90 años de los ferrocarrileros

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Enero 30, 2023, 07:21 a.m.

*Felicidades al PIPE, por sus 20 añotes

*Quienes van estar de manteles largos este miércoles 1 de febrero del presente año, es el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), que encabeza su gran líder nacional, Don Víctor Flores Morales, al cumplir 90 años de haberse fundando; como ya es una costumbre Don Víctor Flores, celebrará en grande a sus agremiados de las 39 secciones ferrocarrileras del país y a su Comité Ejecutivo Nacional, esta vez la sede del eventos nacional será en el Estado de Coahuila donde se llevarán actividades deportivas, culturales, musicales, rifas y demás; quienes conocen al gran líder saben que pasarán una super velada a lado de sus familias, porque VFM siempre está atento a que sus rieleros la pasen excelentemente bien, enhorabuena por el sindicato de ferrocarrileros y sus agremiados, quienes admiran y respetan a su auténtico y único líder nacional Don Víctor Flores Morales, así la historia.

*Los que andan muy movidos por todo el Estado de Veracruz, son los "4 fantásticos" los diputados locales; Fernando Arteaga Aponte "El Huevo" (Veracruz), Marcos Antonio Martínez Amador (Acayucan), Bonifacio Castillo Cruz (Papantla), Lourdes Juárez Lara (Córdoba), quienes junto al Senador de la República, Primo Dothé Mata, quien es el representante del Movimiento Progresista en Veracruz, el cual fundo hace 25 años a nivel nacional el canciller Marcelo Ebrard Casaubón (candidato a Presidente de la República por el partido Morena). Están conformando una estructura política y electoral para cuando vengan las elecciones internas de Morena y elegir a su candidato a Presidente de la República para las elecciones del 2024; como todos saben, Marcelo Ebrard es una de las 4 corcholatas, como los llama el presidente AMLO, que van a participar en la encuesta nacional de Morena, por eso en nuestro Estado se preparan para apoyarlo ya que saben que a nivel nacional Veracruz, es de los que más voto da, así que no hay que perder de vista a este grupo de diputados locales.

*Quien sigue trabajando fuerte por Veracruz, es el líder estatal de partido Fuerza Por México, Eduardo Vega Yunes "Tato", a quien le quieren manchar su imagen y el trabajo que viene realizando en todo el Estado, por los hechos delicados que pasaron en la semana en el puerto de Veracruz, pues equivocaron ya que "Tato" nada tiene que ver en esos actos, donde se vio involucrado uno de los militantes de su partido, tan no está metido en dicho asunto que él es el primero en exigir a las autoridades federales y estatales, aclaren los hechos y que se llegue hasta las últimas consecuencia; el líder de FXM, seguirá recorriendo el Estado para conformar una gran estructura política y electoral y así poder competir en las próximas elecciones rumbo al 2024 en Veracruz, adelante.

*En política las historias siempre suelen repetirse, hace algunos años siendo Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue llamado a las oficinas de la Secretaria de Gobernación (México), que encabezaba el actual Senador, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le dio un mensaje de parte del Presidente, Enrique Peña Nieto, que en Veracruz las cosas estaban muy mal y que ellos tenían información muy delicada, pidiéndole presentara su renuncia de inmediato, pero Duarte como estaba engrandecido y soberbio, le contesto muy altanero y gritándole a Osorio Chong, que él no se iba ir de Veracruz, después de esa acalorada discusión entre Duarte y Osorio, el futuro del Gobernador cambio y los hechos están a la vista; así le puede pasar al actual Gobernador, Cuitláhuac García, quien la semana pasada fue llamado a la Ciudad de México (Palacio Nacional) y quienes saben de política dicen que no le fue muy bien con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, así que como dice el dicho mexicano "cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar", porque todos sabemos que en Veracruz cada día las cosas andan muy mal en los rubros de seguridad, desempleo, salud y demás; a Cuitláhuac se le está acabando el tiempo de su gobierno y debe pensar bien en su futuro, ya que no le pinta bien, al tiempo.

*Esta semana estuvo de visita una vez más en el Estado de Veracruz, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde sostuvo dos reuniones privadas, la primera con miembros activos y alcaldes del Partido Verde Ecologista de México; quien encabezo esa reunión fue el cachorro, Javier Herrera Borunda (hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán), donde unos de los temas que se le plantearon al Secretario, fue la queja de los alcaldes del Verde, donde mencionan que son presionados por parte del Gobierno Estatal para que no asistan a ningún tipo de reunión, solamente a las que convoca Gobierno del Estado y si hacen caso omiso deben de atenerse a las consecuencias, así las cosas. Y la segunda reunión donde asistió el Secretario de Gobernación, fue con la barra de abogados del Puerto de Veracruz, donde los felicito por su gran trabajo jurídico y ahí aprovecho para darle una vez más el espaldarazo político a su amigo el Diputado Federal Minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna; como en los tiempos del priismo, mando un mensaje entre línea a los ahí presentes que le gritaban a Gutiérrez Luna, "Gobernador, Gobernador", en ese momento aprovecho Adán Augusto para decir las palabras sabias "como dicen en mi tierra, si el pueblo se amacha que así sea", esto hizo que retumbara el salón de aplausos y gritaran más fuerte "Gobernador"; a los que no les gusto nadita una vez más las palabras de Secretario de Gobernación fue a los huestes de Palacio de Gobierno, ni modo así es la política y en Veracruz, Adán Augusto ya tiene LUNA.

