10 a.m.

Gran trabajo viene realizando el comunicador y empresario Víctor Nazariego Ortiz, en su nuevo proyecto "Guía comercial de emprendedores 2023", de Colectivo Voces, el cual tendrá presencia en las ciudades de Coatzacoalcos y Nanchital, no se la deben perder porque viene con gran información empresarial. Enhorabuena amigo.

*Total apatía existe de parte de los regidores de morena del municipio de Tantoyuca, Veracruz., para presentarse a laborar al Ayuntamiento, ya que no los encuentra uno por ningún lado, solo al que se le ve por el palacio municipal es al regidor Félix Arturo Herrera, a quien se le observa atendiendo a la gente que lo busca para alguna gestión., por otro lado los demás regidores solo cobran puntualmente su quincena, gozando de sus lindas vacaciones pagadas.

En total abandono está el boulevard de la entrada a Veracruz, por el poblado Moralillo, del municipio de Panuco, limítrofes con Tampico, Tamaulipas., sin iluminación ni leyenda de Bienvenida a tierra Jarocho, baches, rodeando de mucha maleza, a pesar de generar impuestos ya que es un puerto pluvial.

Quien viene realizando un pésimo trabajo es el alcalde de Panuco., MVZ. Oscar Guzmán de Paz, quien en las pasadas elecciones se fue a trabajar para la candidata del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, todo esto lo hizo sin tener el permiso de su cabildo ni del congreso local para poder ausentarse, mientras dejando en el total abandono a su municipio., Nos comentan que hay fuertes señalamientos de la población en contra del diputado local del distrito de Panuco, Fernando Cervantes Cruz, por no atender a la gente en sus gestiones, ya que se la pasa más tiempo en el municipio de Pueblo Viejo, junto a su esposa la alcaldesa Valeria Nieto Reynoso, además en la ciudad de Xalapa, donde solo asiste a cobrar su jugosa dieta como legislador al congreso del estado.

*Los trabajadores de diferentes dependencias gubernamentales de varios estados, se quejan amargamente de que les quitan el 5 % de su salario quincenal en efectivo, para aportar su cuota para la campaña de la candidata y corcholata a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum, esa costumbre siempre la han tenido los de morena, de quitarle su dinero a los trabajadores ahí está el ejemplo de Estado de México donde la gobernadora electa Delfina Gómez, fue señalada y demandada por los trabajadores del ayuntamiento Texcoco, de quitarles un porcentaje de su salario, para la campaña en esa época de Andrés Manuel López Obrador, además de amenazarlos que si se quejan los van a correr de la chamba, aparte los hacen ir a los mítines de morena pagando ellos sus propios viáticos, le pasan lista por si alguien no acudió lo corren inmediatamente, así las cosas también en nuestro estado hace algunos meses nos hicieron llegar a nuestra redacción de Innova Digital, un documento anónimo con miedo a represalias por parte de trabajadores del gobierno de Cuitláhuac García, donde ellos fueron obligados por parte de la subsecretaria de gobierno, a ir también al Estado de México, a ser proselitismo e incluso en algunos noticieros nacionales sacaron imágenes de camionetas oficiales del gobierno de Veracruz, en plena campaña a favor de Delfina Gómez, así las cosas con los que iban hacer diferentes.

*El que sigue subiendo como la espuma en las encuestas de morena, es el ex secretario de gobernación, ex gobernador de tabasco., Adán Augusto López Hernández, para poder quedar como candidato a la presidencia de la república, si logra mantenerse así este mes de agosto, Adán Augusto, les puede dar un gran susto a las demás corcholatas., ya que en su recorrido por el país la gente ya se dio cuenta que él es el más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que eso garantiza la continuidad de los trabajos empezados en este sexenio y así seguir conservando los programas sociales como son; las becas para adultos mayores, la de joven construyendo el futuro, sembrando vida, y todos los demás, eso le da confianza al pueblo., también el que cada día camina más y más el estado de Veracruz, es el diputado federal Minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna, quien con todo el equipo que conformo en el estado, está trabajando muy bien a favor de la 4T, todo esto manda una excelente señal de que van bien las cosas en Veracruz, para él y Adán Augusto., pues esperemos este cierre de mes que va estar como de carrera de caballo.

*Otro candidato de la alianza Frente Amplio por México, integrado por el PAN, PRI y PRD, Enrique de la Madrid, ex secretario de turismo, ex director del banco de comercio exteriores, hijo del ex presidente de la república, Miguel de la Madrid., visito el estado de Veracruz, la semana pasada, los municipios de Orizaba, Córdoba y el puerto de Veracruz., donde sostuvo reuniones muy interesantes con empresarios, sociedad civil y militantes Priistas., expresándoles que él se ha preparado para poder ser presidente de la república, por eso propone un planteamiento para generar inversiones, empleo, e impulsar el crecimiento económico del país, de la Madrid enfatizo la necesidad de trabajar en equipo con el sector empresarial y los trabajadores de México, basado en oportunidades y justicia social, reconoció que México enfrenta una serie de desafíos, incluyendo el crecimiento poblacional y la desigualdad económica, que ha generado enojo y encono en la sociedad civil, además de la inseguridad., bien por de la Madrid en su visita a Veracruz.

*Nos leemos la próxima semana.

