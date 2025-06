Todo un éxito las pasadas elecciones municipales en Veracruz (Zepeta el gran perdedor)

*Una vez más todo un éxito el 3ª Congreso Estatal de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Estado de Veracruz (Amecope-Veracruz), con la presencia de más de 200 compañeros periodistas y comunicadores de todo el estado. Nos seguiremos preparando para el próximo año. Gracias a todos los que creen en Amecope-Veracruz, y nos apoyan a la realización del evento. ¡Seguimos Avanzando!

Todo un éxito resultó las elecciones del pasado 1 de junio, para elegir presidentes municipales del estado de Veracruz (212), ya que en lo que cabe se realizaron con mucha tranquilidad en la mayoría de los municipios. Claro, sí hubo algunos jalones en varios municipios, pero fueron muy tranquilos; lo importante es que la gente sí salió a votar por sus autoridades con las que siempre es la que más contacto tienen, y hoy Veracruz se pintó de colores ya que en el mapa se ve el arcoíris. Desde el sur hasta el norte hubo variedad de ganadores, quedando de la siguiente manera: municipios PAN 34, PRI 23, VERDE 13, PT 28, MC 41, MORENA 11, INDEPENDIENTE 1, y en la alianza MORENA-VERDE 60 (hasta el cierre del OPLE no contaba con un municipio que tuvo problema). Eso quiere decir que en el estado sí hay democracia en las elecciones municipales, sí se apasiona la gente y pelea voto x voto, porque al final con el alcalde es con el quien tienen contacto diario. Al que mejor le fue en la elección fue al MC quien avanzó en votación ganando alcaldías y regidurías, consolidándose como la segunda fuerza electoral; también al PT de quien no daban un solo peso porque no iba en la alianza con Morena, pero cuál fue la sorpresa que solo les fue mejor, así que Morena no lo puede hacer de menos. Ojalá los alcaldes que ganaron por el PT, ya instalados, no se vayan a pasar a Morena porque les va a ir mal, valen más solo. Otro que sobrevivió y pasó la prueba fue el PRI, principalmente en Orizaba, Perote y Cosoleacaque donde ahí ganaron los candidatos, no vaya a presumir “La artista” Lorena Piñón que fue gracias a ella, ya que una vez mas no ganó ni su municipio (San Rafael). La verdad que la gobernadora, Rocío Nahle, debe estar tranquila ya que su partido ganó el Puerto de Veracruz y mantuvo Coatzacoalcos, Tuxpan, Pánuco, Minatitlán y Xalapa. Quien debe irse por ser el gran perdedor es Esteban Ramírez Zepeta, líder estatal de Morena, ya que perdió su municipio Las Choapas y muchos más. Así las elecciones de este pasado junio. Ahora la gobernadora, como lo dijo, a gobernar para todos los alcaldes sin ver colores, lo importante es llevar una relación institucional con ellos y que Veracruz avance. ¡Así las cosas!

***Todo lo contrario a la elección municipal en Veracruz fue la elección del Poder Judicial, ya que solo salió a votar un 13% de los mexicanos a nivel nacional, y Veracruz no fue la excepción; los veracruzanos le hicieron fuchi a los candidatos a ministros, magistrados y jueces, ya que no acudieron a votar. Muchos fueron pero solo a votar por su alcalde pero nunca entraron a las otras urnas, claro que para el gobierno federal fue un éxito, pero ellos saben que fue un total fracaso por que el padrón electoral es de 90 millones de mexicano, y solo salieron a votar 13 millones, la diferencia de abstencionismo es de 77 millones de mexicanos que rechazaron salir a votar, así que una vez más el pueblo sabio no se prestó a la farsa, y la presidenta Claudia Sheinbaum debe estar preocupado aunque en la mañanera tengan otros datos, y saquen sus estadísticas que solo ellos se la creen. El país cada día se está hundiendo más, pero la gente sigue creyendo en los programas sociales que no les sirve para nada, porque al final se lo gastan en medicina y demás. Esperemos que las cosas cambien porque México ya se ve muy acabado en muchos rubros, empezando por la inseguridad y más.

