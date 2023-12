Diciembre 04, 2023, 07:12 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Diciembre 04, 2023, 07:12 a.m.

¿Nos preguntamos quién es Miguel Ángel Martínez Poceros? es xalapeño de corazón, egresado de la Universidad de Valle de México en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, sus primeros pasos como comunicador los dio en la empresa Televisa en el famoso programa el Doctor Cándido Pérez con el exitoso artista Jorge Ortiz Pinedo, donde aprendió exitosamente el área de producción; después siguió su camino en la CDMX y se integró, por invitación de una amigo, a la campaña de Luis Donaldo Colosio pero tuvo que buscarle por otro lado por lo que todos sabemos paso con Colosio, y ahí se acabaron sus expectativas políticas momentáneas; pasó a trabajar en la Procuraduría Agraria Federal en la Secretaría de Desarrollo Social, después de unos años. Regresó a su natal Veracruz a incorporarse a la Delegación Federal del ISSSTE, después a ICTAVER Estatal al área de Comunicación Social de Gobiernos del Estado; finalmente fue director general por seis años en el Tecnológico Campus Xalapa donde recibió una plantilla de tres mil alumnos y cuando entregó su cargo dejó una plantilla de siete mil alumnos con los que hay que saber convivir día a día. Él en su paso por el tecnológico no tuvo ningún conflicto laboral, la vida lo ha llevado con los amigos y ahora se propuso apoyar en las elecciones internas de Morena para elegir al candidato a la presidencia de la república y gobernador de Veracruz con grupo de compañeros; eso da la certeza que él ya ha caminado el distrito X Federal de Xalapa por eso se inscribió en el proceso interno de Morena-Verde-PT y buscar con toda su experiencia y trabajo la curul en el Congreso de la Unión. Ese es Miguel Ángel Martínez Poceros, una persona con trabajo y experiencia en Xalapa. Ojalá sea valorado y en la encuesta sea tomado en cuenta. Esperemos que, en enero 2024, los resultados de la primera etapa le favorezcan. ¡Tiempo al tiempo!

*Se acuerda del empresario Veracruzano Fernando Padilla Farfán quien estuvo muy metido en la campaña del ex secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, pues quienes pensaron que ya estaba borrado del mapa político pues resulta que no; el buen Padilla Farfán anda recorriendo el país a favor de Claudia Sheinbaum Pardo apoyándola con reuniones y contactos con empresarios para que escuchen la propuesta que tiene la candidata de la Alianza Morena, Verde y Pt, así que los pensaron mal de que Padilla Farfán estaba triste y derrotado pues resulta que no, él es un empresario exitoso y con muy buenas relaciones políticas y empresariales. Sabemos cómo el empresario Veracruzano maneja el abanico político a favor de sus candidatos y estos recorridos por el país traerá resultados positivos para la candidata Claudia Sheinbaum. ¡Pronto abra señales!

*Este domingo 3 de diciembre se llevó a cabo la tradicional reunión anual de la Agrupación Políticas Estatal “Alianza Generacional” que preside en el estado el ex senador, ex diputado federal y local, Héctor Yunes Landa; además de haber sido subsecretario de gobierno tiene ya varios meses recorriendo el estado de Veracruz como todos los priistas que aspiraban a ser candidato a la gubernatura. Héctor Yunes ante miles de amigos y afiliados de Alianza Generacional que lo acompañaron en el club de leones del puerto de Veracruz, informó del gran trabajo que viene haciendo con gran entusiasmo y seriedad, pero además le brindó todo su respaldo y apoyo al buen Pepe Yunes quien salió electo por la Alianza Frente Amplio por México como su coordinador de los trabajos a la gubernatura del Estado. Héctor Yunes es un político polémico por su declaraciones claras y directas que realiza, pero sin duda es un valor importante y con experiencia dentro del priismo veracruzano por lo que Pepe Yunes debe valorar dentro de esta súper batalla electoral que viene en el 2024 a Yunes Landa, quien sin duda conoce los laberintos políticos dentro y fuera del PRI que mucha falta va hacer en la elección del 2024, las cosas para la Alianza del Frente Amplio por México y para el caballero de la política el Veracruzano José Yunes Zorrilla quien tiene toda la posibilidad de ganarle a la Zacatecana Rocío Nahle García. ¡Tiempo al tiempo!

Nos leemos la próxima semana.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas