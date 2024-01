Zacatecas contra Veracruz

*Mis más sinceras condolencias a la familia de mi amigo y periodista David Varona Fuentes, quien se nos adelantó en el camino celestial. Dios lo tenga en su Gloria. ¡Amén!

Este año el futuro de los veracruzanos está en tus manos, vamos a tener elecciones federales y estatales en Veracruz, se cambiará la gubernatura y diputados locales por lo que debemos de analizar bien si queremos tener el mismo gobierno o cambiar de rumbo; porque después de que cometemos el error de confiar en alguien y darle nuestro voto y ver que no está cumpliendo lo que prometió, nos arrepentimos, al empezar a sentir las consecuencias de lo mal que se están haciendo las cosas en nuestro estado, con la gente que nos dijo que era honrada y diferente y salieron peores que los anteriores; por eso este próximo junio debemos salir a votar y razonar bien por quién lo hacemos. Hay dos opciones, una: la zacatecana Rocío Nahle, que es lo mismo del actual gobierno y viene a prometer la continuidad de lo mal hecho, además de decir que es honrada, honrada, mas no honesta, honesta; primero que le cumpla al pueblo sabio de México con la refinería de "Dos Bocas" en Tabasco, y después que venga a prometer cosas a Veracruz que por cierto no es su estado natal, ella es originaria de Zacatecas, por eso OJO en lo que hacemos y por quién vas a votar. Por otro lado, está José Yunes, el peroteño, quien ha tenido varios puestos de elección popular y algunos los ha ganado y otros perdidos, pero eso no le quita ser un veracruzano de palabra. Pepe viene de una familia muy unida, quien en la región de Perote siempre ha tenido la mano lista para ayudar a mucha gente que ha necesitado de él, por eso los veracruzanos no debemos de tener la menor duda de darle el total respaldo a un paisano, porque el conoce todas las necesidades que se tienen en los 212 municipios, ya que los ha recorrido cientos de veces municipio por municipio. Debemos de seguir así: ¡vamos bien y viene lo mejor ¡Para Veracruz un veracruzano!

*Quien anda buscando ser candidato a la diputación local por Xalapa es el amigo periodista Pepe Valencia*, un personaje muy conocido en el ambiente periodístico, empresarial y en la sociedad civil, además una gente muy sencilla y honesta; él podría ser un representante en la Cámara de Diputados local, y defender a los compañeros comunicadores y periodistas de las agresiones diaria que reciben en su trabajo. Sin duda en Pepe Valencia tendríamos un legislador aliado, cumplido y serio, no como los que existen actualmente que van cuando quieren, y se molestan si le quieres preguntar algún tema legislativo. Ojalá la alianza conformada por los partidos PAN, PRI y PRD abran los ojos y se fijen en una personalidad como lo es Pepe Valencia para ser su representante legislativo.

*Iniciamos un año más y la zona norte del estado sigue en las mismas condiciones*. Ojalá los candidatos a la gubernatura pongan atención y se comprometan a cumplir en campaña a los paisanos de la zona norte de Veracruz. Por cierto, quien anda desaparecido desde hace varios meses es el legislador federal por el distrito de Pánuco, Armando Antonio Gómez Betancourt, al parecer ya se retiró a la vida privada en su natal Ozuluama. Abierto rechazo a la candidatura de reelección por el partido de Morena al ex alcalde del PES, y ahora diputado local, Luis Fernando Cervantes Cruz, y esposo de la actual alcaldesa de Pueblo Viejo, Valeria Nieto Reynoso, quienes juntos no tienen llenadera. Nos comentan que se está cayendo a pedazos el puente vehicular de tipo artesanal y obsoleto en la localidad de las Piedras, municipio de Tamalín, ante la marcada y total indiferencia de los tres órdenes de gobierno. Llega al municipio de Tempoal la institución bancaria BBVA Bancomer a atender la enorme demanda de usuarios de la banca. Actualmente solo Citibanamex funciona, pero no se da abasto. Un grupo de Ganaderos fueron los gestores de este gran logro para la ciudadanía.

