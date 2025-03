Fernando Padilla, excelente empresario veracruzano

***El 1 de abril inicia el portal “agenciainnovadigital”, esperamos sea de su agrado, y con la información que generemos internacional, nacional, estatal, regional y municipal en todos los rubros informáticos, podamos estar a su altura.

***Este 1 de abril inicia el proceso electoral (campaña) para la elección del Poder Judicial de la Federación (ministros, magistrados y jueces de distrito).

***Dicen que el éxito está lleno de envidias y es verdad, cuando ven que tú vas avanzando exitosamente en el trabajo, vienen las críticas y las envidias de la gente, así le pasa al empresario veracruzano, Ingeniero Fernando Padilla Farfán, quien desde hace muchos años se ha forjado en el esfuerzo y trabajo, en el camino de la vida ha ido conociendo gente con quien ha hecho alianzas de colaboración, es normal a veces uno no puede solo y hay que buscar aliados, pero quienes no saben de este negocio, se admiran del avance de las personas trabajadoras; me decía una amigo, es fácil criticar y destruir la imagen de una persona sin conocerla, y más hoy en la redes sociales, pero el Ingeniero Padilla Farfán, ha sido una persona bien relacionada dentro de la política, y quienes saben de este oficio, entienden que es lógico que se hagan convenios. Padilla Farfán, es criticado fuertemente pero muchos no saben que dentro de sus actividades, también ayuda a muchas gente y a beneficencias sociales, pero él no los anda diciendo porque lo hace con mucho profesionalismo, discreción y cariño. Como dijera “Don Quijote: si los perros ladran, es porque avanzamos Sancho”.

***Quien es una mujer muy trabajadora a favor de la gente de las colonias de Coatzacoalcos, es la arquitecta Liliana Orantes, quien tiene años visitando un sin número de colonias y además llevándoles beneficios, ¿saben cuál es lo más importante de la labor de Liliana Orantes? que lo hace durante todo el año haya o no campañas políticas, ella siempre esta cerca de la gente, por eso es más valioso su trabajo; hoy los partidos políticos deben poner sus ojos en la arquitecta Liliana, ya que es una mujer bien querida, y en este momentos como están las cosas en Coatzacoalcos, la arquitecta sería un factor importante políticamente dentro de un partido político, pero bueno sabemos que una vez más las palancas internas en los partidos hacen llegar a las candidaturas al mas malo. Lástima porque la arquitecta Liliana Orantes, es una mujer valiosa. Ojalá la volteen a ver. ¡Tiempo al tiempo!

***La verdad las diputadas federales veracruzanas de MORENA, VERDE y PRI dan pena ajena al votar a favor de que se desechara el desafuero al diputado Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Nidia Fabiola. Las diputadas siempre dicen que todas llegaron juntas y lo que le pase a una le pasa a todas, pero ahora no fue así porque en el Congreso Federal, las mas aferradas de defender a Cuauhtémoc Blanco, fueron las diputadas de MORENA, VERDE y PRI. Ahora le pregunto a las diputadas federales: quién les va a creer que entre ellas se defienden; si en verdad Cuauhtémoc Blanco no es culpable de los hechos, que vaya a la fiscalía de Morelos sin fuero federal y aclare su problema, pero lo hizo con fuero para que no lo detengan, eso pone en duda si Blanco es culpable o no. Ojalá las diputadas que lo defendieron ahora que vayan a sus distritos den una explicación a sus mujeres de por qué defienden a un presunto acusado de tentativa de violación, y más de su media hermana.

***Finalmente la candidata a la presidencia municipal en la alianza Verde-Morena, en Puente Nacional , va a ser Maritza Itzel Gutiérrez León, ex síndica y una mujer muy trabajadora, quien junto al actual alcalde, Roberto Montiel, han hecho un buen trabajo por el municipio, por lo que creo la gente le va dar el voto de confianza para poder seguir el trabajo realizado hasta el momento. Maritza debe rodearse de gente de experiencia política y administrativamente como lo es el maestro Fidel Ronzón, una persona con mucha experiencia y bien querido en el municipio. El Verde eligió muy bien en Puente Nacional y van derecho al triunfo este 1 de junio ¡Enhorabuena!

